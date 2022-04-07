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Типичный общепит: официанты, повара, слабоумие и отвага

Типичный общепит: официанты, повара, слабоумие и отвага (21 фото)

Автор:
07 апреля 2022 21:27
Сообщество : Юмор
Метки: Еда   Юмор   бармен   кафе   общепит   официант   повар   прикол   смех   
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Этот пост будет очень близок тем, кто хоть как-то соприкасался с работой в общепите. Итак, перед вами настоящая жиза сотрудников различных баров, столовых и ресторанов, которая способна поднять настроение любому.
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Источник:

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Метки: Еда   Юмор   бармен   кафе   общепит   официант   повар   прикол   смех   
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3  комментария
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Горожанин 52 минуты назад
Свежо, однако. Разнообразие. А как там с ЖКХ?
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22k
weiter 18 минут назад
Не поставить плюс - преступление
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4k
Макс 36 минут назад
А я студентом работал в кофе-хаусе. Ну или как мы его называли кофе-анус. Одно из самых лучших мест работы.
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Richard

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