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Как советские танкисты таранили вражеские танки и бронепоезда

Как советские танкисты таранили вражеские танки и бронепоезда (9 фото)

Автор:
10 февраля 2022 09:48
Сообщество : Военное
Метки: война   интересно   познавательно   танкисты   факты   фото   
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Таран тяжелого танка противника мог закончиться гибелью для всего советского экипажа. Тем не менее наши танкисты сотни раз за время Великой Отечественной решались на этот отчаянный поступок.


В ходе Второй мировой войны танки нередко своими мощными корпусами пробивали уличные баррикады и кирпичные стены, давили вражеские автомобили, артиллерийские орудия и самолеты на аэродромах. Однако, другое дело — таранить тяжелые танки противника. На такой смертельно опасный прием отваживались только самые мужественные и решительные танкисты. А некоторые из них шли даже на таран целого бронепоезда.


Первый танковый таран

Свою историю танковые тараны ведут со времен Гражданской войны в Испании. Первыми в мире этот прием применили советские войска, которые сражались на Пиренейском полуострове на стороне Республики.

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29 октября 1936 года танковая рота советского капитана Поля Армана вела бой против итальянских танков на окраине Сесеньи в 30 км от Мадрида. Командирский танк, у которого заклинило орудие, яростно теснила огнеметная танкетка CV-33 «Ансальдо». От гибели Армана спас Т-26 лейтенанта Семена Осадчего, который на полной скорости врезался противнику в борт и скинул его в овраг, где тот несколько раз перевернулся и, в конце концов, взорвался.


Тараня немецкие танки

Случаи применения танковых таранов на полях Второй мировой зафиксированы в вооруженных силах нескольких воюющих государств, но абсолютным рекордсменом здесь стала Красная Армия. В общей сложности советские танкисты таранили вражеские танки до нескольких сотен раз.


Таран тяжелой бронетехники противника считался вынужденной и отчаянной мерой, к которой прибегали в крайнем случае, когда не оставалось снарядов или орудие выходило из строя. Многие советские танкисты в период войны еще в училище проходили инструктаж, как врезаться в боевую машину противника так, чтобы и ее вывести из строя, и самим остаться невредимыми.

Первый случай танкового тарана в ходе войны между нацистской Германией и СССР был зафиксирован уже 22 июня 1941 года. Тогда в ходе боев на западной Украине тяжелый КВ-1 лейтенанта Павла Гудзя протаранил средний Pz.Kpfw III, повредив его гусеницу и скинув противника в кювет.

Зимой того же года в ходе битвы за Москву экипаж легкого танка БТ-7 около деревни Денисиха вступил в бой с двумя немецкими Pz.Kpfw III. Первый танк был уничтожен огнем, а вот на второй бронебойных боеприпасов уже не хватило. Расстояние до противника сократилось до двухсот метров, и механик-водитель Петр Трайнин решился на таран.


«Я вспомнил буквально все, чему учил нас инструктор по вождению, отрабатывая с нами таран», — писал в своих мемуарах танкист: «Действовал точно по инструкции: включал и отключал то, что нужно, давил туда, куда нужно… Таранил вражеский танк самой серединой лобового ребра — тем местом, где лобовой лист брони прочно сваривается с днищем. Ударил его на встречном курсе, под острым углом, точно по ведущему колесу. В куски разнес и колесо и гусеницу, а когда удар погас, дал двигателю полные обороты и при включенной второй передаче протащил вражеский танк юзом еще метров восемь-десять».

Экипаж Pz.Kpfw III пытался вылезти через люк, но командир БТ-7 загнал его назад пулеметной очередью. Внезапно немецкий танк стал сползать куда-то вниз и в итоге завалился на бок — как оказалось, Трайнин подтащил его к занесенному снегом речному обрыву.

Практически не пострадавший БТ-7 отошел в лес, и тут на опушке появился еще один немецкий Pz.Kpfw III. Тогда экипаж решил повторить свой дерзкий прием. Когда немцы подъехали к своим подбитым товарищам, из чащи на них на полной скорости вылетел советский танк.


