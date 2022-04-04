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Тайны Кропфанштайна — самого непреступного «замка-пещеры», который спрятан в скале

Тайны Кропфанштайна — самого непреступного «замка-пещеры», который спрятан в скале (4 фото)

Автор:
04 апреля 2022 08:36
Сообщество : Путешествия
Метки: Кропфанштайн   замок   интересно   пещера   факты   фото   
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Старые стены этого замка и сегодня впечатляют путешественников, хотя возраст его прошел отметку семь веков. Все из-за уникального расположения — замок буквально встроен в скалу. В старину это было необходимо для обеспечения безопасности крепости. Ниже рассказываем историю замка и объясняем, почему его назвали именно так.

История замка

Конструкция, спрятанная в скале, представляет собой разрушенный замок-городище, расположенный на краю наклонной скалы в муниципалитете Вальтенсбург, Швейцария. Сохранилось мало свидетельств о происхождении сооружения, однако дендрохронологическое датирование архитектурной древесины предполагает, что замок был построен примерно в 1312 году.

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Замки, практически встроенные в пещеры, впервые появились в Швейцарии в XIV-XV веках. Тогда для строительства жилых замков или замков-убежищ использовали естественные пещеры и гроты. Кропфенштайн расположен практически на самом краю утеса, что делает его форму с виду очень неправильной. Вписанная в нависающий скальный уступ, на котором были расположены укрепления замка, конструкция служила оборонительной резиденцией для местной знатной семьи.


Сооружение разделено двумя поперечными стенами и содержит несколько комнат: жилые помещения, кухни и кладовые. Ворота замка находятся на самой узкой стороне и ведут в подвал изначально трехэтажного строения, в котором по сей день сохранились отверстия для окон и дверей.


Значение названия

Имя старинного замка восходит к средневерхненемецкому слову «кропф», что означает «вырост на шее или нарост». Вероятно, название связано с небольшой дворянской семьей фон Кропфенштайн из Лювена, которая, согласно предположению историков, построила или приобрела замок.

Кропфенштайны были одними из самых уважаемых семей в Бюнднер-Оберланде в период позднего Средневековья. Они впервые появились в исторических записях в XIV столетии. Линия этого рода далее просуществовала недолго и в итоге исчезла в XV веке. Одна из родственных ветвей семьи продолжала жить в Лювене, в результате чего родовой замок пришел в упадок и в конечном итоге был заброшен.


В период процветания данной крепости она считалась одной из самых непреступных на планете. Конечно, большую роль в обретении данного статуса сыграла уникальная конструкция, которая была частично высечена в скале. Если в давние времена добраться до замка было не столь легко, то сегодня это не вызывает трудностей. Из Вальтенсбурга ведет дорога, заканчивающая прямо у замка. Раньше дорога была всего лишь небольшой тропкой, но теперь ее облагородили. Добраться пешком можно всего за 15 минут.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Кропфанштайн   замок   интересно   пещера   факты   фото   
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Hugo_RnD 2 часа назад
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