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Беляши с мясом — очень вкусные домашние рецепты на сковороде и в духовке

Беляши с мясом — очень вкусные домашние рецепты на сковороде и в духовке (9 фото)

Автор:
15 октября 2020 11:06
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: беляши   беляши с мясом   еда   кухня   мясо   рецепт   фото   
474
9
Беляш достаточно популярное блюдо в России, пришедшее к нам из кухни тюркских народов. С виду представляет собой круглый пирожок с мясом. По-другому его еще называют «перимеч».
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Метки: беляши   беляши с мясом   еда   кухня   мясо   рецепт   фото   
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4  комментария
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Oleg 2 часа назад
Благодарю,за подробный пост,а не перекинутый с Ютуба ролик.
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8k
K7OO Час назад
Моя жена добавляет чуток водки в тесто. От этого они получаются хрустящими, просто отвал башки.)
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