Зачем Китаю подводный тоннель в 127 километров?

Подводные тоннели — объекты, которые всегда удивляют своей масштабностью и технической стороной. На данный момент самый длинный подводный тоннель находится в Швейцарии, его путь составляет примерно 57 километров. Однако в Китае планируют построить тоннель, который будет в два раза, и даже больше, превышать этот показатель!
Зачем же азиатской стране понадобился такой длинный тоннель?
Какие территории он будет соединять?
Залив, разделяющий города
На территории Китайской народной республики есть залив, который входит в состав Жёлтого моря — Бохайский. Примерная глубина этого водного объекта иногда доходит до 86 метров. Площадь залива составляет примерно 77 000 квадратных метров. Это довольно живописное место, которое удивляет своими природными красотами и местных жителей, и туристов.
Согласно историческим источникам, около 3-х веков назад Бохайский залив был гораздо меньше по объему. Также на его территории находились некоторые маленькие острова, которых сейчас нет на карте.
Главная ценность залива в том, что на его побережье расположены довольно важные города, в которых проживает огромное количество китайского населения. Для сравнения: числовой показатель почти приравнивается к населению России! Здесь находится важный производственный город Тяньцзинь, а в ближайшем расстоянии от него и сама столица Китая — Пекин.
Инфраструктура побережья
Бохайский залив разделяет два полуострова — Ляодунский и Шаньдунский. Между этими территориальными объектами через залив пролагается система сообщения — паромные транспортные дороги. Необходимы они для того, чтобы жители из разных городов, находящихся в противоположных полуостровах, могли попадать по работе и прочим обстоятельствам в нужное место.
Однако для того, чтобы попасть с одного полуострова на другой, придётся передвигаться по заливу в течение 8-ми часов, что довольно долго, приравнивается к полной рабочей смене. Можно попробовать добраться с одной крайней точки до другой посредством автомобильной поездки вдоль побережья.
Но всё же нужно понимать, что в таком случае общий путь поездки может составлять 1.5 тысячи километров. Соответственно, времени отнимется гораздо больше.
Именно по этой причине и с целью экономии времени в Китае и решили построить подводный мост между городами Дялань и Яньтай, которые находятся на противоположных сторонах побережья на расстоянии 127 километров друг от друга.
Какие перспективы ждут самый длинный подводный тоннель мира?
Тоннель планируют построить с железнодорожной веткой. Однако будет возможность и у автомобилей, поскольку многие жители передвигаются с помощь этого транспорта. Машины будут помещаться в специализированные платформы. Необходима такая транспортная система для того, чтобы не загрязнять выхлопными газами автомобилей пространство тоннеля. Всё-таки это подводный закрытый объект, в котором проблематично устанавливать вентиляционную систему.
Конечно же, производство тоннеля такой длины потребует больших денежных затрат. На данный момент известно, что Китаю потребуется потратить около 40 миллиардов долларов. Однако предварительные подсчёты убеждают в том, что этот тоннель необходим. Затраты на объект окупятся в течение 11-лет, а это для масштабных территориальных объектов довольно успешный показатель.
При этом тоннель позволит людям с одной части побережья попасть в другую в течение до 2-3 часов. Если строительство тоннеля будет проходить успешно, то он может начать функционировать уже к 2030 году.
Источник:
АНТИФИШКИ
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