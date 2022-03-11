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20+ фотографий, которые порадуют перфекциониста

20+ фотографий, которые порадуют перфекциониста (23 фото)

Автор:
11 марта 2022 10:03
Сообщество : ФотоМир
Метки: Перфекционист   вещи   забавно   идеально   подборка   порядок   фото   
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К счастью, чтобы получить визуальное удовольствие, необязательно идти в музей смотреть на шедевры — идеальные вещи окружают нас со всех сторон, достаточно лишь смотреть в оба.

Как необычно смешался смузи

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Ух ты!


Как диафрагма в фотоаппарате!


Это самый идеальный блин!


Посылка идеально поместилась в моем почтовом ящике


Новый, только что открытый бальзам для губ


Капли дождя на просвете


Перец двух цветов


Если бы мы попытались повторить это, у нас бы никогда не получилось



Новая коробка чая

Телевизор с изогнутым экраном идеально вписывается в угол комнаты


Этот лук-порей и оттенки зеленого


Идеально упакованный подарок


Мы купили эту часть самолета по рекламе, и она идеально подходит к нашему журнальному столику Ikea


Контейнер с едой, который идеально поместился в пакете


Домашние яйца, расположенные по цвету


Жевательные конфеты домашнего приготовления


Я только что вынул это растение из горшка

Источник:

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Метки: Перфекционист   вещи   забавно   идеально   подборка   порядок   фото   
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