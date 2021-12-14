Стекло против танка: что такое ампуломёт и как его применяли в советской армии

Красноармейцы лихо колошматили им нацистов и те до мокрых штанов боялись нашей «зажигалочки». А потом от него решили отказаться и вот почему.
В начале Великой Отечественной нашим войскам не всегда хватало боеприпасов. Также не хватало пушек, противотанковых гранат… Чтобы ликвидировать этот пробел, советским инженерам пришлось применить смекалку.
И результат превзошел все ожидания: для борьбы с вражеской бронетехникой было решено использовать ампулы с горючей жидкостью.
Вот как они выглядели:
Так что «ампула» - это условное название. Скорее похоже на ядро, наполненное убойной и смертельной смесью. От удара оно разбивалось, жидкость вспыхивала, накаляла броню до 1000 градусов и плавила металл. Чаще старались попасть в район двигателя, чтобы наверняка вывести машину из строя.
Сам ампуломёт - это стальной ствол калибра 125-мм с решетчатым рассекателем для защиты снаряда. Как правило, один боец аккуратно помещал снаряд в ствол, а второй уже наводил на цель и нажимал спусковой рычаг.
Оружие использовали в боях под Воронежом, при обороне Севастополя и на Карельском фронте. Но свою главную миссию оно выполнило в Сталинграде - именно там фрицев жарили им сильнее всего.
Производили ампуломёты на заводе имени Кирова, было выпущено более 2000 орудий. А потом советское командование решило от них отказаться.
Причина проста - далеко не все бойцы соблюдали технику безопасности. Были несчастные случаи, и не раз. И после очередного ЧП, оружие решили снять с производства и убрать из войск.
Но для некоторых частей сделали исключение и небольшая часть убойных «огнемётов» продержалась до конца войны. А позже эту идею положили в основу разработки тяжелой огнемётной системы «Солнцепек». И вот она уже развернулась во всю мощь в Афганистане и до сих пор стоит на вооружении наших войск.
Источник:
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