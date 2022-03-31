Большеглазые черви: Простейшие создания отрастили глаза, которые не уступают человеческим. Кое в чём они даже лучше

Во-первых, у глаз червей нет слепого пятна. Слепое пятно — это отдел сетчатки, в котором формируется зрительный нерв. Чтобы мы не жили с проплешиной в зрении, наш мозг редактирует поступающий от глаза видеосигнал прямо на ходу, вырезая информацию о существовании «дырки». А у червя этой дырки нет вообще. Кроме того, червяки сделали себе ещё одну сетчатку. Это позволило им определять расстояние с недоступной для людей точностью.