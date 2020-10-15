Беляши с мясом — очень вкусные домашние рецепты на сковороде и в духовке

Самые сочные и румяные беляши получаются из дрожжевого теста. А когда вы будете готовить беляши с мясом в духовке, то вам будет все равно из какой кухни мира они родом: татарской, башкирской или казахской. Вы просто получите вкусовое наслаждение приготовленным продуктом.



Итак, для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:



Свинина, говядина или баранина (можно смешать) – 0,7 кг.;

Лук -4 луковицы;

Чеснок- 2 зубчика;

Соль и специи по вкусу;

Зелень – небольшой пучок;

Мука – 500 гр.;

Дрожжи сухие моментальные- 2 ч. ложки;

Молоко-220 гр.;

Яйцо- 2 штуки;

Масло сливочное-50 гр.;

Соль-1 ч. л.;

Сахар – 1 ст. л.

Приготовление:



Замешиваем обычное дрожжевое тесто. Разводим в теплом молоке дрожжи, добавляем сахар, соль, растопленное масло, яйца, муку и вымешиваем эластичное тесто, которое затем убираем в теплое место подниматься. Не забудьте накрыть его для предотвращения выветривания.



Мясо пропускаем через крупную мясорубку, добавив одну луковицу. Вторую луковицу мелко нарезать и обжарить до золотистого цвета. Его вместе с солью, мелко нарезанной зеленью добавить в фарш. Выдавить чеснок, все перемешать.



Если тесто поднялось, то в самый раз начать лепить. Как лепить беляши с мясом попробуем сейчас объяснить. Сначала отрываете кусочки от вашего большого теста и катаете на ладони шарики. На посыпанной мукой доске скалкой раскатать эти шарики в кружок, диаметром 8 см.

В центр горкой укладываете фарш и начинаете «закутывать» его, приподнимая края теста и тут же приминая ближе к центру. Кружок нужно постепенно поворачивать. В центре останется небольшая дырочка.



Беляши мы слепили. В классическом варианте их жарят на сковороде, но если хотите немного снизить калорийность, то лучше выпекать их в духовке. На противень постелить пищевую бумагу, расставить их на расстоянии друг от друга и в духовку на 40минут при 180 С.



Беляши разлетятся в горячем виде в улет, а вы обретете статус опытной поварихи в глазах дегустаторов вашего шедевра.