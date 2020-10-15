Беляши с мясом — очень вкусные домашние рецепты на сковороде и в духовке

Беляш достаточно популярное блюдо в России, пришедшее к нам из кухни тюркских народов. С виду представляет собой круглый пирожок с мясом. По-другому его еще называют «перимеч».
Это достаточно калорийное, жирное блюдо, хотя изначально в татарской кухне в качестве начинки использовали картофель, субпродукты, пшено, творог. Иногда фарш готовят, смешивая наполовину с рисом.
Для фарша лучше всего взять говядину или баранину (можно вместе наполовину). Мясо иногда делают мелко рубленым, а некоторые хозяйки добавляют еще в него кабачок, зелень, тертый картофель для сочности. Таким образом, получается большое количество рецептов.
Тесто для беляшей может быть дрожжевым и пресным. Делят его на шарики по 50 г, обваливают их на доске в муке и раскатывают лепешки. В середину раскатанного кружочка кладут примерно 1 столовую ложку готового сырого мясного фарша и сплющивают. Затем края теста собирают в сборку, оставляя отверстие величиной 1 см.
После того, как сформированные беляши отстоятся под полотенцем и еще немого поднимутся, их обжаривают во фритюре, сначала отверстием вниз, затем, как зарумянятся отверстием вверх. Готовые изделия получаются кругленькими, пышненькими, с красивой узорной дырочкой. Подаются беляши горячими. С ними хорошо подходят кисломолочные продукты.
Для фарша лучше всего взять говядину или баранину (можно вместе наполовину). Мясо иногда делают мелко рубленым, а некоторые хозяйки добавляют еще в него кабачок, зелень, тертый картофель для сочности. Таким образом, получается большое количество рецептов.
Тесто для беляшей может быть дрожжевым и пресным. Делят его на шарики по 50 г, обваливают их на доске в муке и раскатывают лепешки. В середину раскатанного кружочка кладут примерно 1 столовую ложку готового сырого мясного фарша и сплющивают. Затем края теста собирают в сборку, оставляя отверстие величиной 1 см.
После того, как сформированные беляши отстоятся под полотенцем и еще немого поднимутся, их обжаривают во фритюре, сначала отверстием вниз, затем, как зарумянятся отверстием вверх. Готовые изделия получаются кругленькими, пышненькими, с красивой узорной дырочкой. Подаются беляши горячими. С ними хорошо подходят кисломолочные продукты.
Беляши с мясом на сковороде
По классическому варианту беляши готовятся на сковороде в масле. Поэтому, при отсутствии у вас духовки, предлагаем рецепт беляшей с мясом на сковороде. Им можно воспользоваться, имея в арсенале электрическую плитку и сковороду.
Для начинки берем:
Свиной или любой другой фарш — 0,5 кг;
Лук – 2 шт.;
Соль, перец.
Для теста:
Мука- 3,5 стакана;
Подсол. масло- 3 ст. л.;
Яйцо – 1 шт.;
Дрожжи сухие – 1 ст. л.;
Молоко – 1 кружка;
Сахар – 1 ст. л.;
Соль – немного.
Приготовление:
Шаг 1. Дрожжи разводим в теплом молоке, добавляем к ним сахар. Пока они растворяются, в миске смешиваем муку, яйцо, соль. Теперь наливаем разведенные дрожжи и начинаем месить тесто. Когда оно станет мягким , но не липким, оставляем его в той же миске и убираем в теплое место, накрыв полотенцем.
Шаг 2. Через мясорубку пропускаем мясо с луком. Все хорошо перемешиваем до однородности, солим, перчим.
Шаг 3. Если наше тесто поднялось, вываливаем его на доску, присыпанную мукой и раскатываем аленькие шарики, превращая их в лепешки. Слишком тонкими их не нужно делать.
Шаг 4. Выкладываем нашу начинку на лепешечки и закрываем фарш, приподнимая края, формируя красивую каемку. Посередине должно оставаться отверстие.
