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Всё, что вы не знали о жизни католических монахинь

Всё, что вы не знали о жизни католических монахинь (20 фото)

Автор:
08 апреля 2022 09:12
Сообщество : Юмор
Метки: Монахини   Юмор   интересное   католики   прикол   фото   
1293
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Многие думают, что монахини отказываются от всего земного, уходят в монастырь и ничего больше, кроме службы богу, не делают. Однако, католические монахини несколько другого плана. Ради служения они не отказываются от радостей жизни, благ цивилизации и даже некоторых грехов.

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Католические монахини не привязаны к монастырю. Они могут спокойно выходить в город, гулять, веселиться и навещать родных.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Монахини   Юмор   интересное   католики   прикол   фото   
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2  комментария
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Мурчелло Час назад
Я ещё видел порно с монахинями. Короче,бездельницы и лентяйки.
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emporio_ss Час назад
Ссылка coub.com
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