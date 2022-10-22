15 загадочных вещей, назначение которых не разгадать с первого взгляда

Будь то в музее, комиссионном магазине или на барахолке, время от времени мы можем натыкаться на предметы настолько причудливые, что даже сложно представить, для чего они используются. Хорошо, что в Интернете есть много людей готовых помочь идентифицировать эти странные устройства. В этом посте вы увидите несколько таких случаев.

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Есть идеи для чего это служит? 0 Источник: Это протез тазобедренного сустава.

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Предмет немного длиннее ладони и выглядит очень старым 0 Источник: Это устройство для штамповки под давлением, используемое на мягком металле, таком как медь или, возможно, керамика

Нашёл в сарае странный ящик 0 Источник: Это кислородный баллон и комплект маски реаниматора для машины скорой помощи или пожарной машины.

Это электрическая утка. У неё есть 2-контактный шнур с надписью "electricord", но он не нагревается, не имеет звуковых отверстий и не двигается. Есть идеи? 0 Источник: Это сенсорный выключатель для лампы. Чтобы заставить его работать, подсоедините к нему лампу, подключите ее к розетке и прикоснитесь к утке.

Полая латунная трубка с выгравированной буквой “N” на одном конце, “S” на другом. Я могу открутить колпачок на конце “S”, но не на другом. Найдено на распродаже 0 Источник: Это старинный школьный водяной компас.

Я получил это, но понятия не имею, что это такое 0 Источник: Это использовалось для заряжания старой пушки.

Я нашёл это в аудитории Универа 0 Источник: Это компьютерное "противоугонное" устройство. Один конец этого устройства соединяется с компьютером, а другой прикреплен к столу.

Тяжелая металлическая голова найдена на барахолке 0 Источник: Это игрушка, имитирующая звуки стрельбы. Открой ей рот и брось на пол. Она издаст громкий хлопок.

Различные металлические предметы, найденные во время уборки пляжа 0 Источник: Это старые аккумуляторные элементы.

Я нашел это на чердаке дома двадцатых годов. Кто-нибудь знает, что это такое? 0 Источник: Это пресс, используемый для сушки растений.

Увидел на кухне у знакомого 0 Источник: Это кухонный инструмент, используемый для открывания больших банок. С другой стороны есть молоток, чтобы снова надеть крышку.

Похоже на запонки 0 Источник: Эти застежки закрепляют булавки на держателях военных медалей.

Металлический держатель, загнутые края на концах металлических деталей, удерживающие полосы на месте 0 Источник: Это держатель для газет. Раньше их складывали в стопки, и хранили дома

Пришло в наборе кухонных инструментов 0 Источник: Нож для резки сыра.