Шаг 5. В глубокий сотейник или кастрюлю наливаем масло и жарим в первую очередь дырочками вниз. Время жарки зависит от размера и составляет примерно 5-7 минут. Не делайте пламя слишком сильным, дабы беляши не остались внутри сырыми.
Шаг 6. Кормим близких беляшами, пока они не остыли.
Для начинки берем:
Свиной или любой другой фарш — 0,5 кг;
Лук – 2 шт.;
Соль, перец.
Для теста:
Мука- 3,5 стакана;
Подсол. масло- 3 ст. л.;
Яйцо – 1 шт.;
Дрожжи сухие – 1 ст. л.;
Молоко – 1 кружка;
Сахар – 1 ст. л.;
Соль – немного.
Приготовление:
Шаг 1. Дрожжи разводим в теплом молоке, добавляем к ним сахар. Пока они растворяются, в миске смешиваем муку, яйцо, соль. Теперь наливаем разведенные дрожжи и начинаем месить тесто. Когда оно станет мягким , но не липким, оставляем его в той же миске и убираем в теплое место, накрыв полотенцем.
Шаг 2. Через мясорубку пропускаем мясо с луком. Все хорошо перемешиваем до однородности, солим, перчим.
Шаг 3. Если наше тесто поднялось, вываливаем его на доску, присыпанную мукой и раскатываем аленькие шарики, превращая их в лепешки. Слишком тонкими их не нужно делать.
Шаг 4. Выкладываем нашу начинку на лепешечки и закрываем фарш, приподнимая края, формируя красивую каемку. Посередине должно оставаться отверстие.
Шаг 5. В глубокий сотейник или кастрюлю наливаем масло и жарим в первую очередь дырочками вниз. Время жарки зависит от размера и составляет примерно 5-7 минут. Не делайте пламя слишком сильным, дабы беляши не остались внутри сырыми.
Шаг 6. Кормим близких беляшами, пока они не остыли.
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Беляши домашние самый удачный рецепт
Теперь вам знаком рецепт как приготовить беляши с мясом на сковороде. А вот один из самых распространённых рецептов беляши с мясом, которые точно получаются у всех. Они быстрые в приготовлении и прекрасны на вкус. Беляши рецепт с фаршем отличный вариант для быстрого воскресного обеда или ужина.
Для приготовления понадобятся:
Два пакета кефира по 0,5 л.;
750 грамм муки;
Масло раст. — 2 стол.л.;
Два яйца;
Соль- 1 чайн.л.;
Масло слив. – 3 стол.л.
Начинка:
Пол кило фарша;
Картошка — 5 шт.;
Две головки лука;
Соль, специи — на свой вкус.
Процесс приготовления:
Шаг №1
В глубокую посуду наливаем кефир, вливаем яйца, посыпаем солью и поливаем растопленным сливочным маслом. Взбиваем все слегка венчиком. Постепенно добавляя муку, вымешиваем тесто до тех пор, пока не будет отлипать от рук. Лепим из теста шар и заворачиваем в пленку. Даем полежать минут десять.
Шаг №2
Мелко нарезанный картофель в форме кубиков добавляем к фаршу. Туда же сыпем соль, перец и мелко нарезанный лук. Можно добавить немного воды.
Шаг №3
Тесто формируем в кружочки толщиной около 3 мм. По центру каждого кладем приготовленную начинку, защипываем по краям, оставляем наверху дырочку.
Шаг №4
Переносим наши беляши на смазанный противень, верх обмазываем подсолнечным маслом.
Шаг №5
В духовке выпекаем 45 минут при 180 °С.
Для приготовления понадобятся:
Два пакета кефира по 0,5 л.;
750 грамм муки;
Масло раст. — 2 стол.л.;
Два яйца;
Соль- 1 чайн.л.;
Масло слив. – 3 стол.л.
