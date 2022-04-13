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Комиксы о&nbsp;зайчике, который знает всё&nbsp;о&nbsp;разочаровании

Комиксы о зайчике, который знает всё о разочаровании (16 фото)

Автор:
13 апреля 2022 09:08
Сообщество : Комиксы
Метки: Разочарование   Юмор   зайчик   комиксы   ну вот   прикол   
2205
16

Каждый из нас сталкивался в жизни с разочарованием и разрушением убеждений, иллюзий и надежд. Что делать в таких ситуациях? Предлагаю защититься юмором.

И в этом нам помогут комиксы художника, который зовёт себя Гражданин Пройдемтес. В своём паблике proidemtes он публикует комиксы, главный герой которых — зайчик, попадающий в разочаровывающие ситуации, которые заставляют его только говорить «ну вот». Наслаждайтесь!


Даже в выходные и праздники приходится иногда работать… над собой.

×
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Что-то пошло не по плану


Зимой зайцы, проживающие в городах, меняют свою летнюю серую шубку на модную


У психотерапевта


Вас никто не преследует? Возможно, вы просто не очень внимательны.


Не тот пират


Кто уже худеет к лету?


Если в эту зиму на боках и ляжках отложилось слишком много лишнего, то не переживайте. Начните откладывать на следующую.


Когда понимаешь, что бокс — это не для тебя


А теперь по-настоящему страшная история


И так каждый раз


Вот и встретились


Уроки жизни на уроке иллюстрации


О деликатесах


Фото для Тиндера


Когда зашёл не на ту грядку


Потом посмотрю

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Разочарование   Юмор   зайчик   комиксы   ну вот   прикол   
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7  комментариев
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241
В-ий Час назад
это не заец, а кролик. заец - это я
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159
Dart Pav В-ий 58 минут назад
ну вот
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18k
nobody® 59 минут назад
Это не шубку сменил, а оделся в униформу. Шубку в таком случае надо было на чёрную менять.
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18k
nobody® Час назад
Колонка чёткая
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1k
Copycat Час назад
Ну хз хз, мне лично помогает только бегать по вечерам - легким бегом не быстрым, а легким не торопливым, НО надо делать упор на длительность бега - я начинал в начале года с 2х отрезков по 700м, сейчас постепенно увеличивая дошел до 3км 300м без остановки, и по сути грамм 400-600 я в неделю скидываю медленно но верно) ем как и раньше всё что хочу
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