Эффект Рингельмана: или почему два работника не выполнят задачу в два раза быстрее

Учёный долго ломал голову: менял членов группы, давал им другие грузы, заставлял людей вместо поднятия тяжестей перетягивать канат или решать иные задачи. Потом набрал несколько новых групп - бесполезно. Правило, которое он вывел, нельзя было преодолеть. Более того, чем больше людей набиралось в группу, тем хуже становились её результаты. Исследователь нашёл этому два объяснения: во-первых, люди тратят время и усилия на согласование, значит часть потенциала сразу теряется даже в хорошо сработавшихся коллективах. Во-вторых, и это важнее - в группе человек начинает халтурить и экономить силы. Подсознательно он понимает, что не один и часть работы можно переложить на окружающих. В итоге, в группе тратят время и силы на логистику, согласования, разруливание проблем из-за путаницы и недопонимания, плюс люди понемногу “сачкуют”. И получается, что общий эффект работы группы хуже, чем суммарные индивидуальные результаты.

Тот же пример с тяжестями: 10 человек по отдельности поднимают грузы, в сумме получается 800 кг. Когда они берутся за одну тяжесть все вместе, то с трудом отрывают от земли лишь 600 кг. И то, лишь после того, как им назначат старшего (или они самоорганизуются), встанут в правильном порядке, согласуют команду для одновременного рывка и т.д. Потому что пятеро стараются, трое присутствуют, а двое только делают вид, что работают. И это в лучшем случае, иногда халтурить начинают все.