Начинка:
Пол кило фарша;
Картошка — 5 шт.;
Две головки лука;
Соль, специи — на свой вкус.
Процесс приготовления:
Шаг №1
В глубокую посуду наливаем кефир, вливаем яйца, посыпаем солью и поливаем растопленным сливочным маслом. Взбиваем все слегка венчиком. Постепенно добавляя муку, вымешиваем тесто до тех пор, пока не будет отлипать от рук. Лепим из теста шар и заворачиваем в пленку. Даем полежать минут десять.
Шаг №2
Мелко нарезанный картофель в форме кубиков добавляем к фаршу. Туда же сыпем соль, перец и мелко нарезанный лук. Можно добавить немного воды.
Шаг №3
Тесто формируем в кружочки толщиной около 3 мм. По центру каждого кладем приготовленную начинку, защипываем по краям, оставляем наверху дырочку.
Шаг №4
Переносим наши беляши на смазанный противень, верх обмазываем подсолнечным маслом.
Шаг №5
В духовке выпекаем 45 минут при 180 °С.
Беляши с мясом рецепт на кефире
Далее мы предлагаем вам рецепт теста на кефире без дрожжей. Такие беляши с мясом очень сочные, обязательно стоит их попробовать. Золотистое, хрустящее тесто получается даже в духовке.
Для приготовления нужны следующие ингредиенты:
Фарш — 400 гр.;
Лук – 1 луковица;
Соль, специи.
Тесто:
Мука- 800 гр.;
Кефир- 1 стакан;
Масло сливочное-пол-пачки ;
Яйцо- 2 шт.;
Соль – щепотка;
Сода- 0,5 ч.л.
Приготовление:
В одной посуде смешиваем кефир, одно яйцо, соль и соду. Масло растираем с небольшим количеством муки и добавляем в кефирную смесь. Засыпаем муку, оставив небольшое количество для лепки и вымешиваем тесто до не очень крутого состояния. Тесто должно оставаться мягким.
Смешиваем фарш, лук, соль и перец.
Из теста лепим лепешки, получается примерно 14-16 шт. На середину горочкой выкладываем начинку и защипываем края, формируя беляши.
Раскладываем на противень, смазанный маслом, сверху обмазываем яйцом и выпекаем минут 45 при 180С.
Используя такое тесто для беляшей на кефире, ваше блюдо будет менее калорийно, чем тесто для беляшей дрожжевое, к тому же они остаются более сочными. Приятного аппетита.
Для приготовления нужны следующие ингредиенты:
Фарш — 400 гр.;
Лук – 1 луковица;
Соль, специи.
Тесто:
Мука- 800 гр.;
Кефир- 1 стакан;
Масло сливочное-пол-пачки ;
Яйцо- 2 шт.;
Соль – щепотка;
Сода- 0,5 ч.л.
Приготовление:
В одной посуде смешиваем кефир, одно яйцо, соль и соду. Масло растираем с небольшим количеством муки и добавляем в кефирную смесь. Засыпаем муку, оставив небольшое количество для лепки и вымешиваем тесто до не очень крутого состояния. Тесто должно оставаться мягким.
Смешиваем фарш, лук, соль и перец.
Из теста лепим лепешки, получается примерно 14-16 шт. На середину горочкой выкладываем начинку и защипываем края, формируя беляши.
Раскладываем на противень, смазанный маслом, сверху обмазываем яйцом и выпекаем минут 45 при 180С.
Используя такое тесто для беляшей на кефире, ваше блюдо будет менее калорийно, чем тесто для беляшей дрожжевое, к тому же они остаются более сочными. Приятного аппетита.
Беляши с мясом рецепт на дрожжах
Дрожжевое тесто готовится здесь по классическому рецепту. Выдерживается опара и в раскатанные кружочки, как обычно, кладется мясной фарш.
