35 лучших салатов

1. Салат с грецкими орехами, курицей, черносливом и апельсинами

Ингредиенты

1 куриная грудка;

2–3 апельсина;

100 г твёрдого сыра;

200 г грецких орехов;

200 г чернослива;

соль — по вкусу;

5–6 ложек йогурта без добавок или майонеза.

Приготовление

Куриную грудку отварите до готовности. Остудите и нарежьте небольшими кусочками вместе с дольками апельсина. Сыр натрите на средней или мелкой тёрке. Орехи и чернослив измельчите ножом.

Сложите в миску курицу с апельсинами, орехами и черносливом. Посолите и заправьте йогуртом. Выложите в миску и посыпьте сыром.

2. Классический салат «Мимоза» с картофелем и морковью

Ингредиенты

4 яйца;

4 картофелины;

2 моркови;

1 луковица;

200–250 г рыбных консервов (лосось, горбуша, сайра, тунец или другие);

200–250 г майонеза.

Приготовление

Яйца отварите вкрутую за 10 минут, картофель и морковь — до готовности. Отдельно натрите на мелкой или средней тёрке белки, желтки, картошку и морковь.

Лук нарежьте небольшими кусочками и на пару минут залейте кипятком, после промойте холодной водой. Консервы разомните вилкой и удалите крупные кости.

На дно салатника положите немного картошки. Дальше выкладывайте по очереди рыбу, лук, оставшуюся картошку, морковь и белки. После каждого слоя смазывайте майонезом или наносите сеточку из него. Сверху посыпьте желтками. Перед подачей оставьте на пару часов в холодильнике.

3. Салат с копчёной колбасой, корейской морковью и кукурузой

Ингредиенты

150 г копчёной колбасы;

100 г корейской моркови;

100 г консервированной кукурузы;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу;

2 столовые ложки майонеза;

1–2 зубчика чеснока.

Приготовление

Колбасу нарежьте соломкой. Смешайте с морковкой и кукурузой. Посолите, поперчите и смешайте с майонезом и измельчённым чесноком.

4. Салат с крабовыми палочками, кукурузой и яйцами

Ингредиенты

3–4 яйца;

250 г крабовых палочек;

1 огурец — по желанию;

250 г консервированной кукурузы;

соль — по вкусу;

несколько веточек укропа или петрушки — по желанию;

2–4 столовые ложки майонеза.

Приготовление

Сварите яйца вкрутую, остудите и очистите. Нарежьте яйца, крабовые палочки и огурец (если соберётесь его добавить) небольшими кубиками. Добавьте кукурузу, соль и — по желанию — измельчённую зелень. Заправьте салат майонезом.

5. Салат с фасолью, говядиной, перцем и грецкими орехами

Ингредиенты

1 красная луковица;

2 столовые ложки яблочного уксуса 6%;

100 мл горячей воды;

250 г отварного филе говядины;

1 красный болгарский перец;

½ острого перца;

50 г грецких орехов;

¼ пучка кинзы;

200 г консервированной или варёной красной фасоли;

2 зубчика чеснока;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

½ чайной ложки хмели‑сунели;

2 столовые ложки оливкового масла.

Приготовление

Нарежьте лук крупными полосками. Смешайте ложку уксуса и воду и замаринуйте в этой жидкости лук на 7–10 минут.

Нарежьте мясо и очищенный от семян болгарский перец крупными брусочками, а острый перец — тонкими полосками. Порубите орехи и кинзу.

Добавьте к подготовленным ингредиентам лук, слив с него жидкость, фасоль, измельчённый чеснок, соль, чёрный перец, хмели‑сунели, уксус и масло и перемешайте.

6. Салат с рыбными консервами, огурцом, яйцом и зелёным луком

Ингредиенты

3 яйца;

2 огурца;

50–70 г зелёного лука;

200 г консервированной сайры в масле или другой рыбы;

соль — по вкусу;

2 столовые ложки майонеза.

