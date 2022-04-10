15 захватывающих снимков нестандартных вещей

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Каждую минуту в мире происходит что-то невероятное и удивительное, но у нас не всегда получается все это увидеть лично. К счастью, пользователи интернета повсюду, и благодаря им, мы можем познакомиться с разными редкостями. Смотрите далее в посте.
В Колумбии во время рабства африканские женщины наблюдали за окружающей обстановкой и строили карты с помощью своих кос, отмечая дороги и пути эвакуации, тропы, большие деревья, лесистые районы, реки и горы. Это позволяло подготавливать план побега
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Скульптура "Одинокий принц" состоит из более 5000 переработанных элементов, демонтированных из различных электронных и механических устройств
Замок Эльц, расположенный в Виршеме, Германия. Занят разными поколениями одной семьи, в течение 850 лет
Мясо рыбы не всегда розовое или белое. Есть уникальная рыба Зубастый терпуг, чья плоть ярко-синяя
Металлические перчатки принадлежали Максимилиану I (1459-1519), который был императором Священной Римской Империи с 1508 года до своей смерти
Источник:
АНТИФИШКИ
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-да-да, верим. Картографы х"евы...)