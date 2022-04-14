Танк Т-34 «Челябинский колхозник»: свидетель окружения немецко-фашистских войск в Сталинграде

Танк Т-34 "Челябинский колхозник". На втором плане монумент "Родина-мать зовет!"

А началась эта история в декабре 1942 года на Челябинском тракторном заводе.

Тогда челябинские колхозники собрали 90 млн. рублей на постройку танков. Собранных денег хватило на целую колонну стальных машин в количестве 150 единиц. Эту колонну тут же окрестили «Челябинский колхозник» и отправили на Сталинградский фронт.

Танков тогда в Сталинграде катастрофически не хватало.

К тому времени Сталинградский тракторный завод уже давно был разрушен, и производство танков Т-34 на нем прекратилось.

Танк, о котором идет речь, имел порядковый номер 18.

Экипаж танка:

Командир Николай Канунников

Механик-водитель: Николай Макурин

Командир башни: Владимир Колмагоров

Радист: Семеновых Константин

Из всего экипажа только Николай Макурин доживет до Победы. Все остальные погибнут на Курской дуге.

С января 1943 года машина принимала участие в Сталинградской битве в составе 121 танковой бригады под командованием полковника Невжинского.

Теперь о месте, где установлен памятник. С точностью до метра можно утверждать, что именно здесь соединились части 21-й и 62-ой армий в рамках операции «Кольцо».