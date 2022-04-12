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Финалистки конкурса "Мисс ковер - 2022", или самый уютный пост на Фишках

Финалистки конкурса "Мисс ковер - 2022", или самый уютный пост на Фишках (21 фото)

Автор:
12 апреля 2022 09:46
Метки: Ковер   Юмор   девушки   женщины   интерьер   красота   прикол   уют   фотосессия   
1798
21
Нет, мода на ковры в России не пройдет никогда. Иначе какой атрибут будут использовать провинциалки для создания теплой домашней атмосферы на фотографиях?
×

Источник:

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9  комментариев
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1k
nikam 24 минуты назад
до сих пор любят унас в россии тему девушек и ковров. можно сказать не устаревающий тренд.
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23k
Андрей 6 минут назад
Да пох на ковры, девки то отличные!!!
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14k
эмосурикат прямоползающий 9 минут назад
это уже не девушки, это уже тетеньки или даже бабушки, ибо фото времен 90х наверное
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635
basil pupkin 17 минут назад
Половина уже бабушки :)
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37k
Aleksandr 22 минуты назад
Эти "мисс" уже на пенсии
картинки начала-середины 90х
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419
Борис Колесниченко 24 минуты назад
неплохие ковры
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6k
Думай о хорошем! Полчаса назад
ковры хорошо, и всяко лучше засаленных обоев у кровати
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4k
solovei7 Полчаса назад
Самые правильные девченки, а не вот это все, с надувными губами и сиськами
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2k
RomaXz Полчаса назад
Кажется, я увидел тут несколько баянов ещё со времён школы уродов.
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