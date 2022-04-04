Тайны Кропфанштайна — самого непреступного «замка-пещеры», который спрятан в скале

Замки, практически встроенные в пещеры, впервые появились в Швейцарии в XIV-XV веках. Тогда для строительства жилых замков или замков-убежищ использовали естественные пещеры и гроты. Кропфенштайн расположен практически на самом краю утеса, что делает его форму с виду очень неправильной. Вписанная в нависающий скальный уступ, на котором были расположены укрепления замка, конструкция служила оборонительной резиденцией для местной знатной семьи.





Сооружение разделено двумя поперечными стенами и содержит несколько комнат: жилые помещения, кухни и кладовые. Ворота замка находятся на самой узкой стороне и ведут в подвал изначально трехэтажного строения, в котором по сей день сохранились отверстия для окон и дверей.