15 захватывающих снимков нестандартных вещей

Каждую минуту в мире происходит что-то невероятное и удивительное, но у нас не всегда получается все это увидеть лично. К счастью, пользователи интернета повсюду, и благодаря им, мы можем познакомиться с разными редкостями. Смотрите далее в посте.

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В Колумбии во время рабства африканские женщины наблюдали за окружающей обстановкой и строили карты с помощью своих кос, отмечая дороги и пути эвакуации, тропы, большие деревья, лесистые районы, реки и горы. Это позволяло подготавливать план побега 0 Источник:

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Тостер двадцатых годов 0 Источник:

Соляные лабиринты японского художника Мотои Ямамото 0 Источник:

Скульптура "Одинокий принц" состоит из более 5000 переработанных элементов, демонтированных из различных электронных и механических устройств 0 Источник:

Щука-мутант 0 Источник:

Замок Эльц, расположенный в Виршеме, Германия. Занят разными поколениями одной семьи, в течение 850 лет 0 Источник:

Мясо рыбы не всегда розовое или белое. Есть уникальная рыба Зубастый терпуг, чья плоть ярко-синяя 0 Источник:

Зрители восхищаются художественной выставкой в Музее Пибоди Эссекс 0 Источник:

Кошка моего друга слепая с рождения, в её глазах - космос 0 Источник:

Верблюд щеголяет причёской 0 Источник:

Тюльпаны в снегу, в озёрном крае Патагонии 0 Источник:

Черные опалы выглядят как магические предметы 0 Источник:

Носовая часть датского военного корабля, затонувшего в 1495 году в Балтийском море 0 Источник:

Металлические перчатки принадлежали Максимилиану I (1459-1519), который был императором Священной Римской Империи с 1508 года до своей смерти 0 Источник: