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15 захватывающих снимков нестандартных вещей

15 захватывающих снимков нестандартных вещей (16 фото)

Автор:
10 апреля 2022 17:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: вещи   захватывающие   нестандартные   пользователи   редкости   снимки   удивительное   
1356
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Каждую минуту в мире происходит что-то невероятное и удивительное, но у нас не всегда получается все это увидеть лично. К счастью, пользователи интернета повсюду, и благодаря им, мы можем познакомиться с разными редкостями. Смотрите далее в посте.
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Источник:

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Метки: вещи   захватывающие   нестандартные   пользователи   редкости   снимки   удивительное   
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Alex 59 минут назад
Отрастила за три с половиной года...
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61k
Опиум для народа 50 минут назад
-"В Колумбии во время рабства африканские женщины наблюдали за окружающей обстановкой и строили карты с помощью своих кос, отмечая дороги и пути эвакуации, тропы, большие деревья, лесистые районы, реки и горы. Это позволяло подготавливать план побега"-
-да-да, верим. Картографы х"евы...)
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