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Подземный народ, клад разбойников и дух Урал-Батыра: что таит в себе Капова пещера

Подземный народ, клад разбойников и дух Урал-Батыра: что таит в себе Капова пещера (5 фото)

Автор:
27 ноября 2021 09:12
Сообщество : ФотоМир
Метки: Капова пещера   интересно   народ   пещера   путешествие   традиция   факты   фото   
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5

В середине XX века один российский зоолог случайно нашел в уральской пещере наскальные рисунки. Это была мировая сенсация.

До этого момента считалось, что пещерная живопись есть только во Франции и Испании. Оказалось, что не только в Европе в эпоху палеолита жили развитые люди, но и наши предки были достаточно культурными. По количеству же найденных рисунков (около 200) Капова пещера — лидер.


Капище или жилище

Одна из версий названия Каповой пещеры состоит в том, что она могла служить капищем для древних людей, где у них проходили языческие обряды. Вполне может быть, ведь в пещере найдены черепа людей. Скелетов нет, значит, в пещере людей не хоронили. Но почему нашли только головы? Может быть, наши предки совершали человеческие жертвоприношения?

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Есть свидетельства, что в пещере укрывались от чужеземцев во время войн и набегов. Это тоже похоже на правду, потому что в пещере найдены орудия из камня и древняя краска: охра, угли и зола. Тем более что залов и галерей в пещере много, этажей — три, есть подземные озера, река, а входов и выходов столько, что можно запутаться и заблудиться.


Жил ли в пещере подземный народ

С пещерой в Башкирии связано много сказаний и легенд. Одна рассказывает, что в ней пребывает дух Урал-Батыра. Кому повезет увидеть наездника крылатого коня Акбузата, тот станет счастлив. Другая легенда говорит, что в пещере когда-то обитал подземный народ вместе с Дивом, или хозяином пещеры. Чтобы получить блага от Дива, нужно Диву преподнести какой-то подарок или оказать услугу, в общем, ублажить.

Современная легенда гласит, что в пугачевские времена в Каповой пещере прятался беглый крестьянин. Крестьянин тот обладал удивительной силой и волшебством: он мог появляться и исчезать. Вслед за ним в пещеру потянулись разбойники. Ходят слухи, что воры свозили награбленное вглубь пещеры. И сегодня есть надежда отыскать разбойничий клад, как в сказке про Али-бабу: не все залы пещеры исследованы до сих пор.


На что стоит смотреть

Длина трехэтажной пещеры больше 3 километров, и четвертая ее часть находится под водой.

Река Шульган течет внутри пещеры, ныряет и появляется вновь на поверхности, впадая в Агидель, что в переводе на русский значит «Белая». Название же самой пещеры Шульган-Таш переводится с башкирского как «исчезнувшая гора». Самый древний этаж пещеры — средний: его возраст около 3 миллионов лет, и именно на этом уровне находится центральный вход. Рисунки нанесены в четырех залах, хотя их значительно больше.

Выполнены изображения мамонтов, бизонов, лошадей и других животных около 15 тысяч лет назад. Но не все нарисованые животные жили в этих местах. Откуда бы жителю Урала встретиться, скажем, с верблюдом? Ученые предполагают, что люди пришли в эти места с Прикаспия.


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Метки: Капова пещера   интересно   народ   пещера   путешествие   традиция   факты   фото   
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6  комментариев
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15k
Агент Безопасной Национальности 43 минуты назад
"Откуда бы жителю Урала встретиться, скажем, с верблюдом?"
===================
Оттуда-же, откуда на гербе Челябинска есть верблюд.
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2k
neutrino 50 минут назад
И это рисунки?! Где пропорции, перспектива, светотень?!
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265
Юденич 2 часа назад
Рисунки сильно красочные. Не сам ли зоолог их и нарисовал?
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260
Азмон Юденич 2 часа назад
Нет. Не сам. Это копия. Оригиналы не доступны, находятся в закрытых помещениях. Вандалы поверх наносили свое художество
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265
Юденич Азмон 2 часа назад
Понятно. Хорошо что есть люди, которым не наплевать на найденные доисторические ценности.
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433
Mixan 2 часа назад
Урал,Уральский хребет ,это вообще самое загадочное место в России ! Этакий рубикон -хранитель и защитник России ,русского народа ..
15 тыс лет ..Много загадок таит в себе наша земля .
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