Фарш для беляшей с мясом сочный получаем при добавлении большого количества лука при пропускании мяса через мясорубку. Также еще можно добавить немного воды в фарш.
Ингредиенты:
Готовый фарш- 0,5 кг;
Лук – 2 луковички;
соль, специи.
Тесто:
Мука – 4 стакана;
Яйцо- 1 шт.;
Дрожжи пекарские- 1 ч.л.;
Молоко- 1 стакан;
Масло или маргарин- 4 ст.ложки.
Приготовление этого блюда начнем с подготовки теста:
В теплом молоке разводим дрожжи, добавляем сахар и ждем минут 10, пока на поверхности молока не появятся пузырьки. Затем, вливаем растопленное масло или маргарин, добавляем соль и муку.
Замешиваем тесто. Месим его на посыпанной мукой доске до пластичного, но мягкого состояния. Формируем шар, кладем его в миску и накрываем полотенцем. Миску с тестом ставим в теплое место на 1-1,5 часа. Когда тесто удвоится в размере, то можно начать лепить беляши.
Отрываем от теста комочки и раскатываем их на ладони до формы шарика. Затем этот шарик расплющиваем руками или скалкой до небольшой лепешки, толщиной 5-7 мм.
В середину лепешки кладем фарш и защипываем края волнообразными движениями по кругу. Не забудьте оставить дырочку посередине. Если посмотреть на пекущиеся беляши, то можно увидеть в этой дырочке как фарш для беляшей с мясом сочный выделил бульон.
Печем беляши в духовке минут 40 при 180-190 градусах. А если думаете как сделать беляши с мясом на сковороде с дрожжевым тестом, то просто жарите их с обеих сторон на масле в глубокой сковороде минут по 7 с каждой стороны.
Фарш для беляшей с мясом сочный получаем при добавлении большого количества лука при пропускании мяса через мясорубку. Также еще можно добавить немного воды в фарш.
Ингредиенты:
Готовый фарш- 0,5 кг;
Лук – 2 луковички;
соль, специи.
Тесто:
Мука – 4 стакана;
Яйцо- 1 шт.;
Дрожжи пекарские- 1 ч.л.;
Молоко- 1 стакан;
Масло или маргарин- 4 ст.ложки.
Приготовление этого блюда начнем с подготовки теста:
В теплом молоке разводим дрожжи, добавляем сахар и ждем минут 10, пока на поверхности молока не появятся пузырьки. Затем, вливаем растопленное масло или маргарин, добавляем соль и муку.
Замешиваем тесто. Месим его на посыпанной мукой доске до пластичного, но мягкого состояния. Формируем шар, кладем его в миску и накрываем полотенцем. Миску с тестом ставим в теплое место на 1-1,5 часа. Когда тесто удвоится в размере, то можно начать лепить беляши.
Отрываем от теста комочки и раскатываем их на ладони до формы шарика. Затем этот шарик расплющиваем руками или скалкой до небольшой лепешки, толщиной 5-7 мм.
В середину лепешки кладем фарш и защипываем края волнообразными движениями по кругу. Не забудьте оставить дырочку посередине. Если посмотреть на пекущиеся беляши, то можно увидеть в этой дырочке как фарш для беляшей с мясом сочный выделил бульон.
Печем беляши в духовке минут 40 при 180-190 градусах. А если думаете как сделать беляши с мясом на сковороде с дрожжевым тестом, то просто жарите их с обеих сторон на масле в глубокой сковороде минут по 7 с каждой стороны.
Беляши в духовке из дрожжевого теста
Самые сочные и румяные беляши получаются из дрожжевого теста. А когда вы будете готовить беляши с мясом в духовке, то вам будет все равно из какой кухни мира они родом: татарской, башкирской или казахской. Вы просто получите вкусовое наслаждение приготовленным продуктом.
