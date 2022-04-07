«Христос, войди в меня»: ирландской лжемонахине запретили приближаться к монастырю из-за чрезмерной любви к богу

Эксцентричная женщина уверяет, что она обожает Иисуса Христа. В честь своего возлюбленного женщина устраивает целые представления. Она танцует под музыку, которую играют два сопровождающих её проповедника, падает на колени, воздевает руки к небу и кричит: «Христос, войди в меня». Те, кто становится невольным зрителем, не испытывают религиозные чувства. Это скорее выглядит комично и жутковато.

А теперь представьте, в каком шоке были прихожане, которые явились на богослужение в монастырь Клонард.

Рэйчел Малкахи ворвалась туда в своей рясе и устроила шоу: пела, танцевала, делала «дикие» заявления о боге, извиваясь на алтаре.