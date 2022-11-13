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13 странных вещей, функционал которых оказался загадкой

13 странных вещей, функционал которых оказался загадкой

Автор:
13 ноября 2022 23:50
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Вещи   Странные   загадки   пользователи   сложные   функционал   энциклопедия   
1573
14
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Источник:

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Метки: Вещи   Странные   загадки   пользователи   сложные   функционал   энциклопедия   
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2  комментария
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prjanik 48 минут назад
На последней, думал это клетка для кота.
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