Итак, для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:
Свинина, говядина или баранина (можно смешать) – 0,7 кг.;
Лук -4 луковицы;
Чеснок- 2 зубчика;
Соль и специи по вкусу;
Зелень – небольшой пучок;
Мука – 500 гр.;
Дрожжи сухие моментальные- 2 ч. ложки;
Молоко-220 гр.;
Яйцо- 2 штуки;
Масло сливочное-50 гр.;
Соль-1 ч. л.;
Сахар – 1 ст. л.
Приготовление:
Замешиваем обычное дрожжевое тесто. Разводим в теплом молоке дрожжи, добавляем сахар, соль, растопленное масло, яйца, муку и вымешиваем эластичное тесто, которое затем убираем в теплое место подниматься. Не забудьте накрыть его для предотвращения выветривания.
Мясо пропускаем через крупную мясорубку, добавив одну луковицу. Вторую луковицу мелко нарезать и обжарить до золотистого цвета. Его вместе с солью, мелко нарезанной зеленью добавить в фарш. Выдавить чеснок, все перемешать.
Если тесто поднялось, то в самый раз начать лепить. Как лепить беляши с мясом попробуем сейчас объяснить. Сначала отрываете кусочки от вашего большого теста и катаете на ладони шарики. На посыпанной мукой доске скалкой раскатать эти шарики в кружок, диаметром 8 см.
В центр горкой укладываете фарш и начинаете «закутывать» его, приподнимая края теста и тут же приминая ближе к центру. Кружок нужно постепенно поворачивать. В центре останется небольшая дырочка.
Беляши мы слепили. В классическом варианте их жарят на сковороде, но если хотите немного снизить калорийность, то лучше выпекать их в духовке. На противень постелить пищевую бумагу, расставить их на расстоянии друг от друга и в духовку на 40минут при 180 С.
Беляши разлетятся в горячем виде в улет, а вы обретете статус опытной поварихи в глазах дегустаторов вашего шедевра.
Итак, для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:
Свинина, говядина или баранина (можно смешать) – 0,7 кг.;
Лук -4 луковицы;
Чеснок- 2 зубчика;
Соль и специи по вкусу;
Зелень – небольшой пучок;
Мука – 500 гр.;
Дрожжи сухие моментальные- 2 ч. ложки;
Молоко-220 гр.;
Яйцо- 2 штуки;
Масло сливочное-50 гр.;
Соль-1 ч. л.;
Сахар – 1 ст. л.
Приготовление:
Замешиваем обычное дрожжевое тесто. Разводим в теплом молоке дрожжи, добавляем сахар, соль, растопленное масло, яйца, муку и вымешиваем эластичное тесто, которое затем убираем в теплое место подниматься. Не забудьте накрыть его для предотвращения выветривания.
Мясо пропускаем через крупную мясорубку, добавив одну луковицу. Вторую луковицу мелко нарезать и обжарить до золотистого цвета. Его вместе с солью, мелко нарезанной зеленью добавить в фарш. Выдавить чеснок, все перемешать.
Если тесто поднялось, то в самый раз начать лепить. Как лепить беляши с мясом попробуем сейчас объяснить. Сначала отрываете кусочки от вашего большого теста и катаете на ладони шарики. На посыпанной мукой доске скалкой раскатать эти шарики в кружок, диаметром 8 см.
В центр горкой укладываете фарш и начинаете «закутывать» его, приподнимая края теста и тут же приминая ближе к центру. Кружок нужно постепенно поворачивать. В центре останется небольшая дырочка.
Беляши мы слепили. В классическом варианте их жарят на сковороде, но если хотите немного снизить калорийность, то лучше выпекать их в духовке. На противень постелить пищевую бумагу, расставить их на расстоянии друг от друга и в духовку на 40минут при 180 С.
Беляши разлетятся в горячем виде в улет, а вы обретете статус опытной поварихи в глазах дегустаторов вашего шедевра.
