Танк Т-34 «Челябинский колхозник»: свидетель окружения немецко-фашистских войск в Сталинграде

Несмотря на то, что этот памятник танку Т-34 находится у самого подножия Мамаева кургана в Волгограде, о нем из гостей города мало кто знает. Еще меньше его видели своими глазами.
Да что там греха таить, сами волгоградцы имеют о нем довольно смутное представление.
Памятник танку Т-34 "Челябинский колхозник" на склонах Мамаева кургана
А между тем и сам танк Т-34, и место, где он установлен, являются живыми свидетелями окружения немецко-фашистских войск в Сталинграде.
Танк Т-34 "Челябинский колхозник". На втором плане монумент "Родина-мать зовет!"
А началась эта история в декабре 1942 года на Челябинском тракторном заводе.
Тогда челябинские колхозники собрали 90 млн. рублей на постройку танков. Собранных денег хватило на целую колонну стальных машин в количестве 150 единиц. Эту колонну тут же окрестили «Челябинский колхозник» и отправили на Сталинградский фронт.
Танков тогда в Сталинграде катастрофически не хватало.
К тому времени Сталинградский тракторный завод уже давно был разрушен, и производство танков Т-34 на нем прекратилось.
Танк, о котором идет речь, имел порядковый номер 18.
Экипаж танка:
Командир Николай Канунников
Механик-водитель: Николай Макурин
Командир башни: Владимир Колмагоров
Радист: Семеновых Константин
Из всего экипажа только Николай Макурин доживет до Победы. Все остальные погибнут на Курской дуге.
С января 1943 года машина принимала участие в Сталинградской битве в составе 121 танковой бригады под командованием полковника Невжинского.
Теперь о месте, где установлен памятник. С точностью до метра можно утверждать, что именно здесь соединились части 21-й и 62-ой армий в рамках операции «Кольцо».
Танк Т-34. Волгоград
Вот что написано на мемориальной доске:
Здесь 26 января 1943 года в 10.00 произошла встреча этого танка, шедшего с запада впереди танковой бригады полковника Невжинского, с частями 62-й армии, оборонявшей Сталинград с востока. Соединение 121-й танковой бригады с частями 62-й армии разделило немецкую группировку на две части, что способствовало её уничтожению.
А вот как описывает те события командир танка «Челябинский колхозник» старший лейтенант Николай Канунников.
«26 января 1943 года моей танковой роте был дан приказ: «Во что бы то ни стало сегодня соединиться с 62-й армией, героически защищающей подступы к Волге». Личный состав роты рвался выполнить эту историческую задачу и все мы были рады, что на долю нашей роты выпала такая почетная задача: завершить расчленение группировки окруженных немецко-фашистских войск и встретиться с героями этой битвы…Встреча была волнующей и радостной. Воины 62-й армии выстояли в многодневных ожесточенных боях против фашистских полчищ, пытавшихся любыми путями овладеть советской твердыней на Волге.
Гвардии старший лейтенант Н. Канунников.».
По окончании боев танк в память о тех событиях был оставлен на Мамаевом кургане.
Танк Т-34 "Челябинский колхозник" в послевоенные годы
С 1950-х годов у танка Т-34 "Челябинский колхозник" стали проводить экскурсии.
Танк Т-34 "Челябинский колхозник" 1950-е годы
Так что, если будете на Мамаевом кургане в Волгограде, обязательно посетите этот памятник.
"Челябинский колхозник". Танк Т-34
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