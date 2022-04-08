Без слез не взглянешь, или один день из жизни СТО

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Перед вами подборка казусов, которые произошли в обычных автосервисах и шиномонтажах. Хочется верить, что данные ситуации не станут нормой из-за сильного подорожания автозапчастей, которое мы наблюдаем сейчас.
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3. По приезду обязательно нужно будет убрать этот хомут и замотать синей изолентой, а то так опасно ездить с хомутом!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СТО Юмор автосервис запчасти и так сойдет машина починил прикол смех
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