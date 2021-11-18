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Баня, лыжи и конфеты: челябинские чиновники потратят миллион на выездной корпоратив

Баня, лыжи и конфеты: челябинские чиновники потратят миллион на выездной корпоратив (3 фото)

Автор:
18 ноября 2021 12:56
Сообщество : Жить в России
Метки: баня   миллион   совещание   тендер   челябинск   чиновники   
1383
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«Молодежный ресурсный центр» Челябинской области ищет подрядчика для проведения семинара-совещания на природе, стоимостью 1 миллион 100 тысяч рублей. Запланирована баня, горнолыжка, конферанс и подарки. Пандемия? Нет, не слышали.

Молодежная политика нынче дорогое удовольствие, особенно, если дело касается совещаний на природе. На официальном сайте госзакупок челябинские чиновники от молодежи разместили тендер на организацию семинара-совещания за 1 миллион 100 тысяч рублей. Мероприятие должно пройти с 8 по 10 декабря 2021 года, - пишет "Рамблер".

Согласно техзаданию, в семинаре-совещании примут участие 90 человек. Площадкой для мероприятия должен стать загородный отель, туристическая база или база отдыха. В любом случае, там должен быть конференц-зал с интернетом, звуковое оборудование, ноутбуки, флипчарт, канцелярия, мебель для звукорежиссера и всякая мелочь типа кулеров и одноразовых стаканчиков.

Жить гости выездного совещания, по плану, должны в номерах с бесперебойным интернетом и отдельными санузлами. Питание предусмотрено трехразовое с кофе-брейком 9 декабря и прощальным завтраком 10 декабря.

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45 участникам будет предоставлена уникальная возможность посетить горнолыжный комплекс, где должно быть не менее десяти горнолыжных трасс и двух трасс учебных плюс ленточные подъемники. По условиям конкурса горнолыжка не должна находиться дальше 35 километров от места проведения семинара. Оставшимся 45 участникам, не терпящим отдых активный, предложат альтернативу - посещение банного комплекса в отеле.

опять же без подарков, в политике, в том числе и молодежной, никак. К хорошему нужно привыкать с молодости.

По условиям конкурса подрядчик обязан подготовить для гостей сувенирную продукцию – брендированные блокноты из кожи, бейджи с ланьярдом, дипломы, стикерпаки и сладкие подарочные наборы.

В качестве ведущего разыскивается, предпочтительно, женщина от 20 до 30 лет. Исполнитель контракта должен написать сценарий для ведущего, пригласить спикеров. У «хедлайнера» должно быть не менее пяти тыс. подписчиков в Instagram и не менее 60 тыс. просмотров на YouTube. Еще один спикер должен иметь не менее двух тыс. подписчиков во «ВКонтакте».

Депутат Законодательно собрания от ЛДПР Виталий Пашин, слова которого приводит URA.ru, высказался о предстоящем "совещании" не слишком лояльно: "У них какое-то выездное совещание, 1 миллион 100 тысяч рублей на посещение бани, катание на сноубордах. Главное, из 90 человек только 43 это будет делать. Ребята, пандемия, не слышали? Собираются за счет бюджета какие-то развлечения устраивать", - возмутился Пашин, призвав чиновников "думать головой".

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Метки: баня   миллион   совещание   тендер   челябинск   чиновники   
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17  комментариев
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2k
Sergius SPb 2 часа назад
Так есть пандемия или нет?
По новостям она зверствует.
А судя по действиям власти ее нет.
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48k
doker Минуту назад
Там некоторые комментаторы удивлены маленькой суммой, но в договоре разве есть оплата номеров?
Подрядчик только ищет и бронирует отель, а оплата и командировочные, опять же из бюджета, выделяются представителям отдельно в своих организациях. Так что сумма увеличится в 2-3 раза.
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573
SilentBob 2 минуты назад
одобряю! на лыжи и своим ходом до Магадана! а сладкие подарочные наборы им по прибытии на месте выдадут
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12k
koleos72 5 минут назад
О, пусть Настю Ивлееву тамадой берут! Она тут классно бал для детей пид... пардон, элиты, провела!
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−88
ульрих 6 минут назад
вы с себя начать пробовали? получить 2-3 высшее, устроиться на 2-3 работу, убраться в квартире, помыть полы в парадной? провести бабушку через переход, дерево во дворе посадить? с себя начните!
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−7
АКУШЕР Полчаса назад
Путлеровцы ! ...
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−3
Вкусный Час назад
Вот бы туда бомбу скинуть.
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91
Олег Ершов Час назад
подрастающая смена должна стойко и мужественно переносить все тяготы и лишения чиновнечной жизни. вот и подготавливаются.
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12k
Bill 2 часа назад
По 12 тысяч на человека за 3 дня на горнолыжном курорте? Где они видели такие цены?
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165
Дмитрий Быков Bill 36 минут назад
Стараются экономить, а вы их ругаете. :)
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1k
Andrey Kondor 2 часа назад
В миллион входит, видимо, получение QR codes.
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