Приготовление

Яйца отварите до готовности за 10 минут. Остудите и натрите на крупной тёрке вместе с огурцами. Лук нарубите. Консервы разомните вилкой.

Выложите в салатник или на тарелку через кулинарное кольцо рыбу, слегка подсоленные огурцы и яйца. После каждого слоя добавляйте немного майонеза. Сверху посыпьте луком.

7. Салат с тунцом, авокадо, огурцом и сельдереем

Ингредиенты

1 авокадо;

1 огурец;

½ черешка сельдерея;

¼ красной луковицы;

100 г консервированного тунца;

несколько веточек петрушки или кинзы;

1 столовая ложка оливкового масла;

1 столовая ложка лимонного сока;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Нарежьте авокадо и огурец средними кусочками, а сельдерей и лук — мелкими. Добавьте тунца, рубленую зелень, масло, лимонный сок, соль и перец. Слегка помните вилкой авокадо и перемешайте салат.

8. Салат с копчёной курицей, ананасом и грецкими орехами

Ингредиенты

250 г копчёной курицы;

300 г консервированных ананасов (кольцами);

150 г твёрдого сыра;

100 г грецких орехов;

2 зубчика чеснока;

2 столовые ложки сметаны;

2 столовые ложки майонеза;

соль — по вкусу.

Приготовление

Курицу и ананасы нарежьте небольшими кубиками. Сыр натрите на крупной или средней тёрке. Орехи измельчите ножом. Чеснок пропустите через пресс и соедините со сметаной и майонезом.

В миску сложите курицу, ананасы, сыр и орехи. Заправьте чесночным соусом, посолите и перемешайте.

9. Классический салат оливье

Ингредиенты

5 клубней картофеля;

300 г варёной колбасы;

4 солёных огурца;

1 морковь;

1 банка консервированного горошка;

4 яйца;

1 луковица;

150 г майонеза;

соль — по вкусу.

Приготовление

Отварите картофель и морковь до мягкости, яйца сварите вкрутую. Нарежьте очищенные овощи, яйца, колбасу и огурцы кубиками, лук измельчите. Слейте жидкость из банки консервированного горошка. Смешайте все ингредиенты, посолите и заправьте майонезом.

10. Салат с курицей, картошкой, яйцами, сыром и маринованным луком

Ингредиенты

1 луковица;

2 чайные ложки сахара;

1 столовая ложка уксуса 9%;

250 г куриного филе;

4 яйца;

2–3 картофелины;

2 плавленых сырка (весом по 90 г);

майонез — по вкусу;

соль — по вкусу.

Приготовление

Мелко нарежьте лук. Добавьте к нему сахар и уксус. Залейте кипятком, перемешайте и оставьте до полного остывания.

Курицу, яйца и картошку отварите до готовности и остудите. Нарежьте филе небольшими кусочками. Белки и желтки по отдельности натрите на мелкой тёрке. Картошку и охлаждённый сыр — на крупной.

Выложите салат слоями в такой последовательности: курица, лук без жидкости, картофель, желтки, сыр и белки. Попутно покрывайте сеточкой майонеза курицу, картошку и сыр. Подсаливайте слои по вкусу.

11. Салат с красной рыбой, авокадо и зеленью

Ингредиенты

150 г слабосолёной сёмги или другой красной рыбы;

1 небольшая луковица;

1 авокадо;

4 столовые ложки оливкового масла;

3 столовые ложки лимонного сока;

2 столовые ложки воды;

1 чайная ложка горчицы;

1 столовая ложка мёда;

1 зубчик чеснока;

1 небольшой пучок укропа;

250 г зелени (можно использовать любой микс).

Приготовление

Рыбу нарежьте средними кусочками, лук и авокадо — полукольцами.

Взбейте блендером оливковое масло, лимонный сок, воду, горчицу, мёд, чеснок и укроп. Масса должна получиться однородной.

