Уже совсем скоро: дачный сезон на носу, и он обещает быть интересным

На дворе уже весна, тает снег и в окошках стал появляться сиреневый свет. Это дачники подсвечивают свою рассаду, готовясь к дачному сезону. В этом году, говорят, дачный сезон будет бурным. Из-за роста цен россияне снова вернуться к земле, к огороду, к шашлыкам на даче и привычному досугу. А у вас есть дача?