Фатально вышло: всё об ошибках

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Убойные опечатки и ошибки, поднимающие настроение. В некоторых случаях получилось даже лучше "оригинала". Хотя, может так и задумывалось?!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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