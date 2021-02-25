Для чего в СССР холодильники делали со встроенным замком

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В советское время многие вещи делались на века.
Такими были и холодильники, которые до сих пор сохранились у некоторых семей на дачах или в кладовых. Причем единичные экземпляры все еще даже находятся в строю, но это не самое удивительное. Интересно то, что эти охладительные устройства тогда делали сразу с самым настоящим замком. Можно подумать, что вся нация активно стремилась похудеть, но реальные причины были иными.
Популярность товара
Первые холодильники советские граждане могли приобрести уже в 50-х годах. Ранее военные действия заставили приостановить всякое производство бытовой техники на долгие годы. В более старых жилых домах был предусмотрен встроенный холодильный шкаф, но какое-то время спустя граждане СССР уже смогли наслаждаться радостями цивилизации.
В выпуске холодильных камер, как и всех остальных необходимых предметов, преобладало стремление не просто к выполнению, но и перевыполнению плана. Таким образом, их производство продвигалось семимильными шагами, а спрос возрастал с каждым днем. Холодильники были довольно престижным товаром, на которые обращали внимание как семьи с более высоким доходом, так и те, кто жил в коммунальных квартирах.
В ответе за сохранность
Кстати, одной из причин, почему холодильники выпускали с замочными скважинами, как раз и стал коммунальный образ жизни. В те времена в таких квартирах часто проживали несколькими семьями, а замок на дверце давал гарантию, что еда одной семьи не будет съедена другими.
Однако прятали в холодильных устройствах не только еду, но и самые ценные вещи. Например, многие складывали туда денежные запасы и украшения, когда выходили за покупками в магазин, или же и вовсе постоянно хранили свои драгоценности рядом с колбасой. Так, вещи можно было закрыть на замок, а ключ взять с собой, так как дверь холодильника была куда надежнее, чем входная.
Конечно, сегодня производство холодильников вышло на новый уровень, так как теперь можно приобрести и вовсе «умную» технику, но старинные модели на замках навсегда заняли свое место в советской истории.
Однако прятали в холодильных устройствах не только еду, но и самые ценные вещи. Например, многие складывали туда денежные запасы и украшения, когда выходили за покупками в магазин, или же и вовсе постоянно хранили свои драгоценности рядом с колбасой. Так, вещи можно было закрыть на замок, а ключ взять с собой, так как дверь холодильника была куда надежнее, чем входная.
Конечно, сегодня производство холодильников вышло на новый уровень, так как теперь можно приобрести и вовсе «умную» технику, но старинные модели на замках навсегда заняли свое место в советской истории.
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Метки: СССР замок интересно познавательно факты фото холодильник
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Никогда не видел холодильника с замком, цепью могли обмотать, в какой-нибудь общаге, но встроенных замков не было
Жрачку не воровали, а вот за туалетной бумагой и мылом в коммуналке следили
Ключ от холодильника такой же как ключ от кабины ЗиЛ-130.
Так у них, кроме телевизора и двухкассетника Шарп был ещё и огроменный двухкамерный холодос Нэшнл -- салатового цвета с замком на холодильной камере (морозилка в верхнем исполнении) и ключиком.
...это в 1988-м году было.