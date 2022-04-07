Типичный общепит: официанты, повара, слабоумие и отвага

Этот пост будет очень близок тем, кто хоть как-то соприкасался с работой в общепите. Итак, перед вами настоящая жиза сотрудников различных баров, столовых и ресторанов, которая способна поднять настроение любому.

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1. Пятничные запары - они такие 0

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3. Рядовая ситуация 0

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8. Повара и официанты, сейчас вы узнаете себя 0

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13. Когда попросили приготовить чек побыстрее 0 Источник:

14. К теме чеков и заказов 0 Источник:

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