В глубокую миску сложите крупно нарезанную зелень, рыбу, лук и авокадо. Полейте заправкой перед подачей на стол.

12. Салат с ананасом, ветчиной, корейской морковью, сыром и кукурузой

Ингредиенты

200 г ветчины;

200 г консервированного или свежего ананаса;

200 г твёрдого сыра;

200 г консервированной кукурузы;

200 г корейской моркови;

несколько столовых ложек майонеза.

Приготовление

Нарежьте ветчину длинными брусочками, а ананас — крупными кусочками. Натрите сыр на мелкой или средней тёрке. Добавьте кукурузу, морковь и майонез и тщательно перемешайте.

13. Классический салат «Гранатовый браслет» с курицей

Ингредиенты

2 яйца;

200 г филе куриной грудки;

2 свёклы;

2 моркови;

3–4 картофелины;

40–45 г грецких орехов;

1 маринованная луковица;

1 гранат;

майонез — по вкусу.

Приготовление

Яйца отварите вкрутую за 10 минут, курицу, свёклу, морковь и картофель — до готовности.

Филе мелко нарежьте. Овощи и яйца натрите на крупной тёрке. Орехи и лук измельчите. Из граната достаньте зёрна.

В центр тарелки поставьте стакан. Вокруг него выкладывайте слоями картошку, половину свёклы, морковь, орехи, половину куриного филе, лук, яйца, оставшееся мясо и свёклу. После каждого слоя, кроме орехового и лукового, наносите сеточку из майонеза или просто смазывайте пласты.

Аккуратно вытащите стакан. Промажьте салат майонезом, в том числе и внутри кольца. Посыпьте гранатовыми зёрнами.

14. Салат с зелёным горошком, морковью, яйцами и соево‑горчичной заправкой

Ингредиенты

2 яйца;

1 морковь;

50 г твёрдого сыра;

120 г консервированного зелёного горошка;

2 столовые ложки майонеза или сметаны;

½ чайной ложки горчицы;

2 зубчика чеснока;

1 столовая ложка соевого соуса;

несколько веточек укропа и петрушки.

Приготовление

Сварите яйца вкрутую, остудите и очистите. Нарежьте их небольшими кубиками. Натрите сырую морковь и сыр на крупной тёрке. Добавьте к ингредиентам горошек.

Для заправки смешайте майонез или сметану, горчицу, измельчённый чеснок, соевый соус и мелко нарезанную зелень. Добавьте заправку в салат и перемешайте.

15. Салат с кукурузой, курицей и сыром

Ингредиенты

3 яйца;

300 г отварного куриного филе;

170 г твёрдого сыра;

120 г кукурузы;

120 г майонеза.

Приготовление

Сварите яйца вкрутую, остудите и очистите. Мелко нарежьте яйца и остывшую курицу. Натрите сыр на крупной тёрке. Добавьте кукурузу и майонез и хорошенько перемешайте салат.

16. Тёплый салат с куриной печенью, апельсином и мёдом

Ингредиенты

2 столовые ложки свежевыжатого апельсинового сока;

2 чайные ложки мёда;

2 чайные ложки бальзамического уксуса;

2 столовые ложки оливкового масла;

соль, чёрный молотый перец — по вкусу;

300 г куриной печени;

1 пучок зелёного салата;

1 апельсин;

чёрные кунжутные семечки — по вкусу.

Приготовление

В миске соедините апельсиновый сок и по одной чайной ложке мёда, бальзамического уксуса и оливкового масла. Добавьте соль и перец по вкусу, а затем перемешайте до однородной консистенции.

Каждую печёнку промойте, очистите и разрежьте пополам. Посолите и поперчите по вкусу.

В сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте кусочки до золотистой корочки. Добавьте остатки мёда и бальзамического уксуса. Как следует перемешайте и тушите ещё пару минут, пока не выпарится уксус.

