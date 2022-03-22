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Удивительные штуки, которые редко увидишь

Удивительные штуки, которые редко увидишь (31 фото)

Автор:
22 марта 2022 15:29
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: вот это да!   диковины   и такое бывает   коллекция редкостей   необычное   редкости   странные вещи   удивительное   
913
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Эта коллекция снимком понравится всем любителям редкостей и диковинок. Такое редко доведется увидеть в жизни - ловите момент, или эти редкости вам придется искать в музее!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вот это да!   диковины   и такое бывает   коллекция редкостей   необычное   редкости   странные вещи   удивительное   
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3  комментария
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20k
Егор Час назад
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Serg2001 55 секунд назад
Думаю, что у мужей, ушедших на работу, было немало вопросов к мистеру Хансу Эйкельбу, когда они увидели этот проект...
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36k
Aleksandr 19 минут назад
Увидишь такой горшок ночью под кроватью и вдруг понимаешь, что он тебе уже не нужен...
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