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15 загадочных вещей, назначение которых не разгадать с первого взгляда

15 загадочных вещей, назначение которых не разгадать с первого взгляда

Автор:
22 октября 2022 23:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Загадочные   Разгадать   Случаи   интернет   пользователи   причудливые   
674
16
Будь то в музее, комиссионном магазине или на барахолке, время от времени мы можем натыкаться на предметы настолько причудливые, что даже сложно представить, для чего они используются. Хорошо, что в Интернете есть много людей готовых помочь идентифицировать эти странные устройства. В этом посте вы увидите несколько таких случаев.
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Источник:

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Метки: Вещи   Загадочные   Разгадать   Случаи   интернет   пользователи   причудливые   
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3  комментария
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4k
Axel 7 часов назад
"...подключите ее к розетке и прикоснитесь к утке"
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4k
V2.Smirnov 8 минут назад
Водяной компас?
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60k
Опиум для народа 12 минут назад
-"Это кислородный баллон и комплект маски реаниматора для машины скорой помощи или пожарной машины."-
-автор , как обычно , косноязычное чмо. Это не баллон, а ящик ДЛЯ баллона.
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