«На этот раз я снес ведущее колесо у вражеской машины так ловко, что даже не почувствовал удара. Но двигатель после тарана заглох и завелся только с третьей или четвертой попытки. И хорошо, что завелся! "Обезноженный" гитлеровский экипаж, придя в себя, уже спешно разворачивал башню», — вспоминал Трайнин. Виляя зигзагами, БТ-7 успешно ушел из под вражеского огня.

Такой двойной таран вражеских танков не был высшим достижением советских танкистов. Некоторым удавалось проводить этот прием три и даже четыре раза. С другой стороны, для многих даже один таран вражеской бронетехники становился последним в жизни.


Охота на «Тигров»

Звездным часом танковых таранов стала проходившая летом 1943 года Курская битва. В ходе нее зафиксировано около пятидесяти подобных случаев. «То тут, то там огневой бой превращался в таранный, танки сходились вплотную, сшибались броней, лезли друг на друга…» — вспоминал генерал Евгений Ивановский.


Именно тогда 30-тонные средние танки Т-34 пытались таранить немецких монстров — 57-тонных тяжелых Pz.Kpfw.VI «Тигр». Первый подобный эпизод произошел 12 июля у станции Прохоровка, когда горящий танк лейтенанта Ивана Гусева на полном ходу врезался в «Тигра». Объятый пламенем противник остановился, но достигнуто это было ценой жизни советских танкистов.

Куда больше повезло экипажу старшего лейтенанта Афанасия Федорова, который утром 28 июля одним из первых ворвался в населенный пункт Рыбница. Механик-водитель Иван Дуплий вовремя заметил сидящего в засаде «Тигра», чей ствол орудия стал медленно поворачиваться в сторону «тридцатьчетверки».

«Командир, за углом каменного дома "Тигр"! Может, возьмем на таран?» — воскликнул Дуплий. «Вперед!» — мгновение подумав, скомандовал тогда старший лейтенант Федоров.


Механик-водитель переключился на высшую передачу и, маневрируя, сблизился с «Тигром», чей экипаж так и не сумел поймать в прицел юркий советский танк. Т-34 с ходу ударил Pz.Kpfw.VI в бок, сорвав с него гусеницу. Немцы попытались было покинуть поврежденную машину, но были тут же скошены пулеметной очередью. Танк старшего лейтенанта Федорова при этом совершенно не пострадал и остался полностью боеспособным.

Тараня бронепоезда

Многих советских танкистов готовили к таранам вражеских танков, но никому и в голову не приходило инструктировать их, как таранить вражеский бронепоезд. Тем не менее, в ходе войны было зафиксировано несколько эпизодов, когда танки Красной Армии на полном ходу влетали в эти «крепости на рельсах».


Самый известный случай произошел 25 июня 1944 года в юго-восточной Белоруссии. Второй танковый батальон 15-й гвардейской танковой бригады вел бой за железнодорожную станцию Черные Броды недалеко от Бобруйска, и наступление советских войск эффективно сдерживал немецкий бронепоезд.

В самый разгар боя объятый пламенем Т-34 с поврежденным орудием пошел на таран немецкого гиганта. К этому моменту в составе экипажа в строю остались лишь лейтенант Дмитрий Комаров и его механик-водитель Михаил Бухтуев.

На полной скорости боевая машина, раскидав по пути вражескую пехоту, взлетела на железнодорожную насыпь и врезалась в немецкий бронепоезд. В результате три площадки с установленными на них пулеметами и артиллерийскими орудиями сошли с рельсов. Растерянностью противника воспользовались советские войска, прорвавшиеся к станции.


От удара механик-водитель Бухтуев погиб на месте, но Комаров на удивление выжил. Окровавленный, он вылез из Т-34 и, отстреливаясь из пистолета, добрался до ближайшего леса, где потерял сознание. Лейтенанту повезло — вскоре его обнаружила советская разведгруппа.

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Метки: война   интересно   познавательно   танкисты   факты   фото   
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