Разделите печень на порции и разложите по тарелкам. Добавьте промытый салат и крупно нарезанные дольки апельсина. Полейте соусом, украсьте семенами кунжута.

Подавайте салат тёплым.

17. Классическая селёдка под шубой

Ингредиенты

2 свёклы;

2 моркови;

3–4 картофелины;

3 яйца — по желанию;

1 солёная селёдка;

½ луковицы;

соль — по вкусу;

несколько столовых ложек майонеза.

Приготовление

Отварите свёклу, морковь и картошку до готовности. Если используете яйца, сварите их вкрутую. Разделайте селёдку.

Очистите остывшие овощи и яйца и натрите их на крупной тёрке. Нарежьте рыбное филе небольшими кубиками, а лук — очень мелкими кусочками.

Первый слой сделайте из селёдки или картошки. Если начать с картошки, будет проще накладывать готовый салат: кубики рыбы окажутся как бы запечатанными.

На первый слой выложите лук. Если под ним картошка, слегка посолите ингредиенты и — по желанию — смажьте майонезом. Сверху распределите селёдку или картошку в зависимости от того, какой продукт был первым, и майонез.

Если готовите салат с яйцами, выложите их и слегка посолите. Затем распределите морковь и смажьте её майонезом. Сверху должна оказаться свёкла и майонез.

Уберите салат в холодильник минимум на 2–3 часа, чтобы он хорошенько пропитался.

18. Салат из баклажанов по‑корейски

Ингредиенты

2 баклажана;

соль — по вкусу;

2 болгарских перца;

1 луковица;

2 моркови;

4–5 зубчиков чеснока;

2 столовые ложки растительного масла;

1 чайная ложка сахара;

2 столовые ложки соевого соуса;

30 мл уксуса 9%;

1 чайная ложка приправы для моркови по‑корейски;

несколько веточек кинзы;

несколько веточек базилика;

1 столовая ложка семян кунжута.

Приготовление

Нарежьте баклажаны тонкой длинной соломкой, посолите и оставьте на полчаса. Порежьте перцы тонкой соломкой, а лук — полукольцами. Натрите морковь на тёрке для корейской моркови. Измельчите чеснок.

Промойте баклажаны и бросьте на сковороду с разогретым маслом. Обжаривайте, периодически помешивая, около 10–15 минут. Выложите баклажаны и свежие овощи в миску для салата.

Добавьте сахар, соевый соус, уксус и приправу для моркови. Тщательно перемешайте и поставьте на 2 часа в холодильник. Перед подачей посыпьте салат рубленой зеленью и кунжутом.

19. Салат с солёными огурцами, языком и оливками

Ингредиенты

1 свиной язык;

2 яйца;

10–12 оливок без косточек;

1–2 солёных огурца;

½ небольшого пучка укропа;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу;

3 столовые ложки майонеза.

Приготовление

Язык отварите до готовности за 40–45 минут. Остудите, очистите от кожицы и нарежьте соломкой.

Яйца за 10 минут сварите вкрутую и измельчите. Оливки нарежьте небольшими кусочками, огурцы — соломкой или кубиками, после отожмите излишки жидкости. Зелень нарубите.

Сложите в салатник язык, яйца, оливки, огурцы и укроп. Посолите, поперчите и заправьте майонезом.

20. Слоёный салат с рисом, сёмгой, авокадо и сыром

Ингредиенты

50 г белого риса;

соль — по вкусу;

200 г слабосолёной сёмги;

60 г твёрдого сыра;

100 г творожного сыра;

3 столовые ложки майонеза;

несколько веточек укропа;

1 авокадо;

½ лимона.

Приготовление

Отварите рис в подсоленной воде. Нарежьте сёмгу небольшими кубиками. Натрите твёрдый сыр на крупной тёрке и смешайте половину с творожным сыром. Добавьте две ложки майонеза и измельчённый укроп и перемешайте.

