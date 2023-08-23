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Как в Индии построили целый замок для гостя, который провел в нем всего ночь

Как в Индии построили целый замок для гостя, который провел в нем всего ночь

Автор:
23 августа 2023 12:22
Сообщество : Исторические факты
Метки: Индия   гость   замок   интересно   ночевка   факты   фото   
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Архитектурный шедевр на одну ночь.

В Индии огромное количество потрясающих достопримечательностей. Но некоторые из них поражают не только своей красотой, но и историей строительства. Например, всем известно, что Тадж-Махал — это мавзолей, который падишах Шах-Джахан построил в честь своей умершей жены. Другое потрясающее здание Индии построили всего ради одной ночи, которую провел в его стенах почетный гость.

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Замок Джахангир-Махал находится в небольшом городке Орчха в штате Мадхья-Прадеш. Несмотря на то, что городок маленький (здесь живет около 12 тысяч человек), в нем сохранилось огромное количество достопримечательностей XVI-XVIII веков. Среди них и Джахангир-Махал, построенный в начале XVII столетия.

В то время город Орчха был столицей одноименного княжества, которым правил Бир Сингх Део. У него были хорошие отношения с империей Великих Моголов. Когда император Великих Моголов Джахангир отправился с визитом в Орчху, Бир Сингх Део решил отстроить для гостя целый замок.

Для строительства замка выбрали одно из самых красивых мест — берег реки Бетва. Тогда реку окружал густой лес. Для императора и его свиты построили трехэтажное здание из красного и желтого песчаника, украшенного резьбой. Внутри интерьер расписали фресками, которые сегодня утрачены. Множество башен сделали его похожим на неприступную крепость. В распоряжении правителя Великих Моголов и его свиты было 236 комнат, больше половины из них находились под землей. Сооружение получилось знаковым и символичным: в нем слились индуистский и исламский стили. Замок назвали Джахангир-Махал в честь почтенного гостя.

Согласно преданию, сам Джахангир провел в Орчхе всего лишь одну ночь, но память об этом визите осталась жить в стенах замка. Позже замок стал одним из важных оборонительных сооружений Орчхи, и вокруг появилось еще несколько красивых зданий.

Княжество Орчха просуществовало до середины ХХ века, когда Индия объявила о своей независимости. Теперь Джахангир-Махал не принадлежит индийской знати, замок передали под опеку штату Мадхья-Прадеш. Увы, вся его роскошь постепенно приходит в упадок, так как замок сейчас заброшен.

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Метки: Индия   гость   замок   интересно   ночевка   факты   фото   
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6  комментариев
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АнтонПолднев Час назад
Интересно в какие сроки всё это было построено. А то, судя по статье, "правитель собрался в гости и ему построили замок".
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digusl 56 секунд назад
Нет ничего постояннее, чем временное ...
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14k
Kostick 10 минут назад
визит, судя по всему, был запланирован за много лет)
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