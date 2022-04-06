Всё о лени... и даже немного больше

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Если вы знаете значения слов "прокрастинация", "гедонизм" и "празднолюбие", то вы очень эрудированный и... ленивый человек. Или же всё наоборот – об отдыхе вам приходится только мечтать?
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Источник:
АНТИФИШКИ
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