Баня, лыжи и конфеты: челябинские чиновники потратят миллион на выездной корпоратив

Молодежная политика нынче дорогое удовольствие, особенно, если дело касается совещаний на природе. На официальном сайте госзакупок челябинские чиновники от молодежи разместили тендер на организацию семинара-совещания за 1 миллион 100 тысяч рублей. Мероприятие должно пройти с 8 по 10 декабря 2021 года, - пишет "Рамблер".

Согласно техзаданию, в семинаре-совещании примут участие 90 человек. Площадкой для мероприятия должен стать загородный отель, туристическая база или база отдыха. В любом случае, там должен быть конференц-зал с интернетом, звуковое оборудование, ноутбуки, флипчарт, канцелярия, мебель для звукорежиссера и всякая мелочь типа кулеров и одноразовых стаканчиков.

Жить гости выездного совещания, по плану, должны в номерах с бесперебойным интернетом и отдельными санузлами. Питание предусмотрено трехразовое с кофе-брейком 9 декабря и прощальным завтраком 10 декабря.