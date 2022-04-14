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Танк Т-34 «Челябинский колхозник»: свидетель окружения немецко-фашистских войск в Сталинграде

Танк Т-34 «Челябинский колхозник»: свидетель окружения немецко-фашистских войск в Сталинграде (7 фото)

Автор:
14 апреля 2022 07:29
Сообщество : Военное
Метки: сталинград   сталинградская битва   танк 34   танкисты   челябинск   
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Несмотря на то, что этот памятник танку Т-34 находится у самого подножия Мамаева кургана в Волгограде, о нем из гостей города мало кто знает. Еще меньше его видели своими глазами.

Да что там греха таить, сами волгоградцы имеют о нем довольно смутное представление.

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Памятник танку Т-34 "Челябинский колхозник" на склонах Мамаева кургана

А между тем и сам танк Т-34, и место, где он установлен, являются живыми свидетелями окружения немецко-фашистских войск в Сталинграде.

Танк Т-34 "Челябинский колхозник". На втором плане монумент "Родина-мать зовет!"

А началась эта история в декабре 1942 года на Челябинском тракторном заводе.

Тогда челябинские колхозники собрали 90 млн. рублей на постройку танков. Собранных денег хватило на целую колонну стальных машин в количестве 150 единиц. Эту колонну тут же окрестили «Челябинский колхозник» и отправили на Сталинградский фронт.


Танков тогда в Сталинграде катастрофически не хватало.


К тому времени Сталинградский тракторный завод уже давно был разрушен, и производство танков Т-34 на нем прекратилось.


Танк, о котором идет речь, имел порядковый номер 18.

Экипаж танка:

Командир Николай Канунников

Механик-водитель: Николай Макурин

Командир башни: Владимир Колмагоров

Радист: Семеновых Константин

Из всего экипажа только Николай Макурин доживет до Победы. Все остальные погибнут на Курской дуге.


С января 1943 года машина принимала участие в Сталинградской битве в составе 121 танковой бригады под командованием полковника Невжинского.

Теперь о месте, где установлен памятник. С точностью до метра можно утверждать, что именно здесь соединились части 21-й и 62-ой армий в рамках операции «Кольцо».

Танк Т-34. Волгоград

Вот что написано на мемориальной доске:

Здесь 26 января 1943 года в 10.00 произошла встреча этого танка, шедшего с запада впереди танковой бригады полковника Невжинского, с частями 62-й армии, оборонявшей Сталинград с востока. Соединение 121-й танковой бригады с частями 62-й армии разделило немецкую группировку на две части, что способствовало её уничтожению.

А вот как описывает те события командир танка «Челябинский колхозник» старший лейтенант Николай Канунников.

«26 января 1943 года моей танковой роте был дан приказ: «Во что бы то ни стало сегодня соединиться с 62-й армией, героически защищающей подступы к Волге». Личный состав роты рвался выполнить эту историческую задачу и все мы были рады, что на долю нашей роты выпала такая почетная задача: завершить расчленение группировки окруженных немецко-фашистских войск и встретиться с героями этой битвы…Встреча была волнующей и радостной. Воины 62-й армии выстояли в многодневных ожесточенных боях против фашистских полчищ, пытавшихся любыми путями овладеть советской твердыней на Волге.
Гвардии старший лейтенант Н. Канунников.».

По окончании боев танк в память о тех событиях был оставлен на Мамаевом кургане.

Танк Т-34 "Челябинский колхозник" в послевоенные годы


С 1950-х годов у танка Т-34 "Челябинский колхозник" стали проводить экскурсии.

Танк Т-34 "Челябинский колхозник" 1950-е годы

Так что, если будете на Мамаевом кургане в Волгограде, обязательно посетите этот памятник.

"Челябинский колхозник". Танк Т-34

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Метки: сталинград   сталинградская битва   танк 34   танкисты   челябинск   
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