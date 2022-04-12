Вещи, про долгом взгляде на которые вы услышите крик

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Наш мозг устроен так, что везде мы видим лица. Эта особенность когда-то помогала нам выживать, а теперь заставляет смеяться. Куда ни взгляни, отовсюду кто-то смотрит. Порой эти вещи имеют не только глаза, но и рты, раскрытые в крике.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор вещи интересное крик парейдолия подборка прикол фото
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