Татарские беляши с мясом
Если же все–таки уйти в историю происхождения беляшей, то первыми на ум приходят татарские беляши. Своим названием они однозначно указывают на свою родину. Эти беляши с мясом самые жирные из всех, но и самые сытные. Для них используют мясо говядины и баранины, но только не свинины. Какое тесто нужно для беляшей по-татарски мы сейчас вам расскажем.
Для приготовления нужны следующие продукты:
Говядина — 0,5 кг.;
Баранина -0,35 кг.;
Лук – 1 штука;
Соль, перец.
Для теста:
Вода -1 стакан;
Дрожжи- 5 гр.;
Мука – 2,5 стакана;
Раст.масло- 1,5 ст.л.
Приготовление:
Мясо порезать. Пропустить через мясорубку. Лук мелко нарезать и добавить в фарш. Посолить массу, поперчить. Овощи порезать кольцами или полукольцами.
В воду температурой не выше 40 град. всыпать дрожжи, соль и горсть муки. Это мы подготовили опару. Оставить ее на 20 минут постоять.
Через 20 минут добавить в нашу опару растительное масло и оставшуюся муку. Хорошо замесить тесто и раскатать кружки.
Положить на каждый кружочек наш мясной фарш и завернуть края, приподнимая их кверху.
Беляши по-татарски жарят в масле. Масло должно быть сильно нагретым, почти кипеть. Однако есть одна хитрость. Чтобы сок из фарша не вытек, сначала жарят дырочкой вниз, таким образом запечатывая выделение сока, а потом обжаривают другую сторону.
Готовые беляши выложить на бумажные полотенца, чтобы дать стечь лишнему жиру.
Такие беляши подаются с зеленью, овощами и кисломолочными продуктами.
Для приготовления нужны следующие продукты:
Говядина — 0,5 кг.;
Баранина -0,35 кг.;
Лук – 1 штука;
Соль, перец.
Для теста:
Вода -1 стакан;
Дрожжи- 5 гр.;
Мука – 2,5 стакана;
Раст.масло- 1,5 ст.л.
Приготовление:
Мясо порезать. Пропустить через мясорубку. Лук мелко нарезать и добавить в фарш. Посолить массу, поперчить. Овощи порезать кольцами или полукольцами.
В воду температурой не выше 40 град. всыпать дрожжи, соль и горсть муки. Это мы подготовили опару. Оставить ее на 20 минут постоять.
Через 20 минут добавить в нашу опару растительное масло и оставшуюся муку. Хорошо замесить тесто и раскатать кружки.
Положить на каждый кружочек наш мясной фарш и завернуть края, приподнимая их кверху.
Беляши по-татарски жарят в масле. Масло должно быть сильно нагретым, почти кипеть. Однако есть одна хитрость. Чтобы сок из фарша не вытек, сначала жарят дырочкой вниз, таким образом запечатывая выделение сока, а потом обжаривают другую сторону.
Готовые беляши выложить на бумажные полотенца, чтобы дать стечь лишнему жиру.
Такие беляши подаются с зеленью, овощами и кисломолочными продуктами.
Беляши рецепт с фаршем на сковороде
Секрет беляшей на сковороде кроется в том, что при выпекании нужно сначала класть их в горячее масло дырочкой вниз. Тогда сок, выделяемый мясом не вытечет, запечатавшись, при высокой температуре. Также нельзя сильно увеличивать силу пламени, чтобы внутри начинка не осталась не прожаренной.
Слишком маленькими беляши тоже не следует делать, так как маслом пропитается весь пирожок и есть его будет невозможно. Предлагаем беляши рецепт с фаршем и готовым тестом.
Необходимые ингредиенты:
Тесто дрожжевое готовое-0,5 кг.;
Фарш смешанный (говядина+свинина)-1 кг.;
Раст. масло для фритюра-1-1,5 стакана.
