Баня, лыжи и конфеты: челябинские чиновники потратят миллион на выездной корпоратив

«Молодежный ресурсный центр» Челябинской области ищет подрядчика для проведения семинара-совещания на природе, стоимостью 1 миллион 100 тысяч рублей. Запланирована баня, горнолыжка, конферанс и подарки. Пандемия? Нет, не слышали.
Молодежная политика нынче дорогое удовольствие, особенно, если дело касается совещаний на природе. На официальном сайте госзакупок челябинские чиновники от молодежи разместили тендер на организацию семинара-совещания за 1 миллион 100 тысяч рублей. Мероприятие должно пройти с 8 по 10 декабря 2021 года, - пишет "Рамблер".
Согласно техзаданию, в семинаре-совещании примут участие 90 человек. Площадкой для мероприятия должен стать загородный отель, туристическая база или база отдыха. В любом случае, там должен быть конференц-зал с интернетом, звуковое оборудование, ноутбуки, флипчарт, канцелярия, мебель для звукорежиссера и всякая мелочь типа кулеров и одноразовых стаканчиков.
Жить гости выездного совещания, по плану, должны в номерах с бесперебойным интернетом и отдельными санузлами. Питание предусмотрено трехразовое с кофе-брейком 9 декабря и прощальным завтраком 10 декабря.
45 участникам будет предоставлена уникальная возможность посетить горнолыжный комплекс, где должно быть не менее десяти горнолыжных трасс и двух трасс учебных плюс ленточные подъемники. По условиям конкурса горнолыжка не должна находиться дальше 35 километров от места проведения семинара. Оставшимся 45 участникам, не терпящим отдых активный, предложат альтернативу - посещение банного комплекса в отеле.
опять же без подарков, в политике, в том числе и молодежной, никак. К хорошему нужно привыкать с молодости.
По условиям конкурса подрядчик обязан подготовить для гостей сувенирную продукцию – брендированные блокноты из кожи, бейджи с ланьярдом, дипломы, стикерпаки и сладкие подарочные наборы.
В качестве ведущего разыскивается, предпочтительно, женщина от 20 до 30 лет. Исполнитель контракта должен написать сценарий для ведущего, пригласить спикеров. У «хедлайнера» должно быть не менее пяти тыс. подписчиков в Instagram и не менее 60 тыс. просмотров на YouTube. Еще один спикер должен иметь не менее двух тыс. подписчиков во «ВКонтакте».
Депутат Законодательно собрания от ЛДПР Виталий Пашин, слова которого приводит URA.ru, высказался о предстоящем "совещании" не слишком лояльно: "У них какое-то выездное совещание, 1 миллион 100 тысяч рублей на посещение бани, катание на сноубордах. Главное, из 90 человек только 43 это будет делать. Ребята, пандемия, не слышали? Собираются за счет бюджета какие-то развлечения устраивать", - возмутился Пашин, призвав чиновников "думать головой".
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По новостям она зверствует.
А судя по действиям власти ее нет.
Подрядчик только ищет и бронирует отель, а оплата и командировочные, опять же из бюджета, выделяются представителям отдельно в своих организациях. Так что сумма увеличится в 2-3 раза.