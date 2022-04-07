Уже совсем скоро: дачный сезон на носу, и он обещает быть интересным

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На дворе уже весна, тает снег и в окошках стал появляться сиреневый свет. Это дачники подсвечивают свою рассаду, готовясь к дачному сезону. В этом году, говорят, дачный сезон будет бурным. Из-за роста цен россияне снова вернуться к земле, к огороду, к шашлыкам на даче и привычному досугу. А у вас есть дача?
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Источник:
АНТИФИШКИ
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