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Вещи, про долгом взгляде на которые вы услышите крик

Вещи, про долгом взгляде на которые вы услышите крик (16 фото)

Автор:
12 апреля 2022 11:35
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   вещи   интересное   крик   парейдолия   подборка   прикол   фото   
102
16

Наш мозг устроен так, что везде мы видим лица. Эта особенность когда-то помогала нам выживать, а теперь заставляет смеяться. Куда ни взгляни, отовсюду кто-то смотрит. Порой эти вещи имеют не только глаза, но и рты, раскрытые в крике.

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Источник:

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Метки: Юмор   вещи   интересное   крик   парейдолия   подборка   прикол   фото   
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1  комментарий
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jonnyD 8 минут назад
Шизофреник чтоле ?
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