Нарежьте авокадо небольшими кубиками и сбрызните лимонным соком, чтобы они не потемнели. Выложите салат слоями в следующем порядке: половина рыбы, рис, авокадо, творожная смесь, оставшаяся рыба, майонез и твёрдый сыр.

21. Салат с курицей, грибами, огурцом и болгарским перцем

Ингредиенты

½ красной луковицы;

1 чайная ложка сахара;

соль — по вкусу;

1 чайная ложка уксуса 9%;

100 мл горячей воды;

1 красный болгарский перец;

4 столовые ложки оливкового масла;

2 зубчика чеснока;

400 г шампиньонов;

1 огурец;

2 отварных половинки куриной грудки;

1 столовая ложка лимонного сока.

Приготовление

Нарежьте лук полукольцами и выложите в миску. Добавьте сахар, ½ чайной ложки соли, уксус и горячую воду. Перемешайте и оставьте мариноваться, пока подготавливаете другие ингредиенты.

Нарежьте перец крупными брусочками. В сковороде разогрейте половину масла, обжарьте крупно нарезанный чеснок и уберите его. Чеснок вам больше не пригодится. Обжарьте перец до румяной корочки, выложите на блюдо и подсолите.

Нарежьте шампиньоны тонкими пластинками. Обжарьте грибы до золотистого цвета на оставшемся после перца масле. Приправьте солью.

Нарежьте огурец и грудку крупными брусочками. Добавьте к ним лук, слив с него жидкость, перец и грибы. Смешайте 2 ложки масла и лимонный сок. Заправьте салат получившейся смесью и оставьте настаиваться на 15–20 минут.

22. Салат с огурцами, авокадо и моцареллой

Ингредиенты

2 спелых авокадо;

3 помидора;

2 огурца;

1 красная луковица;

100 г мини‑шариков моцареллы;

2 столовые ложки оливкового масла;

2 столовые ложки лимонного сока;

1 столовая ложка приправы «Итальянские травы»;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Нарежьте авокадо и помидоры кубиками, огурцы — полукруглыми дольками, а лук — полукольцами. Выложите овощи и сыр в миску для салата. Заправьте салат смесью масла, лимонного сока и приправ и хорошо перемешайте.

23. Салат с помидорами, крабовыми палочками и сыром

Ингредиенты

200 г крабовых палочек;

1 красный болгарский перец;

2 крупных помидора;

100 г твёрдого сыра;

1 зубчик чеснока;

3 столовые ложки майонеза.

Приготовление

Нарежьте крабовые палочки, перец и помидоры небольшими полосками. Добавьте к ним тёртый сыр и измельчённый чеснок. Заправьте салат майонезом и перемешайте.

24. Салат из запечённой тыквы со шпинатом, сыром и орехами

Ингредиенты

700–800 г тыквы;

соль — по вкусу;

2 столовые ложки оливкового масла;

1 столовая ложка мёда;

½ чайной ложки молотой корицы;

молотый чёрный перец — по вкусу;

горсть разных орехов (например грецких, кешью, пекан);

2 пучка шпината (можно добавить к нему руколу);

150 г козьего сыра или феты;

1 столовая ложка бальзамического уксуса.

Приготовление

Нарежьте тыкву небольшими кубиками. Опустите их в подсоленную кипящую воду на 15 минут. Откиньте тыкву на дуршлаг, чтобы стекла вся жидкость.

Переложите кубики на противень. Добавьте половину масла, мёд, корицу, соль и перец. Перемешайте и запекайте при температуре 200 °C около 20 минут. Выньте из духовки и остудите. Слегка поджарьте орехи на сухой сковороде.

Выложите на сервировочное блюдо зелень. Сверху разложите тыкву, раскрошенный сыр и орехи. Полейте оставшимся маслом и уксусом. При необходимости подсолите салат.

25. Салат с шампиньонами и говядиной

Ингредиенты

2 яйца;

1 огурец;

200 г варёной говядины;

150 г маринованных шампиньонов;

50 г твёрдого сыра;

2–3 веточки укропа;

2 столовые ложки сметаны или майонеза;

соль и перец — по вкусу.

