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Арматура, маска, два электрода

Арматура, маска, два электрода (16 фото)

Автор:
11 апреля 2022 08:48
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   арматура   металл   подборка   поделки   прикол   
2375
16
Кто-то делает поделки из бумаги, кто-то картона... а кто-то балуется с арматурой. Подборка поделок взрослых мальчиков, знающих толк в хорошей электрической дуге.
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Источник:

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Метки: Юмор   арматура   металл   подборка   поделки   прикол   
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17  комментариев
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566
Змей Горыныч Час назад
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1k
perekrestok 13 минут назад
Все что показали - здорово, особенно там, где есть отходы, ну или халява. А этот топор уже считай произведение. Еще бы ручку проволокой обмотать и вообще был бы шедевр! С большим удовольствием купил бы.
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1
Supermen 18 минут назад
Суровые Челябинские шлёпки !
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turyst Полчаса назад
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37k
Aleksandr Полчаса назад
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3k
Vlamir Полчаса назад
Знали бы Вы ребята - почем сейчас в европах арматура!
От 1350 до 2000€ за тонну, металлолом до 400€/т!
Очередной выстрел себе в обе ноги!
Тут не до поделок, строительство встать может!
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3k
Константин Полчаса назад
Автор, Вы цены на арматуру видели??
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5k
Shtoppi 36 минут назад
<<Как сделать недорогой мангал>>
Как-то сомнительно это. Если конечно арматуру украсть, а нарезать и сваривать там где есть "бесплатное" электричество, тогда да. А вот если все делать за свои деньги и мотать свой счетчик - проще купить в каком-нибудь ашане.
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8k
krivsan Час назад
обуть шлепанцы и перенести мангал,квест
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