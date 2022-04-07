Типичный общепит: официанты, повара, слабоумие и отвага

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Этот пост будет очень близок тем, кто хоть как-то соприкасался с работой в общепите. Итак, перед вами настоящая жиза сотрудников различных баров, столовых и ресторанов, которая способна поднять настроение любому.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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