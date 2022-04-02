Зачем Китаю подводный тоннель в 127 километров?

Зачем же азиатской стране понадобился такой длинный тоннель?

Какие территории он будет соединять?

Залив, разделяющий города

На территории Китайской народной республики есть залив, который входит в состав Жёлтого моря — Бохайский. Примерная глубина этого водного объекта иногда доходит до 86 метров. Площадь залива составляет примерно 77 000 квадратных метров. Это довольно живописное место, которое удивляет своими природными красотами и местных жителей, и туристов.

Согласно историческим источникам, около 3-х веков назад Бохайский залив был гораздо меньше по объему. Также на его территории находились некоторые маленькие острова, которых сейчас нет на карте.

Главная ценность залива в том, что на его побережье расположены довольно важные города, в которых проживает огромное количество китайского населения. Для сравнения: числовой показатель почти приравнивается к населению России! Здесь находится важный производственный город Тяньцзинь, а в ближайшем расстоянии от него и сама столица Китая — Пекин.