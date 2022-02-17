Кто во времена Средневековья мог позволить построить себе замок и сколько денег это стоило?

Некоторые историки считают, что основный "бум" на строительство замков по всей Европе восходит к началу X века, другие отмечают огромное количество построек в XII и XIII веках. Разница таких исторических оценок частично объясняется археологической интерпретацией, потому что многие деревянные замки построенные в X веке были разрушены и уничтожены, не оставив после себя никаких заметных следов на поверхности, кроме курганов.

Обычно замки строились для крупных лордов, дворян и королей. Но замок был не просто местом лорда, опасающегося нападения. Их активно использовали даже завоеватели для укрепления и наращивания своих сил.

Например, когда Вильгельм Завоеватель прибыл в Англию в 1066 году, он сразу же приказал построить ему замок из сборных конструкций, чтобы укрепиться и подготовить почву для завоевания Англии. К моменту его смерти в 1087 году, возможно, его ближайшие соратники и влиятельные нормандские переселенцы построили себе на территории Англии до пятисот небольших деревянных замков.