Приготовление

Яйца отварите до готовности и остудите. Огурец и мясо нарежьте соломкой, яйца и шампиньоны — небольшими кусочками. Натрите сыр на средней или крупной тёрке, укроп измельчите.

Сложите говядину, грибы, яйца, сыр и огурцы в глубокую миску. Заправьте сметаной, посолите, поперчите и перемешайте. Сверху украсьте зеленью.

26. Салат с авокадо, креветками и помидорами

Ингредиенты

2 зубчика чеснока;

4 столовые ложки оливкового масла;

250 г очищенных креветок;

200 г помидоров черри;

1 авокадо;

100 г смеси салатных листьев;

2 столовые ложки лимонного сока;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Раздавите чеснок плоской стороной ножа. Разогрейте в сковороде половину масла, выложите туда чеснок и креветки. Обжаривайте креветки, помешивая, около 5 минут. Затем переложите их на салфетку, чтобы стёк лишний жир.

Разрежьте помидоры пополам, нарежьте авокадо крупными кусочками и порубите салатные листья. Добавьте к ингредиентам остывшие креветки. Заправьте салат смесью оставшегося масла, лимонного сока, соли и перца.

27. Салат из запечённой свёклы с курицей, орехами и чесноком

Ингредиенты

3 средние свёклы;

400 г варёного куриного филе;

3 зубчика чеснока;

50–80 г грецких орехов;

соль — по вкусу;

несколько столовых ложек майонеза.

Приготовление

Заверните неочищенную свёклу в фольгу и поместите в разогретую до 200 °C духовку на 45–50 минут. Дайте корнеплоду остыть, снимите кожицу и нарежьте небольшими кубиками. Так же поступите с курицей. Измельчите чеснок.

Орехи мелко порубите, слегка обжарьте на сухой сковороде, а потом вместе с солью и майонезом добавьте к подготовленным ингредиентам и перемешайте.

28. Салат из печени трески с картошкой, солёными огурцами и сметаной

Ингредиенты

3–4 средние картофелины;

3 яйца;

2 моркови;

соль и перец — по вкусу;

4–5 стеблей зелёного лука;

2 солёных или маринованных огурца;

1 банка консервированной печени трески;

4 столовые ложки сметаны.

Приготовление

Сварите картошку, яйца и морковь. Остудите, почистите, нарежьте кубиками среднего размера, посолите и поперчите. Четвертинку яйца оставьте для украшения.

Мелко порубите зелёный лук, огурцы нашинкуйте соломкой. Из банки с печенью слейте масло в отдельную ёмкость. Разомните рыбу вилкой и добавьте 2 столовые ложки масла из консервов.

На тарелку выложите салат слоями: картошка, печень трески, большую часть зелёного лука, огурцы и морковь. Каждый слой промазывайте сметаной. Сверху выложите яйца и остатки лука.

29. Салат с яблоком, курицей, сельдереем, виноградом и грецкими орехами

Ингредиенты

120 г грецких орехов;

1 половинка куриной грудки;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

немного растительного масла;

2 черешка сельдерея;

1 яблоко;

150 г винограда;

60 г натурального йогурта;

60 г майонеза;

1 столовая ложка лимонного сока.

Приготовление

Крупно порубите орехи и выложите их на противень. Поставьте в разогретую до 180 °C духовку на 5 минут и остудите.

Натрите грудку солью и перцем. Можно использовать другие приправы на ваш вкус. Обжарьте курицу на разогретом масле до готовности и остудите.

Нарежьте мясо крупными кубиками, а сельдерей и яблоко — кусочками. Разрежьте виноград пополам и при необходимости удалите косточки. Добавьте к ингредиентам орехи.

Смешайте йогурт, майонез, лимонный сок, немного соли и перца. Добавьте заправку в салат и перемешайте.

