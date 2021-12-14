Стекло против танка: что такое ампуломёт и как его применяли в советской армии

В начале Великой Отечественной нашим войскам не всегда хватало боеприпасов. Также не хватало пушек, противотанковых гранат… Чтобы ликвидировать этот пробел, советским инженерам пришлось применить смекалку.

И результат превзошел все ожидания: для борьбы с вражеской бронетехникой было решено использовать ампулы с горючей жидкостью.

Вот как они выглядели: