Как советские танкисты таранили вражеские танки и бронепоезда

Таран тяжелой бронетехники противника считался вынужденной и отчаянной мерой, к которой прибегали в крайнем случае, когда не оставалось снарядов или орудие выходило из строя. Многие советские танкисты в период войны еще в училище проходили инструктаж, как врезаться в боевую машину противника так, чтобы и ее вывести из строя, и самим остаться невредимыми.

Первый случай танкового тарана в ходе войны между нацистской Германией и СССР был зафиксирован уже 22 июня 1941 года. Тогда в ходе боев на западной Украине тяжелый КВ-1 лейтенанта Павла Гудзя протаранил средний Pz.Kpfw III, повредив его гусеницу и скинув противника в кювет.

Зимой того же года в ходе битвы за Москву экипаж легкого танка БТ-7 около деревни Денисиха вступил в бой с двумя немецкими Pz.Kpfw III. Первый танк был уничтожен огнем, а вот на второй бронебойных боеприпасов уже не хватило. Расстояние до противника сократилось до двухсот метров, и механик-водитель Петр Трайнин решился на таран.