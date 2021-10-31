СК заинтересовался челябинцами, зарабатывающими на больной бабушке

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В Челябинске семейная пара решила обогатиться за счет страдающей деменцией бабушки. Они проводили прямые эфиры в Тик-Токе со своей пожилой родственницей и собирали пожертвования со своих подписчиков.
Пенсионерка является бабушкой женщины и проживает с ней и ее мужем. Во время эфиров супруги жалуются подписчикам на родственницу, издеваются над ней и продают фотографии бабушки для мемов.
Валерия и Александр часами ведут трансляции и ради контента унижают родственницу.
На аккаунт подписаны около 200 тысяч человек, они же активно спонсируют семейство. Деньги с донатов на содержание пожилой женщины уходят исключительно на супружескую пару.
Судя по видео на бабушке экономят. Несмотря на то что многие пользователи возмущаются таким поведением молодых людей, их это не останавливает.
После того как видео со трэш-стримов стали попадать в разные группы, Следственный комитет заинтересовался этой ситуацией. Дело было взято на контроль главой СК Александром Бастрыкиным. Параллельно с этим местная полиция начала проверку по факту издевательств над пенсионеркой.
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Метки: бабушка видео деменция семейная пара челябинск
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но вот 200k подписчиков???
Цинично и аморально.
А их подписчики и спонсоры - извращенцы.
Таких выродков (это не люди, это реально вы*лядки, нелюди, их не жалко!) реально расстреливать надо за подобное!!! И те кто на подобных подписан тоже. Что должно твориться в головах?!?! Обычно я не матерюсь, но С*КА, ЗДЕСЬ РЕАЛЬНО ПРОСТО ЯРОСТЬ ВЗЯЛА! ВЫ*ЛЯДКИ КОНЧЕННЫЕ МОЛОДЫЕ!! Парочка нелюдей садистов. Обоих на*й! где нибудь закопать в отхожей яме! Бедной старушке помочь как только можно! Разобраться с теми подписчиками что с радостью подобную дичь смотрят - эти тоже больные у*людки! Нужно что бы какая то нормальная организация взяла над старушкой шефство и хотя бы поместили ее в нормальный дом престарелых, если у нее нет других нормальных родственников, а не эти твари. С*ка! Мата не хватает!...