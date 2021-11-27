Подземный народ, клад разбойников и дух Урал-Батыра: что таит в себе Капова пещера

До этого момента считалось, что пещерная живопись есть только во Франции и Испании. Оказалось, что не только в Европе в эпоху палеолита жили развитые люди, но и наши предки были достаточно культурными. По количеству же найденных рисунков (около 200) Капова пещера — лидер.

Капище или жилище

Одна из версий названия Каповой пещеры состоит в том, что она могла служить капищем для древних людей, где у них проходили языческие обряды. Вполне может быть, ведь в пещере найдены черепа людей. Скелетов нет, значит, в пещере людей не хоронили. Но почему нашли только головы? Может быть, наши предки совершали человеческие жертвоприношения?