В челябинском ТРК охранник ударил девушку по лицу

Очевидцы говорят, сама напросилась.
Суровое челябинское ББПЕ случилось в зоне фуд-корта ТРК "Космос". Охранник подошел к сидевшим за столиком девушкам и после непродолжительного разговора влепил одной из них увесистую пощечину. Второй сотрудник тут же оттащил коллегу в сторону, поскольку разъяренный охранник останавливаться не намеревался. Хотя, судя по всему, уже разбил посетительнице нос.
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Изначально в соцсетях появился лишь ролик без объяснения причин конфликта. Но спустя несколько часов у многих пользователей Сети изменилось отношение к охраннику. Выяснилось, что мужчина подошел к курящей девушке и попросил выйти на улицу. Но она в грубой форме отказалась и послала сотрудника ЧОПа на три буквы.
«Эта девушка курила. Ей на вид лет 19 было. Он попросил её выйти. Она его послала и вела себя нагло», - рассказал один из очевидцев.
Несдержанного охранника уже уволили, а полиция проводит проверку по факту публикации видео, хотя заявления в правоохранительные органы от пострадавшей не поступало.
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Это совсем не так, чаще всего работа на таких должностях - самая низко оплачиваемая и там работают либо студенты, совмещая учёбу с хоть какой-то работой, либо пенсионеры. И никто, абсолютно никто не держится за эту работу обеими руками. Да, будет неприятно, если тебя уволят, но с другой стороны, ты ж тоже человек и не будешь терпеть всякое хамство и оскорбления от посетителей.
Надо всегда понимать, что перед тобой такой же человек как и ты, просто ему чуть меньше повезло с работой чем тебе, но тем не менее, он всегда может ответить тебе на неподобающее поведение, невзирая на последствия. А то многие думают, что если куда-то зашёл и купил там чашку кофе - то все вокруг моментально превратились в нищих услужливых холопов. И чаще такое поведение встречается у людей, которые то и сами не шибко богатые по жизни, это у них эдакий вариант заглушить свои комплексы неполноценности и поласкать ЧСВ. Состоятельные и богатые, в массе своей - вежливые, упредительные, с чувством такта и умением общаться не вызывая у служащего чувства острой неприязни. Я сам в 2004 работал в МакДональдсе после пар в универе, таких кадров насмотрелся. Порой мы даже били клиентов.. у них такие опешившие лица были.. Сидит какая-нить выпившая мразь, кушает свой чизбургер - роняет куски изо рта на пол, материться по телефону. Ему делают замечание, мол - давайте потише, тут дети кругом, да и в целом не всем интересно слушать какая "Маша - проститутка, а Вася педик".
Быдло на то и быдло, реагирует дерзко - мол идите на х.. я тут заплатил 1,5$ за булку, буду делать что хочу и демонстративно закуривает Корону.
И тут из недр кухни, вместо вежливой девушки-менеджера телепортируются 3 парня, берут этого субъекта под мышки и выносят через боковой вход, прямиком к компостерной (комната с прессовым оборудованием, где мусор трамбуют для вывоза), прописывают ему отрезвляющих опелух, дают коленном под дых, колу его и чизбургер высыпают ему в шапочку, одевают ему же на голову и прощальным поджопником отправляют в сторону от Мака, с пожеланием больше не попадаться на глаза. И надо видеть эти глаза "короля жизни", который только что так смело внутри всех посылал на 3 буквы, а тут через 20 секунд, ему довольно серьёзно бьют по щекам наотмашь, отвешивают с ноги и унизительно напяливают его же еду на макушку. И оно боится, оно понимает, что если сейчас открыть своё вякало и продолжить -то возможно 0,5 л. стаканчик со льдом из него уже будет доставать проктолог.
В общем, где бы вы не были, не стоит переступать черту вежливости общаясь с другими людьми, они ведь тоже люди со своими тараканами в голове, могут и по морде дать, если что.
"Мы вам готовим еду, выносим за вами мусор, обслуживаем телефоны, водим машины скорой помощи, охраняем ваш сон. Не надо злить нас"
Всех кто пишет "как бы там не было, так остервенело бить бабу неприемлемо" минусят.
Люто плюсуют тех, кто пишет вообще о тотальном уничтожении этой особы, ввиду ее несдержанного языка.
Он прежде всего мужчина, а мужчину отличает от бабы сдержанность и холодный ум. Так припечатать деваху, какой бы хабалкой она не была, нельзя, ну не красит это никого, да и опасно вообще-то. А если уж рассуждать пошире, то в суде всем будет до пи...ды назвала она тебя [мат], послала нах или еще чего обидного сказала, влепят срок и все.
И все же напишу ПРАВДУ, сидел бы там мужик, курил бы и послал этого старого рейнджера на х...й - ничего бы он не сделал, просто обтекал бы, такая уж это порода "мужчин", встречали и не раз...
А какой слог "с моим кулаком поцеловался бы, как с поездом на встречке"