Приготовление:
От теста отрываем небольшие кусочки-шарики и сплющиваем их в лепешки. Посередине их выкладываем наш фарш, красиво защипываем края и опускаем в кастрюлю или глубокую сковороду с адски раскаленным подсолнечным маслом сначала дыркой вниз. Затем шумовкой аккуратно переворачиваем и повторяем процедуру на второй стороне.
Слишком маленькими беляши тоже не следует делать, так как маслом пропитается весь пирожок и есть его будет невозможно. Предлагаем беляши рецепт с фаршем и готовым тестом.
Необходимые ингредиенты:
Тесто дрожжевое готовое-0,5 кг.;
Фарш смешанный (говядина+свинина)-1 кг.;
Раст. масло для фритюра-1-1,5 стакана.
Приготовление:
От теста отрываем небольшие кусочки-шарики и сплющиваем их в лепешки. Посередине их выкладываем наш фарш, красиво защипываем края и опускаем в кастрюлю или глубокую сковороду с адски раскаленным подсолнечным маслом сначала дыркой вниз. Затем шумовкой аккуратно переворачиваем и повторяем процедуру на второй стороне.
Беляши из слоеного теста
Традиционные беляши приготавливаются из дрожжевого теста.Бывают случаи, когда мало времени, но нужно приготовить что-то сытное и праздничное, то в таких случаях хозяйку выручит обычное слоеное тесто из магазина. Такие ленивые беляши рецепт мы также приготовили вам в копилку.
Для приготовления нам понадобятся:
Мясо куриное 500 гр.;
Пачка слоеного теста;
Картофель -1 шт.;
Морковь небольшая – 1 шт.;
Соль, перец.
Приготовление:
Слоеное тесто предварительно вытаскиваем из морозильника и даем размягчиться при комнатной температуре. Затем раскатываем его в одном направлении. Из раскатанного пласта вырезаем кружки. В качестве шаблона можно использовать чайное блюдце.
Нарезаем куриное филе мелкими кубиками. Картофель и морковь пропускаем через крупную терку. Нарезаем мелко лук. Все ингредиенты для начинки смешиваем, солим и перчим.
Складываем аккуратно приготовленную начинку на кружочки и лепим классические беляши. Кто не знает, как они выглядят-вспомните ватрушку.
Выкладываем на противень и –в духовку. Ленивые беляши готовы. Этот рецепт менее калориен, но не менее вкусен.
Мы постарались собрать здесь самые традиционные и популярные рецепты как приготовить беляши с мясом. Вы можете выбрать более или менее калорийные рецепты. Но приготовив раз, вы уже не откажетесь от этого блюда никогда. И если вы где-то услышите название «перимечи» или «вак-беляш», то это будут те же беляши с мясом.
Для приготовления нам понадобятся:
Мясо куриное 500 гр.;
Пачка слоеного теста;
Картофель -1 шт.;
Морковь небольшая – 1 шт.;
Соль, перец.
Приготовление:
Слоеное тесто предварительно вытаскиваем из морозильника и даем размягчиться при комнатной температуре. Затем раскатываем его в одном направлении. Из раскатанного пласта вырезаем кружки. В качестве шаблона можно использовать чайное блюдце.
Нарезаем куриное филе мелкими кубиками. Картофель и морковь пропускаем через крупную терку. Нарезаем мелко лук. Все ингредиенты для начинки смешиваем, солим и перчим.
Складываем аккуратно приготовленную начинку на кружочки и лепим классические беляши. Кто не знает, как они выглядят-вспомните ватрушку.
Выкладываем на противень и –в духовку. Ленивые беляши готовы. Этот рецепт менее калориен, но не менее вкусен.
Мы постарались собрать здесь самые традиционные и популярные рецепты как приготовить беляши с мясом. Вы можете выбрать более или менее калорийные рецепты. Но приготовив раз, вы уже не откажетесь от этого блюда никогда. И если вы где-то услышите название «перимечи» или «вак-беляш», то это будут те же беляши с мясом.
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