13 странных вещей, функционал которых оказался загадкой

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Если потянуть за кольцо, то вылезают четыре шипа. Что это такое? 0 Источник: "Противоугонное" устройство для карманных часов

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Увидел непонятные штуки у девушки на пальцах. Для чего это? 0 Источник: Овальные шины для пальцев, для лечения артрита и других заболеваний суставов

Увидел эту ржавую штуку во время прогулки в лесу 0 Источник: Это подводная мина.

Увидел у соседа на даче. Для чего применяют этот инструмент? 0 Источник: Этот инструмент используют для чистки копыт лошадей.

Увидел в стоматологической клинике 0 Источник: Старинная зубная бормашина.

Попалось на глаза в одном из баров 0 Источник: Автомат Патинко, азартная японская игра.

Нашёл на территории университета 0 Источник: Это вакуумная камера, используемая для материаловедческих исследований.

Что это? Нашёл в старом доме 0 Источник: У коренных американских индейцев был обычай - "закапывание топора войны" Во время мирных собраний курили "трубку мира", которая выглядела как топорик, и затем символично закапывали.

Керамический кувшин с отверстиями внутри 0 Источник: Это ваза для цветов, помогающая держать их в необходимом положении

Этот столб внезапно появился в местном парке, кто-нибудь знает, что это такое? 0 Источник: Система видеонаблюдения, используется для обнаружения людей, предметов, в том числе и в темноте.

Чугунная фигурка, сверху похожа на стамеску, но не острая 0 Источник: Это сломанная открывалка для бутылок.

Нашел это на парковке. Шесть ручек внизу и наверху, их можно зафиксировать в положении “4” с помощью штифта. Что это за штука? 0 Источник: Инструмент для расшифровки дверного замка Ford.