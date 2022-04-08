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Без слез не взглянешь, или один день из жизни СТО

Без слез не взглянешь, или один день из жизни СТО (20 фото)

Автор:
08 апреля 2022 12:51
Сообщество : Юмор
Метки: СТО   Юмор   автосервис   запчасти   и так сойдет   машина   починил   прикол   смех   
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Перед вами подборка казусов, которые произошли в обычных автосервисах и шиномонтажах. Хочется верить, что данные ситуации не станут нормой из-за сильного подорожания автозапчастей, которое мы наблюдаем сейчас.
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Источник:

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Метки: СТО   Юмор   автосервис   запчасти   и так сойдет   машина   починил   прикол   смех   
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