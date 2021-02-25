Для чего в СССР холодильники делали со встроенным замком

Кстати, одной из причин, почему холодильники выпускали с замочными скважинами, как раз и стал коммунальный образ жизни. В те времена в таких квартирах часто проживали несколькими семьями, а замок на дверце давал гарантию, что еда одной семьи не будет съедена другими.



Однако прятали в холодильных устройствах не только еду, но и самые ценные вещи. Например, многие складывали туда денежные запасы и украшения, когда выходили за покупками в магазин, или же и вовсе постоянно хранили свои драгоценности рядом с колбасой. Так, вещи можно было закрыть на замок, а ключ взять с собой, так как дверь холодильника была куда надежнее, чем входная.



Конечно, сегодня производство холодильников вышло на новый уровень, так как теперь можно приобрести и вовсе «умную» технику, но старинные модели на замках навсегда заняли свое место в советской истории.