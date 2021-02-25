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Для чего в СССР холодильники делали со встроенным замком

Для чего в СССР холодильники делали со встроенным замком (4 фото)

Автор:
25 февраля 2021 09:44
Сообщество : СССР
Метки: СССР   замок   интересно   познавательно   факты   фото   холодильник   
880
4
В советское время многие вещи делались на века.

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Метки: СССР   замок   интересно   познавательно   факты   фото   холодильник   
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14  комментариев
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80k
Taras Kozalupko 53 минуты назад
Вот так школота высасывает "легенды" об СССР.
Никогда не видел холодильника с замком, цепью могли обмотать, в какой-нибудь общаге, но встроенных замков не было

Жрачку не воровали, а вот за туалетной бумагой и мылом в коммуналке следили
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8k
СПКиНР Taras Kozalupko Полчаса назад
Холодильник "Москва" производства ЗиЛ.
Ключ от холодильника такой же как ключ от кабины ЗиЛ-130.
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12k
sssss3 Минуту назад
дурень, что-б ДЕТИ туда не залазили и не задыхались, а не от воровства
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4k
Дмитрий Горчилин 3 минуты назад
У меня в стародавние времена кот научился холодильник открывать. Я бы тоже с замком купил бы, полезная штука.
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512
Dreamlin 7 минут назад
На дача до сих пор стоит ЗИЛ. Дверца чуть поржавела снаружи, но работает отлично. Делали на века!
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3k
Доктор Ботов 10 минут назад
Знакомые после загранкомандировки отоваривались в Берёзе по чекам.
Так у них, кроме телевизора и двухкассетника Шарп был ещё и огроменный двухкамерный холодос Нэшнл -- салатового цвета с замком на холодильной камере (морозилка в верхнем исполнении) и ключиком.
...это в 1988-м году было.
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5k
sivanov1079 20 минут назад
Зилы делались с ручками от грузовиков, там личинка была по умолчанию
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445
Утренний вечер 39 минут назад
Замки на холодильниках устанавливались, так как не было тогда разделений промышленный или бытовой. Так же в те времена, чтобы закрыть холодильник имелся замок, не ключевой, а по типу дверного, ноо от него тоже в последствии отказались и разработали другую систему герметичного закрытия, так как дети прятались в холодильник и там замерзали не имея возможность открыться изнутри.
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5k
sivanov1079 Утренний вечер 18 минут назад
Задыхались. При утилизации обязательным требованием был демонтаж замка
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1k
lekha-fil Час назад
Херню написал.
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