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15 фотографий, которые расскажут больше, чем энциклопедия

15 фотографий, которые расскажут больше, чем энциклопедия (16 фото)

Автор:
27 февраля 2022 19:10
Сообщество : ФотоМир
Метки: Интересные   Кадры   Расскажут   вещи   захватывающие   энциклопедия   
2248
16
Даже если мы этого не осознаем, мир полон захватывающих вещей, которые могут нас ошеломить. В этом посте вы увидите интересные кадры, которые расширят ваш кругозор.
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Метки: Интересные   Кадры   Расскажут   вещи   захватывающие   энциклопедия   
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6  комментариев
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5k
hhwost 54 минуты назад
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894
Трям 24 минуты назад


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20k
Luc72 Полчаса назад
Ну... Тут скорее всего пулька на излете проломила лобную пазуху и остановилась. Она т-о-О-о-ненькая, не проверяйте
. В Лор отделениях может видели пациентов с фронтитом (аналог гайморита, но пазухи другие) с трубочками дренажными оттуда, для ежедневного промывания, чтобы каждый раз не дырявить... (Ну не мозги же оттуда промывают
)
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35k
KiploksAKS 53 минуты назад
Морис ТИЙЕ!
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