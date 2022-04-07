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«Христос, войди в меня»: ирландской лжемонахине запретили приближаться к монастырю из-за чрезмерной любви к богу

«Христос, войди в меня»: ирландской лжемонахине запретили приближаться к монастырю из-за чрезмерной любви к богу (2 фото)

Автор:
07 апреля 2022 11:03
Сообщество : Юмор
Метки: Монастырь   Юмор   бог   интересное   ирландия   монахиня   прикол   фото   
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Рэйчел Малкахи не является настоящей монахиней, но это не мешает ей устраивать представления на улицах Белфаста в коричневой рясе. Женщина даже стала местной знаменитостью. Однако, после одного случая ей нельзя появляться рядом с монастырями.

Эксцентричная женщина уверяет, что она обожает Иисуса Христа. В честь своего возлюбленного женщина устраивает целые представления. Она танцует под музыку, которую играют два сопровождающих её проповедника, падает на колени, воздевает руки к небу и кричит: «Христос, войди в меня». Те, кто становится невольным зрителем, не испытывают религиозные чувства. Это скорее выглядит комично и жутковато.

А теперь представьте, в каком шоке были прихожане, которые явились на богослужение в монастырь Клонард.

Рэйчел Малкахи ворвалась туда в своей рясе и устроила шоу: пела, танцевала, делала «дикие» заявления о боге, извиваясь на алтаре.

«Она приходила на службу в монастыре в коричневом одеянии, хотя не была монахиней. Ее поведение было точно таким же: она вздымала руки в воздух, выкрикивала безумные вещи о Боге, а затем корчилась на алтаре», — отметил источник.

Служителям церкви пришлось выводить монахиню силой и обращаться в суд, сообщает Belfast Telegraph. Судья запретил лжемонашке приближаться менее чем на 140 метров к католическому монастырю.

Малкэхи подтвердила, что суд запретил ей подходить к монастырю.

«Я молюсь за души прихожан и священников. Я молюсь и за вас. Мне понадобится какое-то время, чтобы обдумать это, прежде чем делать дальнейшие заявления», — заявила она.

*Судя по всему когда-то был в сети ролик с этой монахиней, но мы не смогли найти его. Если вы, дорогие подписчики, знаете этот ролик - делитесь в комментариях!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Монастырь   Юмор   бог   интересное   ирландия   монахиня   прикол   фото   
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1  комментарий
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НадоПоменятьНик,НеЗабудь 11 минут назад
Странно, но ведь в истории религии масса примеров, когда такие люди становились святыми. Что пошло не так? Пустите женщину. в храм!
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