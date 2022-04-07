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Уже совсем скоро: дачный сезон на носу, и он обещает быть интересным

Уже совсем скоро: дачный сезон на носу, и он обещает быть интересным (16 фото)

Автор:
07 апреля 2022 11:55
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   весна   дача   дачники   интересное   прикол   фото   
1533
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На дворе уже весна, тает снег и в окошках стал появляться сиреневый свет. Это дачники подсвечивают свою рассаду, готовясь к дачному сезону. В этом году, говорят, дачный сезон будет бурным. Из-за роста цен россияне снова вернуться к земле, к огороду, к шашлыкам на даче и привычному досугу. А у вас есть дача?

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Источник:

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Метки: Юмор   весна   дача   дачники   интересное   прикол   фото   
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Сибиряк 39 минут назад
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