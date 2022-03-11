20+ фотографий, которые порадуют перфекциониста

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К счастью, чтобы получить визуальное удовольствие, необязательно идти в музей смотреть на шедевры — идеальные вещи окружают нас со всех сторон, достаточно лишь смотреть в оба.
Как необычно смешался смузи
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Ух ты!
Как диафрагма в фотоаппарате!
Это самый идеальный блин!
Посылка идеально поместилась в моем почтовом ящике
Новый, только что открытый бальзам для губ
Капли дождя на просвете
Перец двух цветов
Если бы мы попытались повторить это, у нас бы никогда не получилось
Новая коробка чая
Телевизор с изогнутым экраном идеально вписывается в угол комнаты
Этот лук-порей и оттенки зеленого
Идеально упакованный подарок
Мы купили эту часть самолета по рекламе, и она идеально подходит к нашему журнальному столику Ikea
Контейнер с едой, который идеально поместился в пакете
Домашние яйца, расположенные по цвету
Жевательные конфеты домашнего приготовления
Я только что вынул это растение из горшка
Источник:
АНТИФИШКИ
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