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Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм (37 фото)

Автор:
08 апреля 2022 12:15
Сообщество : Юмор
Метки: Разное   Юмор   маразм   прикол   
2077
37
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Берегите свой мозг. Он может быть атакован

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Источник:

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Метки: Разное   Юмор   маразм   прикол   
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22  комментария
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15k
Booka1a 2 часа назад
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когда же кто-нибудь этим шутникам набьет хохотальник словарем?
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2k
Andrey G Полчаса назад
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И это в Сочи...
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2k
Andrey G Полчаса назад
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Если ты стыдишься своей национальности или места рождения - ты говно, позорящее свой народ и место своего рождения.
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2k
Mutantino 2 часа назад
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тут скорее линолеум, а не ламинат ;)
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14k
куджо 2 часа назад
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Это не про таковского, это про манхолланд драйв или как там его и прочую ересь
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5k
Сергей 2 часа назад
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Когда больше гордится нечем, то и это для них радость.
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54
Yuriy Petrov 3 часа назад
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Не годится. Колбасу тонко режет.
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54
Yuriy Petrov 3 часа назад
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Бегемотика назвали Буратино
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Yuriy Petrov 3 часа назад
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Я телефон у парня хороший. Был.
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Yuriy Petrov 3 часа назад
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Я знаю. Это упражнение для многодетных матерей.
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Yuriy Petrov 3 часа назад
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А чем закончилось, я не в курсе.
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Yuriy Petrov CruelAsm Час назад
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