И в этом нам помогут комиксы художника, который зовёт себя Гражданин Пройдемтес. В своём паблике proidemtes он публикует комиксы, главный герой которых — зайчик, попадающий в разочаровывающие ситуации, которые заставляют его только говорить «ну вот». Наслаждайтесь!

Даже в выходные и праздники приходится иногда работать… над собой.