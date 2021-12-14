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Стекло против танка: что такое ампуломёт и как его применяли в советской армии

Стекло против танка: что такое ампуломёт и как его применяли в советской армии (7 фото)

Автор:
14 декабря 2021 20:05
Метки: Огнемет   ампула   броня   оружие   сталинград   танк   
2864
7

Красноармейцы лихо колошматили им нацистов и те до мокрых штанов боялись нашей «зажигалочки». А потом от него решили отказаться и вот почему.

В начале Великой Отечественной нашим войскам не всегда хватало боеприпасов. Также не хватало пушек, противотанковых гранат… Чтобы ликвидировать этот пробел, советским инженерам пришлось применить смекалку.

И результат превзошел все ожидания: для борьбы с вражеской бронетехникой было решено использовать ампулы с горючей жидкостью.

Вот как они выглядели:

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Так что «ампула» - это условное название. Скорее похоже на ядро, наполненное убойной и смертельной смесью. От удара оно разбивалось, жидкость вспыхивала, накаляла броню до 1000 градусов и плавила металл. Чаще старались попасть в район двигателя, чтобы наверняка вывести машину из строя.

Сам ампуломёт - это стальной ствол калибра 125-мм с решетчатым рассекателем для защиты снаряда. Как правило, один боец ​​аккуратно помещал снаряд в ствол, а второй уже наводил на цель и нажимал спусковой рычаг.

Оружие использовали в боях под Воронежом, при обороне Севастополя и на Карельском фронте. Но свою главную миссию оно выполнило в Сталинграде - именно там фрицев жарили им сильнее всего.

Производили ампуломёты на заводе имени Кирова, было выпущено более 2000 орудий. А потом советское командование решило от них отказаться.

Причина проста - далеко не все бойцы соблюдали технику безопасности. Были несчастные случаи, и не раз. И после очередного ЧП, оружие решили снять с производства и убрать из войск.

Но для некоторых частей сделали исключение и небольшая часть убойных «огнемётов» продержалась до конца войны. А позже эту идею положили в основу разработки тяжелой огнемётной системы «Солнцепек». И вот она уже развернулась во всю мощь в Афганистане и до сих пор стоит на вооружении наших войск.

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Метки: Огнемет   ампула   броня   оружие   сталинград   танк   
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51
zapisduny 2 часа назад
А какой металл плавится при 1000 С ? Броня тех времен от 1500 С, и это только полного прогрева большой площади. В двигатель попасть? Ну хорошо, но чугун тоже при 1200 С плавится. Вывести из строя - да, но расплавить металл... кто-то тут песдит. А алюминиевые танки я встречал только в магазинах игрушек.
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Руслан Новак 6 минут назад
Автор просто гений заказух. Порытся в документах и поискать факты не камильфо? Или если патриотично то может быть и идиотично? И если уж на то пошло, отказались от ампулометов из-за крайне низкой их эффективности и опасности для самого расчета. А у автора это просто уникальная вундервафля благодаря которой и победили на войне.
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9k
Lynx 41 минуту назад
Формулу жидкости в эфир пжлста. Или сжиженных газов типа N2O.
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27k
Мойша 2 часа назад
Ампулы с жидкостью КС. Также применялись ночными бомбардировщиками У-2.
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