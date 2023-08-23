Как в Индии построили целый замок для гостя, который провел в нем всего ночь

Замок Джахангир-Махал находится в небольшом городке Орчха в штате Мадхья-Прадеш. Несмотря на то, что городок маленький (здесь живет около 12 тысяч человек), в нем сохранилось огромное количество достопримечательностей XVI-XVIII веков. Среди них и Джахангир-Махал, построенный в начале XVII столетия.

В то время город Орчха был столицей одноименного княжества, которым правил Бир Сингх Део. У него были хорошие отношения с империей Великих Моголов. Когда император Великих Моголов Джахангир отправился с визитом в Орчху, Бир Сингх Део решил отстроить для гостя целый замок.