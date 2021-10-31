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СК заинтересовался челябинцами, зарабатывающими на больной бабушке

СК заинтересовался челябинцами, зарабатывающими на больной бабушке (2 фото + 3 видео)

Автор:
31 октября 2021 12:06
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: бабушка   видео   деменция   семейная пара   челябинск   
1249
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В Челябинске семейная пара решила обогатиться за счет страдающей деменцией бабушки. Они проводили прямые эфиры в Тик-Токе со своей пожилой родственницей и собирали пожертвования со своих подписчиков.

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Метки: бабушка   видео   деменция   семейная пара   челябинск   
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25  комментариев
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179
Киса Кацман 2 часа назад
они ублюдки. это очевидно.
но вот 200k подписчиков???
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931
neskaju20 11 минут назад
Только реальные сроки для этих ублюдков.
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7k
Garpia121 14 минут назад
Твари, слов нет. Сажать за такое, мало. И подписчиков тоже стоит проверить внимательно.
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542
vijilante 22 минуты назад
Жесть... Во педерасты !!!
Цинично и аморально.
А их подписчики и спонсоры - извращенцы.
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207
SHAGREEN Полчаса назад
Биомусор.
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45
kurganzero Полчаса назад
Да как так то
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3k
a_komolow Полчаса назад
Синей бороде и носатой колья в жопу, по самое "не балуй"
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10k
☾ Атеист ☽ 47 минут назад
Каждого блохера надо регить как сми в независимости от кол-ва подписок или просмотров и драть их за любую хрень, ибо они эту хрень вещают в массы. Что по этим - на органы пускать, имбецилы. Можно тупо расстрелять, повесить, посадить и т.п но от органов пользы будет больше.
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312
MerryGoRound 53 минуты назад
Ужасно!
((( Аж сердце разрывается видеть что подобные вы*лядки существуют и творят подобное!!! Как такое вообще кому то нормальному может прийти в голову?!
Таких выродков (это не люди, это реально вы*лядки, нелюди, их не жалко!) реально расстреливать надо за подобное!!! И те кто на подобных подписан тоже. Что должно твориться в головах?!?! Обычно я не матерюсь, но С*КА, ЗДЕСЬ РЕАЛЬНО ПРОСТО ЯРОСТЬ ВЗЯЛА! ВЫ*ЛЯДКИ КОНЧЕННЫЕ МОЛОДЫЕ!! Парочка нелюдей садистов. Обоих на*й! где нибудь закопать в отхожей яме! Бедной старушке помочь как только можно! Разобраться с теми подписчиками что с радостью подобную дичь смотрят - эти тоже больные у*людки! Нужно что бы какая то нормальная организация взяла над старушкой шефство и хотя бы поместили ее в нормальный дом престарелых, если у нее нет других нормальных родственников, а не эти твари. С*ка! Мата не хватает!...
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312
MerryGoRound 51 минуту назад
Наши деды воевали что бы освободить нас от нацистов. Но вот отличный пример, что нацики никуда не делись, бл*ть! Они среди нас, к сожалению!!! Не за это наши деды воевали, что бы подобные твари существовали в этом мире и творили подобное....Эволюционный мусор!!!
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312
MerryGoRound 50 минут назад
Боженька, ЖГИ!
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3k
Алексей 58 минут назад
Люди сейчас ради денег готовы на всё, абсолютно на всё. Унижать и унижаться, калечить, убивать, издеваться над молодыми и старыми, выносить свои и чужие пороки на всеобщее обозрение. И чем дальше, тем больше трэша и беспредела. По уровню цинизма мы уже давно переплюнули 90-е. Тогдашние братки-рэкетиры, наверно, с ужасом с того света глядят на нас сегодняшних и называют наши годы Лихие 2020-е. Мы всё пеняем на погрязший в похоти условный Запад, а того, что у нас под носом творится не замечаем. Или не хотим замечать. И, главное, ничего не делается чтобы всё это хоть как-то обуздать. Давление в котле уже поднялось до критического. Если сорвёт крышку-никакие скрепы её не удержат.
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2k
Точка Час назад
Дичь полнейшая! Кто это смотрит и донатит? Вы даже не животные, вы насекомые!
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312
MerryGoRound Точка 50 минут назад
Это эволюционный мусор. Не обижайте насекомых и животных сравнивая этих вы*лядков с ними.
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6k
SR 2 часа назад
200К подписчиков о многом говорит. По-моему, человечество уже перешагнуло черту. Похоже, это был неудачный эксперимент, пора начинать заново... Где там потоп?
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12k
prison80 2 часа назад
чистой воды уебки
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312
MerryGoRound prison80 49 минут назад
Хуже, намного хуже! Фашисты!!!
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