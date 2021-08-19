FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 3112 постов • 1075 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
В челябинском ТРК охранник ударил девушку по лицу

В челябинском ТРК охранник ударил девушку по лицу (2 фото + 1 видео)

Автор:
19 августа 2021 12:39
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Девушка   ТРК   видео   конфликт   курение   оскорбления   охранник   челябинск   
2740
2
1

Очевидцы говорят, сама напросилась.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Девушка   ТРК   видео   конфликт   курение   оскорбления   охранник   челябинск   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
67
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
67  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Дмитрий 2 часа назад
Удар был не плох! Смачный! И да, да..."девочек бить плохо". Но! С учётом развития событий вопрос то простой: "Где вы там "девочку" увидели?" Сидит обыкновенный быдлоид, который, как известно, не имеет пола.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
5k
Максус 3 минуты назад
зато теперь ТП в след. раз подумает,стоит ли вые....бываться)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 5 минут назад
Секюритимен все правильно сделал. Фудкорт, он для того, чтобы пиплы итали фуд, а не смокали. Смокишь сигарету - иди аутсайд.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
кот базилий 9 минут назад
Хороший урок для поганого языка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
PROXOR81 10 минут назад
Бить не надо было, а вот за шкибот вытащить на улицу и выкинуть к чертям - вполне рационально. Бить женщину - последнее дело.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Example 6.2.6 16 минут назад
Благодаря западным фильмам, у многих сейчас какое-то неверное представление о рабочем персонале. Типо ты клиент, ты всегда-прав, а человек на смене - будет всячески терпеть твои выходки, ведь он боится потерять свою работу или ему может влететь от руководства, даже если он вам не будет улыбаться.
Это совсем не так, чаще всего работа на таких должностях - самая низко оплачиваемая и там работают либо студенты, совмещая учёбу с хоть какой-то работой, либо пенсионеры. И никто, абсолютно никто не держится за эту работу обеими руками. Да, будет неприятно, если тебя уволят, но с другой стороны, ты ж тоже человек и не будешь терпеть всякое хамство и оскорбления от посетителей.
Надо всегда понимать, что перед тобой такой же человек как и ты, просто ему чуть меньше повезло с работой чем тебе, но тем не менее, он всегда может ответить тебе на неподобающее поведение, невзирая на последствия. А то многие думают, что если куда-то зашёл и купил там чашку кофе - то все вокруг моментально превратились в нищих услужливых холопов. И чаще такое поведение встречается у людей, которые то и сами не шибко богатые по жизни, это у них эдакий вариант заглушить свои комплексы неполноценности и поласкать ЧСВ. Состоятельные и богатые, в массе своей - вежливые, упредительные, с чувством такта и умением общаться не вызывая у служащего чувства острой неприязни. Я сам в 2004 работал в МакДональдсе после пар в универе, таких кадров насмотрелся. Порой мы даже били клиентов.. у них такие опешившие лица были.. Сидит какая-нить выпившая мразь, кушает свой чизбургер - роняет куски изо рта на пол, материться по телефону. Ему делают замечание, мол - давайте потише, тут дети кругом, да и в целом не всем интересно слушать какая "Маша - проститутка, а Вася педик".
Быдло на то и быдло, реагирует дерзко - мол идите на х.. я тут заплатил 1,5$ за булку, буду делать что хочу и демонстративно закуривает Корону.
И тут из недр кухни, вместо вежливой девушки-менеджера телепортируются 3 парня, берут этого субъекта под мышки и выносят через боковой вход, прямиком к компостерной (комната с прессовым оборудованием, где мусор трамбуют для вывоза), прописывают ему отрезвляющих опелух, дают коленном под дых, колу его и чизбургер высыпают ему в шапочку, одевают ему же на голову и прощальным поджопником отправляют в сторону от Мака, с пожеланием больше не попадаться на глаза. И надо видеть эти глаза "короля жизни", который только что так смело внутри всех посылал на 3 буквы, а тут через 20 секунд, ему довольно серьёзно бьют по щекам наотмашь, отвешивают с ноги и унизительно напяливают его же еду на макушку. И оно боится, оно понимает, что если сейчас открыть своё вякало и продолжить -то возможно 0,5 л. стаканчик со льдом из него уже будет доставать проктолог.
В общем, где бы вы не были, не стоит переступать черту вежливости общаясь с другими людьми, они ведь тоже люди со своими тараканами в голове, могут и по морде дать, если что.

