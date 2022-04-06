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Всё о лени... и даже немного больше

Всё о лени... и даже немного больше (14 фото)

Автор:
06 апреля 2022 20:19
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавное   лентяи   лень   подборка   прикол   
3918
14
Если вы знаете значения слов "прокрастинация", "гедонизм" и "празднолюбие", то вы очень эрудированный и... ленивый человек. Или же всё наоборот – об отдыхе вам приходится только мечтать?
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Источник:

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Метки: Юмор   забавное   лентяи   лень   подборка   прикол   
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11  комментариев
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homerchik 2 часа назад
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NeZlob 5 минут назад
Вы сделали мой вечер!
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a_komolow Полчаса назад
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paranoid 50 минут назад


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МаксимЪ 55 минут назад
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doker Час назад
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Frank Borman Час назад
Гедонизм, от греческого идонисмос, от идони = наслаждение. Гедонизм, это любовь к наслаждениям. Автор, при чем тут лень?
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Alex Djeff 2 часа назад
В названии поста ошибка. "Все олени... и даже немного больше"
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