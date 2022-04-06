Всё о лени... и даже немного больше

Что у нас происходит с лекарствами

Каждый день что-нибудь новенькое: двери

Скотч способен решить любую проблему

Лень - двигатель прогресса: люди, которых посетили гениальные идеи

Если бы мы жили в мире, где всё наоборот. Обязательно к просмотру девушкам

Всё о воспитании детей... Пост для тех, кто хочет вернуться в детство