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Большеглазые черви: Простейшие создания отрастили глаза, которые не уступают человеческим. Кое в чём они даже лучше

Большеглазые черви: Простейшие создания отрастили глаза, которые не уступают человеческим. Кое в чём они даже лучше (7 фото + 1 гиф)

Автор:
31 марта 2022 22:06
Метки: животные   интересно   факты   
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Для обычных людей кольчатые черви — это милые подземные бро, которые питаются подгнившими растениям, разрыхляют почву и выползают посушиться на солнышке после дождя. А что если я скажу, что в море обитает червь с глазами как у человека. Он живёт на глубине и охотится на жертву, выбрасывая наружу глотку...

Познакомьтесь, это альциопиды. Бежать за огнемётом не требуется, сей персонаж обитает далеко от наших мест — в глубоководных водах между Калифорнией и Антарктикой. Морских червей целая уйма. Но только наш герой придумал себе мощные глаза. Да не абы какие. По сложности его моргала вполне соотносятся с человеческими!

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Каждый глаз червя шириной с туловище. Органы зрения настолько большие, что полностью скрывают ротовое отверстие и окологлоточный ганглий — аналог мозга у беспозвоночных животных.

В их глазах есть все фишки, которые позвоночные нарабатывали тысячелетиями: зрачки, радужки, сетчатки и хрусталики. С их помощью наш герой способен видеть в HD качестве и даже фокусироваться на конкретных объектах — роскошь, недоступная другим червям. А ещё животина заметно улучшила эту схему, добавив к ней парочку своих изобретений.

Во-первых, у глаз червей нет слепого пятна. Слепое пятно — это отдел сетчатки, в котором формируется зрительный нерв. Чтобы мы не жили с проплешиной в зрении, наш мозг редактирует поступающий от глаза видеосигнал прямо на ходу, вырезая информацию о существовании «дырки». А у червя этой дырки нет вообще. Кроме того, червяки сделали себе ещё одну сетчатку. Это позволило им определять расстояние с недоступной для людей точностью.

Гляделки высокого разрешения позволяют большеглазым червям видеть врага и потенциальный обед издалека. Если на горизонте появляется хищник, червяк быстро сваливает в противоположную сторону. Членистое тело извивается словно змея, а параподии, хитиновые щетинки по бокам, работают как корабельные вёсела.

Если же обнаруженная животина не представляет опасности, альциопида постарается её схомячить. Для этого она подплывает поближе и подготавливает своё единственное средство атаки — глотку. Глазастый червь выбрасывает её в сторону добычи, и та насаживается на сотни маленьких хитиновых крючочков. Затем глотка втягивается обратно, и жертва переваривается.

Беда лишь в одном: глаза черви прокачали, а вот мозги — забыли. Поэтому иногда происходят казусы. Например, поедание собственного потомства. Оно и не удивительно: трохофоры — дети морских червей — больше похожи на ватный шарик из пупка, но никак не на родителей.

Личинка прекрасно плавает и питается, но самостоятельно размножаться не способна. Рано или поздно ей придётся стать взрослой, встретить вторую половинку и совместить с ней свои половые продукты. Как и всем нам.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: животные   интересно   факты   
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