Кто во времена Средневековья мог позволить построить себе замок и сколько денег это стоило?

Значение замка в европейской истории, а не только в военной истории, невозможно переоценить. Замок функционировал как дворянская или королевская резиденция, оборонительное укрепление, база для подготовки наступательных или оборонительных операций, как родной дом и убежище для целого поколения знатных особ и т.д.
Однако, задумывались ли вы, сколько вообще стоил замок в период Средневековья? Это ведь нельзя сравнить с приобретением современной обычной квартиры, постройки дома или даже особняка. Это целое монументальное каменное сооружение, с огромными стенами, башнями и оборонительными укреплениями.
Когда в Европе начали появляться первые замки и для кого они строились?
Некоторые историки считают, что основный "бум" на строительство замков по всей Европе восходит к началу X века, другие отмечают огромное количество построек в XII и XIII веках. Разница таких исторических оценок частично объясняется археологической интерпретацией, потому что многие деревянные замки построенные в X веке были разрушены и уничтожены, не оставив после себя никаких заметных следов на поверхности, кроме курганов.
Обычно замки строились для крупных лордов, дворян и королей. Но замок был не просто местом лорда, опасающегося нападения. Их активно использовали даже завоеватели для укрепления и наращивания своих сил.
Например, когда Вильгельм Завоеватель прибыл в Англию в 1066 году, он сразу же приказал построить ему замок из сборных конструкций, чтобы укрепиться и подготовить почву для завоевания Англии. К моменту его смерти в 1087 году, возможно, его ближайшие соратники и влиятельные нормандские переселенцы построили себе на территории Англии до пятисот небольших деревянных замков.
В военном отношении деревянные замки были просты в строительстве и легко оборонялись, но были уязвимы к поджогам, повреждениям стен и т.Д. Уже через 100 лет эти постройки ушли в прошлое, после начавшегося активного строительства каменных замков в XI веке, хотя некоторые из них могли быть построены во Франции веком раньше. Считается, что граф Анжуйский, Фульк III Нерра (972–1040), построил несколько каменных замков на территории Франции ещё в X веке, в том числе великолепный Монпупон до сих пор стоящий во Франции.
Когда в Европе начали активно строить каменные замки, то архитекторы и мастера-строители курировали эти проекты, которые длились годы, а иногда и десятилетия. В результате строилась дорогостоящая крепость, практически непробиваемая для тогдашней военной техники.
У правителей и знати теперь была своя собственная резиденция, которая могла передаваться из поколения в поколение, защитить их от нападений крупных вражеских сил и служить базой для подготовки различных военных операций.
Независимые дворяне, знатные рыцари, а также кастеляны (смотрители замков), назначенные управлять замками правителя, становились все более независимыми и могущественными, увеличивая своё влияние за своими каменными стенами. Гарнизон замка мог защитить ближайшие местные деревни, но он также мог и угрожать им.
Монах-бенедиктинец из Мэлмсберийского аббатства Вильгельм писал в 1140 году, что «по всей Англии было слишком много замков, каждый из которых защищал свой район, но, точнее говоря, опустошал его за счёт постоянных сборов налогов "за покровительство и защиту", а также требовал плату с бедняков на содержание самого замка и его правителя».
Так сколько денег королю или дворянину стоило бы построить себе личный замок?
Мы не можем узнать точные цены за которые в то время покупались или продавались уже построенные замки, но что мы можем сделать, так это рассмотреть расходы, которые знатные люди вкладывали в их строительство. Благодаря сохранившимся записям из хроник 13-го века сегодня у нас есть цифры, которые могут рассказать про точный бюджет, выделяемый на строительство каменного средневекового замка.
Эдуард I строил замки с поразительной скоростью, и строительство замков по своей стоимости тогда увеличилось вдвое, чем обычно. Могущественный монарх, успешно сражавшийся против валлийцев, шотландцев и французов, получал огромные налоговые поступления по стандартам того времени.
Он приступил к реализации восьми громадных проектов в Уэльсе: постройке замков Аберистуит, Карнарвон, Конви, Флинт, Руддлан, Бильт, Харлех и Бомарис. Все, кроме последних трех, были объединены с укрепленными целыми городами, где проживали сотни и тысячи людей.
Сохранилось немало данных об общей стоимости этих замков.
Ориентировочная общая стоимость строительства валлийских замков Эдуарда I обошлась ему от 80 000 до 100 000 фунтов стерлингов (эти траты почти разорили королевскую казну), один из историков даже указал на то, что «современное правительство Великобритании могло бы потратить такие деньги, если перевести их на современную сумму, на строительство целого флота из атомных подводных лодок». В строительстве замков Эдуарда было задействовано около 3000 рабочих (плотники, каменщики, землекопы, каменщики и кузнецы) под руководством мастера-строителя.
Строительство 1 замка Эдуарда стоило от 1000 до 30 000 фунтов стерлингов, что эквивалентно современным 4 000 000–120 000 000 долларов. Расходы на строительство разных замков варьировались в зависимости от их размера, местоположения, логистики и времени строительства, используемых технологий и оплаты инженеров.
Примечательно, что в среднем годовой доход Эдуарда I за 35 лет его правления колебался от 25000 фунтов стерлингов до более чем 100 000 фунтов стерлингов, при этом средний доход, включая различные специальные налоги и парламентские субсидии, составляли около 67 500 фунтов стерлингов. К несчастью для Эдуарда, не говоря уже о налогоплательщиках, траты на строительство колоссального количества замков опережали его возможные финансы.
Карнарвон, один из самых грандиозных замков, так и не был полностью закончен внутри. В Уэльсе большой замок Эдуарда, Бомарис, строившийся 35 лет, так и не был завершен из-за начатой королём Шотландской кампании сильно истощившей его финансовые средства.
Как вы могли заметить, но обладание замком было невероятно дорогим удовольствием, который могли позволить себе лишь богатейшие или знатные люди, заслужившие себе право получить от короля право на владение одним из таких замков, например, после захвата какой-либо территории. Так вышло с Гилбертом де Клером (англо-нормандским аристократом), который в 1138 году получил от короля сеньорию Нетервент в юго-восточном Уэльсе, вместе с замком Стригойль.
Закат постройки замков
Однако, после правления Эдуарда, стоимость замков выросла ещё сильнее и любовь дворян к королевской каменной кладке, несомненно, сдерживалась их осознанием того, что проекты такого масштаба больше не были в пределах их досягаемости.
Большая часть богачей живущих в XIII веке на территории Англии могла позволить себе постройку лишь больших стен. Во Франции графы Шампани могли позволить себе лишь выкупать замки у бедной знати.
Из двухсот английских баронов к концу XIII века, около 80 имели собственные замки, другие довольствовались укрепленными усадьбами и домами. В эпоху, когда королевский доход никогда не опускался ниже 10 000 фунтов стерлингов в год, только семь баронов зарабатывали больше, чем 400 фунтов стерлингов. И если в этот период времени количество баронских замков фактически упало, то количество королевских замков наоборот увеличилось более чем вдвое, с 45 до 95.
После 16 века замки, как способ защиты от военного нападения пришли в упадок, в основном из-за изобретения и усовершенствования артиллерии и тяжелых пушек. Эта артиллерия могла бросать тяжелые ядра с такой силой, что даже крепкие стены не выдерживали. В конце концов, средневековый замок уступил место укрепленным городам и фортам.
Источник:
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