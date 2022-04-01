Эффект Рингельмана: или почему два работника не выполнят задачу в два раза быстрее

Большинство руководителей совершают одинаковую ошибку: они знают производительность труда своих работников и считают, что увеличив их количество, они получат пропорционально больший объем произведённой продукции. Но этого не происходит. А дело вот в чём.
Эффективность труда в коллективе растет отнюдь не линейно - это доказал ещё в начале 20-го века французский учёный Максимилиан Рингельман. Он провёл опыт по измерению физических усилий нескольких человек и пришёл к выводу: двое рабочих не выкопают яму в два раза быстрее, чем один.
Исследователь поручил испытуемым поднимать тяжести и определил: один человек поднимает около 80 кг. По логике, вдвоём можно было бы поднять 160 кг или даже больше. Но на деле, двое поднимали 150 кг или меньше. И с увеличением количества людей, эта зависимость сохранялась: трое поднимали 220-230 кг вместо 240, четверо - около 300 кг вместо 320 и т.д. Это назвали правилом Рингельмана.
Учёный долго ломал голову: менял членов группы, давал им другие грузы, заставлял людей вместо поднятия тяжестей перетягивать канат или решать иные задачи. Потом набрал несколько новых групп - бесполезно. Правило, которое он вывел, нельзя было преодолеть. Более того, чем больше людей набиралось в группу, тем хуже становились её результаты. Исследователь нашёл этому два объяснения: во-первых, люди тратят время и усилия на согласование, значит часть потенциала сразу теряется даже в хорошо сработавшихся коллективах. Во-вторых, и это важнее - в группе человек начинает халтурить и экономить силы. Подсознательно он понимает, что не один и часть работы можно переложить на окружающих. В итоге, в группе тратят время и силы на логистику, согласования, разруливание проблем из-за путаницы и недопонимания, плюс люди понемногу “сачкуют”. И получается, что общий эффект работы группы хуже, чем суммарные индивидуальные результаты.
Тот же пример с тяжестями: 10 человек по отдельности поднимают грузы, в сумме получается 800 кг. Когда они берутся за одну тяжесть все вместе, то с трудом отрывают от земли лишь 600 кг. И то, лишь после того, как им назначат старшего (или они самоорганизуются), встанут в правильном порядке, согласуют команду для одновременного рывка и т.д. Потому что пятеро стараются, трое присутствуют, а двое только делают вид, что работают. И это в лучшем случае, иногда халтурить начинают все.
Тут главное понять, что групповой труд вовсе не бесполезен: два толковых работника всегда сделают больше, чем один. Просто по отдельности у них возможны лучшие результаты. Один человек делает 50 единиц условной продукции, значит двое при совместном труде сделают не 100 единиц, а 80-90, вот и всё. Поэтому ни один здравый руководитель не будет отказываться от командной работы - да это и невозможно. Но при планировании группового труда он не будет закладывать 100% отдачу от каждого.
Источник:
АНТИФИШКИ
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