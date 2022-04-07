«Христос, войди в меня»: ирландской лжемонахине запретили приближаться к монастырю из-за чрезмерной любви к богу

Рэйчел Малкахи не является настоящей монахиней, но это не мешает ей устраивать представления на улицах Белфаста в коричневой рясе. Женщина даже стала местной знаменитостью. Однако, после одного случая ей нельзя появляться рядом с монастырями.
Эксцентричная женщина уверяет, что она обожает Иисуса Христа. В честь своего возлюбленного женщина устраивает целые представления. Она танцует под музыку, которую играют два сопровождающих её проповедника, падает на колени, воздевает руки к небу и кричит: «Христос, войди в меня». Те, кто становится невольным зрителем, не испытывают религиозные чувства. Это скорее выглядит комично и жутковато.
А теперь представьте, в каком шоке были прихожане, которые явились на богослужение в монастырь Клонард.
Рэйчел Малкахи ворвалась туда в своей рясе и устроила шоу: пела, танцевала, делала «дикие» заявления о боге, извиваясь на алтаре.
«Она приходила на службу в монастыре в коричневом одеянии, хотя не была монахиней. Ее поведение было точно таким же: она вздымала руки в воздух, выкрикивала безумные вещи о Боге, а затем корчилась на алтаре», — отметил источник.
Служителям церкви пришлось выводить монахиню силой и обращаться в суд, сообщает Belfast Telegraph. Судья запретил лжемонашке приближаться менее чем на 140 метров к католическому монастырю.
Малкэхи подтвердила, что суд запретил ей подходить к монастырю.
«Я молюсь за души прихожан и священников. Я молюсь и за вас. Мне понадобится какое-то время, чтобы обдумать это, прежде чем делать дальнейшие заявления», — заявила она.
*Судя по всему когда-то был в сети ролик с этой монахиней, но мы не смогли найти его. Если вы, дорогие подписчики, знаете этот ролик - делитесь в комментариях!
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АНТИФИШКИ
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