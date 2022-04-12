Финалистки конкурса "Мисс ковер - 2022", или самый уютный пост на Фишках

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Нет, мода на ковры в России не пройдет никогда. Иначе какой атрибут будут использовать провинциалки для создания теплой домашней атмосферы на фотографиях?
1. Эти девушки уверены, что домашний уют и душевное тепло - это тренд, который будет актуален в фотографии всегда
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Источник:
АНТИФИШКИ
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