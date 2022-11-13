13 странных вещей, функционал которых оказался загадкой

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Вы взяли в руки посторонний предмет и не знаете, для чего он нужен? Не волнуйтесь, Интернет позаботится о том, чтобы вам подсказать. В этой подборке, онлайн-пользователи решают самые сложные загадки, лучше чем любая энциклопедия. Взгляните!
Если потянуть за кольцо, то вылезают четыре шипа. Что это такое?
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Увидел непонятные штуки у девушки на пальцах. Для чего это?
Овальные шины для пальцев, для лечения артрита и других заболеваний суставов
Увидел у соседа на даче. Для чего применяют этот инструмент?
Этот инструмент используют для чистки копыт лошадей.
Нашёл на территории университета
Это вакуумная камера, используемая для материаловедческих исследований.
Что это? Нашёл в старом доме
У коренных американских индейцев был обычай - "закапывание топора войны" Во время мирных собраний курили "трубку мира", которая выглядела как топорик, и затем символично закапывали.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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