Арматура, маска, два электрода

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Кто-то делает поделки из бумаги, кто-то картона... а кто-то балуется с арматурой. Подборка поделок взрослых мальчиков, знающих толк в хорошей электрической дуге.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Тут не до поделок, строительство встать может!
Как-то сомнительно это. Если конечно арматуру украсть, а нарезать и сваривать там где есть "бесплатное" электричество, тогда да. А вот если все делать за свои деньги и мотать свой счетчик - проще купить в каком-нибудь ашане.