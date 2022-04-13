Каждый из нас сталкивался в жизни с разочарованием и разрушением убеждений, иллюзий и надежд. Что делать в таких ситуациях? Предлагаю защититься юмором.
И в этом нам помогут комиксы художника, который зовёт себя Гражданин Пройдемтес. В своём паблике proidemtes он публикует комиксы, главный герой которых — зайчик, попадающий в разочаровывающие ситуации, которые заставляют его только говорить «ну вот». Наслаждайтесь!
Даже в выходные и праздники приходится иногда работать… над собой.
Что-то пошло не по плану
Зимой зайцы, проживающие в городах, меняют свою летнюю серую шубку на модную
У психотерапевта
Вас никто не преследует? Возможно, вы просто не очень внимательны.
Не тот пират
Кто уже худеет к лету?
Если в эту зиму на боках и ляжках отложилось слишком много лишнего, то не переживайте. Начните откладывать на следующую.
Когда понимаешь, что бокс — это не для тебя
А теперь по-настоящему страшная история
И так каждый раз
Вот и встретились
Уроки жизни на уроке иллюстрации
О деликатесах
Фото для Тиндера
Когда зашёл не на ту грядку
Потом посмотрю
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Очаровательные комиксы, которые расскажут о жизни с мопсом
- Забавные комиксы о повседневных проблемах обычной девушки
- Художник создаёт комиксы о зайчике, который знает всё о разочаровании
- 15 жутковатых комиксов с неожиданным поворотом событий
- 22 комикса с примесью черного юмора и неожиданной развязкой
Понравилось34