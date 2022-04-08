Всё, что вы не знали о жизни католических монахинь

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Многие думают, что монахини отказываются от всего земного, уходят в монастырь и ничего больше, кроме службы богу, не делают. Однако, католические монахини несколько другого плана. Ради служения они не отказываются от радостей жизни, благ цивилизации и даже некоторых грехов.
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Католические монахини не привязаны к монастырю. Они могут спокойно выходить в город, гулять, веселиться и навещать родных.
Источник:
АНТИФИШКИ
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