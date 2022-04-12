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Как правильно проявлять заботу: пособие для жён и лесорубов

Как правильно проявлять заботу: пособие для жён и лесорубов (17 фото)

Автор:
12 апреля 2022 18:23
Сообщество : Юмор
Метки: Добрые дела   Юмор   забота   интересное   подборка   прикол   
1843
17
Умеют же люди проявить настоящую заботу... Данный пост посвящён доброму и милому. В одних случаях забота спасает жизнь, а в других нервную систему.
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Источник:

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Метки: Добрые дела   Юмор   забота   интересное   подборка   прикол   
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5  комментариев
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24k
Андрей Иванов Час назад
Кокаин посыпали кофе, чтоб собаки не учуяли на таможне. Известная уловка
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16k
Nikita 21 минуту назад

Одобряю
Не все поймут, не многие вспомнят

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Бернгард Кёне

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