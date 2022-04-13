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Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм (19 фото)

Автор:
13 апреля 2022 10:14
Сообщество : Юмор
Метки: Разное   Юмор   маразм   прикол   
1553
19
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Берегите свой мозг. Он может быть атакован.

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Источник:

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Метки: Разное   Юмор   маразм   прикол   
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15  комментариев
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27k
Владимир 2 часа назад
Гладикотор.
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7k
Пуриц Жорж Полчаса назад
08
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9k
Hunson Abadeer 41 минуту назад
скукота
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1k
nikam 47 минут назад
не только время, но и календарный день, месяц и год...
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24k
Андрей Иванов Час назад
08. Не сложно совсем
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1k
Copycat Час назад
хех а я и не помню уже какой у нас в Алматы номер службы точного времени)
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20k
Serg2001 2 часа назад
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31k
ACU900 2 часа назад
В СССР достаточно было набрать 008 и автоатветчик отвечал "Десять часов пятнадцать минут".
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236
Антошка ACU900 Полчаса назад
Это в какой республике? Я в Московской центральной всегда службой 100 пользовался.
Проверил, до сих пор работает.
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1k
!ГЕНнадий 2 часа назад
-...на стадионе.
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1k
!ГЕНнадий 2 часа назад
-Да, я.. Потому.. Понимаешь, Это.. Вот......
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19k
babuby 2 часа назад
Это стационарный телефон. С появлением гибридных и цифровых АТС стал бесполезен. Из-за недостаточного для функционирования, напряжения в абонентской сети.
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−7
Гугенот 2 часа назад
100 надо было набирать.
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1k
Бравый солдат Швейк 2 часа назад
100
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