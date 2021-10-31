СК заинтересовался челябинцами, зарабатывающими на больной бабушке

У стен есть уши, глаза и даже динамики: как избавиться от взрослых страхов

Бывший омоновец обложил соседей данью за парковку

Президент США забыл, где находится Белый дом, и зашел в кусты

Женщина сделала замечание соседу с собаками без намордников и получила струю газа в лицо

В Российском городе на ходу вспыхнула маршрутка и попала на видео

В челябинском ТРК охранник ударил девушку по лицу