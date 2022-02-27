15 фотографий, которые расскажут больше, чем энциклопедия

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Даже если мы этого не осознаем, мир полон захватывающих вещей, которые могут нас ошеломить. В этом посте вы увидите интересные кадры, которые расширят ваш кругозор.
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4000-летние скелеты матери, пытающейся защитить своего ребенка от сильного землетрясения, которое обрушилось на Китай в 2000 году до нашей эры и вызвало массовые наводнения. Эту катастрофу иногда называют “китайскими Помпеями”
Несмотря на то, что крокодилы плотоядные, они любят есть фрукты и некоторые растения. Этим они дополняют свой рацион витаминами и волокнами
Огромная рельефная резьба 8000-летних верблюдов в Саудовской Аравии, которая считается самой старой резьбой в мире. Старше Стоунхенджа (5000 лет) и Великих пирамид (4500 лет)
Wolffia globosa, более известна как азиатская водяная мука. Это не просто самый маленький фрукт в мире, но ещё и самое маленькое цветущее растение. Это тип ряски, и размер плода колеблется от 0,7 до 1,5 миллиметров
Скелет архелона Ишироса, самой большой черепахи, которая когда-либо существовала. На выставке Йельского Музея естественной истории Пибоди, 1902 год
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