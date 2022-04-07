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Фатально вышло: всё об ошибках

Фатально вышло: всё об ошибках (14 фото)

Автор:
07 апреля 2022 13:48
Сообщество : Юмор
Метки: fail   Юмор   опечатка   ошибка   подборка   прикол   
2284
14
Убойные опечатки и ошибки, поднимающие настроение. В некоторых случаях получилось даже лучше "оригинала". Хотя, может так и задумывалось?!
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Источник:

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Метки: fail   Юмор   опечатка   ошибка   подборка   прикол   
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9  комментариев
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654
Антон 49 минут назад
ХЕЛБ МИ!!!!
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17k
Corvus Corax 42 минуты назад
Комментарий к фото
После 720 идет 1,44... если тот же форм-фактор...
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16k
Nikita 54 минуты назад
Тогда бы уж так написали

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44k
dima423 56 минут назад
Комментарий к фото
это Роман Бабаян если что) ...ну мало ли кто то не знал
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