"Мы вам готовим еду, выносим за вами мусор, обслуживаем телефоны, водим машины скорой помощи, охраняем ваш сон. Не надо злить нас"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Chev Chelios 23 минуты назад
Всех кто пишет ниже "был бы мужик, охранник бы обоссался" минусят.
Всех кто пишет "как бы там не было, так остервенело бить бабу неприемлемо" минусят.
Люто плюсуют тех, кто пишет вообще о тотальном уничтожении этой особы, ввиду ее несдержанного языка.
Он прежде всего мужчина, а мужчину отличает от бабы сдержанность и холодный ум. Так припечатать деваху, какой бы хабалкой она не была, нельзя, ну не красит это никого, да и опасно вообще-то. А если уж рассуждать пошире, то в суде всем будет до пи...ды назвала она тебя [мат], послала нах или еще чего обидного сказала, влепят срок и все.
И все же напишу ПРАВДУ, сидел бы там мужик, курил бы и послал этого старого рейнджера на х...й - ничего бы он не сделал, просто обтекал бы, такая уж это порода "мужчин", встречали и не раз...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
89k
сапер Водичка 51 минуту назад
Не правильно все это,надо вот так !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Влад 53 минуты назад
мотив для закона абсолютно не важен. важны последствия. здесь либо легкий, либо если перелом носа или сотясение мозга-средний вред здоровью, а это до 3 лет лишения свободы+штраф.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
236
Мурчелло Час назад
//fishki.net/upload/users/2021/08/19/1357306/448332730247563be4d9855bddae1017.mp4//fishki.net/upload/users/2021/08/19/1357306/448332730247563be4d9855bddae1017.mp4
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Григорий Час назад
Он обеспечивает порядок. Посетители довольны, руководство платит ему денег. Вдруг он выписывает леща незнакомой бабе. Кто-то реально думает, что это ОН спровоцировал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Надо было уе@бать так,чтобы зубы повылетали- может курить бы бросила
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Михаил Гривин Час назад
Что б она там ни сделала - пока баба на тебя не нападает бить её не по-мужски. Хамит - возьми за руку и выведи из заведения. Бить бабу первым в табло - петушиный поступок, однозначно. Хамло она, тварь, мразь - ты мужик и должен уметь сдерживаться. Тем более если ты охранник - должен быть готов столкнуться с хамством.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
226
Лёха Час назад
Всегда смешно выглядят комментаторы обсерающие охранников и дворников. Сами сидят круглосуточно в тырнете или "работают" продавцами, доставщиками жратвы или вообще такситутками. Изображают из себя мужиков, а сами ни молотка, ни даже отвёртки в своих наманикюренных ручках не держали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
906
zenon Час назад
Не мешало бы, что бы в этом разобрался суд и психиатрическая больница, перед посадкой. Полгода в больнице остальные два с половиной года на зоне. Интересно к какому отряду он относиться к СА, или СС.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
99
Степан Злыгостев Час назад
Может урок усвоит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
1k
Павел Час назад
Охранник просто берега все потерял. У нее херня, административка, за электроночку, а бить девушку, да и по лицу, да еще и с такой силой, он не мужчина. Пусть бы мою девушку так ударил, потом бы с моим кулаком поцеловался бы, как с поездом на встречке. Нос бы ему к щеке прилепил навсегда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Батончик с маком Час назад
Воткнул бы ей дымилку в жопу - и наказание, и всем вокруг весело.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Vazari Час назад
Когда ты работаешь охранником, то должен отдавать себе отчет, что не все с кем ты сталкиваешься-белые и пушистые, и не все рабочее время будешь сидеть и сканворды в "тещином языке" разгадывать. Девка, конечно мразь конченая, но старый пердун однозначно заработал увольнение и административку. Любопытно было бы посмотреть, втащил бы он леща, если бы не девка сидела, а паренек килограммов за 80.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Объект реальности 2 часа назад
если слышен шлепок, значит лещ на 10.0 исполнен.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Александр 2 часа назад
Сочень бы хотелось услышать "пострадавшую" сторону... Из-за чего возник конфликт, что могло спровоцировать к такому развитию событий...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 31 комментарий
Показать ещё
Антивакцинщики: теории и аргументы Антивакцинщики: теории и аргументы Пенсионеры "наградили" главу района лопатой для очистки снега Пенсионеры "наградили" главу района лопатой для очистки снега Бывший омоновец обложил соседей данью за парковку Бывший омоновец обложил соседей данью за парковку "Я не могу стоять, пока он меня долбит!": в Москве доставщик пиццы избил актера Рыжикова "Я не могу стоять, пока он меня долбит!": в Москве доставщик пиццы избил актера Рыжикова Полицейский в Сочи обматерил пьяных туристок Полицейский в Сочи обматерил пьяных туристок Челябинец ремнем выпорол компанию девушек за громкую музыку и танцы под окнами дома Челябинец ремнем выпорол компанию девушек за громкую музыку и танцы под окнами дома
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

406540



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Дизайнерское агентство отказалось делать логотип для ЛГБТ-группы, назвав их «пи***сами»
2
264
Дизайнерское агентство отказалось делать логотип для ЛГБТ-группы, назвав их «пи***сами»
Несколько афганцев упали с взлетевшего американского самолета в Кабуле
1
418
Несколько афганцев упали с взлетевшего американского самолета в Кабуле
﻿
10 идей, как разнообразить привычный интерьер
10 идей, как разнообразить привычный интерьер
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#кино#приколы#люди#Россия#афганистан#ржач#автомобили#талибан
#история#интересно#СССР#прикол#фильм#фотографии#картинки#авто аварии#мемы#автомир
#Юмор#животные#дтп#подборка#аварии#интересное#новости#природа#позитив#ynews

На что жалуетесь?

Вернуться