В челябинском ТРК охранник ударил девушку по лицу

Изначально в соцсетях появился лишь ролик без объяснения причин конфликта. Но спустя несколько часов у многих пользователей Сети изменилось отношение к охраннику. Выяснилось, что мужчина подошел к курящей девушке и попросил выйти на улицу. Но она в грубой форме отказалась и послала сотрудника ЧОПа на три буквы.





«Эта девушка курила. Ей на вид лет 19 было. Он попросил её выйти. Она его послала и вела себя нагло», - рассказал один из очевидцев.





Несдержанного охранника уже уволили, а полиция проводит проверку по факту публикации видео, хотя заявления в правоохранительные органы от пострадавшей не поступало.