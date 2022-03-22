Удивительные штуки, которые редко увидишь

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Эта коллекция снимком понравится всем любителям редкостей и диковинок. Такое редко доведется увидеть в жизни - ловите момент, или эти редкости вам придется искать в музее!
4500 лет назад родители из Древнего Египта положили этот самодельный мяч в могилу своего ребенка как игрушку, с которой он мог бы играть в загробной жизни
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Манекен, с помощью которого на рубеже XIX-XX веков педагоги демонстрировали студентам действие статического электричества
Франс Снейдерс (1579-1657), «Этюды кошачьей головы», холст, масло. Эрмитаж, Санкт-Петербург
Когда на этом викторианском золотом кулоне открывается крышка, из него выскакивает маленький демон со сверкающими стразами глазами
Ботинки детей, которых ударила молния в церкви Святой Эаты в деревне Атчем в Шропшире, Англия, 13 июля 1879 года
Защитные накладки на соски кормящей матери, защищающие их от зубов младенца. Конец XIX века
Свинья-проектор начала ХХ века: через линзу в задней части можно было рассматривать пикантную фотографию, встроенную внутрь
Терракотовая ваза в форме клешни лобстера, сделанная в Греции примерно в 450–400 г.г. до н.э.
Картина XV века, где святой Варфоломей оборачивается собственной кожей, которую, по легенде, с него содрали заживо
Изображение лица на подносе с замазкой, сделанное итальянским экстрасенсом Эусапией Палладино (1854-1918), как она утверждала, методом телекинеза
Механические зубы и голова гориллы, которые носил выступавший в роли гориллы имитатор Рэй Корриган, 1945 г.
Хендрик де Кейзер (1565-1621) был голландским скульптором и архитектором, вдохновленным красотой вен на лбу плачущего ребенка
Источник: — переведено специально для fishki.net
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