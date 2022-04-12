Как правильно проявлять заботу: пособие для жён и лесорубов

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Умеют же люди проявить настоящую заботу... Данный пост посвящён доброму и милому. В одних случаях забота спасает жизнь, а в других нервную систему.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Добрые дела Юмор забота интересное подборка прикол
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