30. Салат из морской капусты со свёклой и черносливом

Ингредиенты

2 свёклы;

70 г чернослива;

200 г морской капусты;

2 столовые ложки растительного масла;

½ чайной ложки бальзамического уксуса;

1 зубчик чеснока;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

30 г грецких орехов.

Приготовление

Отварите свёклу до готовности, остудите и очистите. Натрите её на крупной тёрке. Нарежьте чернослив небольшими кусочками. Добавьте к подготовленным ингредиентам морскую капусту.

Смешайте масло, уксус, мелко рубленный чеснок, соль и перец. Заправьте салат получившейся смесью. Слегка подсушите орехи на сухой сковороде, измельчите блендером и посыпьте ими салат.

31. Слоёный салат с черносливом, курицей, сыром, яйцами и виноградом

Ингредиенты

400 г куриного филе;

соль — по вкусу;

3 яйца;

50 г чернослива;

200 г твёрдого сыра;

несколько столовых ложек майонеза;

100 г грецких орехов;

100–200 г винограда.

Приготовление

Отварите курицу в подсоленной воде до готовности, яйца сварите вкрутую и всё остудите. Небольшими кубиками нарежьте мясо, а чернослив — тонкой соломкой. Натрите на средней тёрке очищенные яйца и сыр.

На блюдо выложите половину курицы, сверху распределите половину чернослива и смажьте майонезом. Затем выложите половину сыра, посыпьте частью измельчённых орехов и распределите сверху половину яиц. Смажьте и этот слой майонезом и посыпьте частью орехов.

Повторите чередование с оставшимися ингредиентам. Последним слоем должен быть майонез. Разрежьте каждую виноградинку и при необходимости удалите косточки. Выложите ягоды на салат срезом вниз. Поставьте блюдо в холодильник на час.

32. Классический салат «Гнездо глухаря» с перепелиными яйцами и жареной картошкой

Ингредиенты

2 куриных яйца;

3–4 перепелиных яйца;

200 г филе куриной грудки;

3 картофелины;

3–4 столовые ложки растительного масла;

1 небольшая красная луковица;

1 огурец;

соль — по вкусу;

чёрный перец — по вкусу;

3 столовые ложки майонеза;

5–7 веточек укропа.

Приготовление

Отварите куриные яйца вкрутую за 10 минут, перепелиные — за 4–5 минут, куриную грудку — до готовности.

Картошку натрите на тёрке для корейской морковки или нарежьте тонкой соломкой. В сковороде разогрейте масло на среднем огне. Разделите картошку на порции и обжарьте до золотистого цвета за несколько минут. Выложите на бумажные салфетки и остудите.

Нарежьте куриные яйца, курицу, лук и огурец небольшими кусочками. Посолите, поперчите и заправьте майонезом. Выложите на тарелку в форме гнезда. Середину посыпьте рубленым укропом и выложите сверху перепелиные яйца. По бокам украсьте салат жареной картошкой.

33. Салат из моркови, сыра и чеснока

Ингредиенты

1–2 моркови;

80 г твёрдого или колбасного копчёного сыра;

1 зубчик чеснока;

соль — по вкусу;

1 столовая ложка майонеза.

Приготовление

Натрите морковь и сыр на крупной тёрке. Добавьте чеснок, пропущенный через пресс, соль и майонез и тщательно перемешайте.

34. Салат «Панцанелла»

Ингредиенты

2 багета;

120 мл оливкового масла;

3 столовые ложки красного винного уксуса;

1 чайная ложка мёда;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

1 крупный огурец;

800 г красных и жёлтых помидоров черри;

1 красная луковица;

1 зубчик чеснока;

1 пучок базилика.

Приготовление

Нарежьте багет крупными кубиками и перемешайте с половиной оливкового масла. Выложите хлеб на разогретую сковороду и поджаривайте, периодически помешивая, на среднем огне около 10 минут. Багет должен покрыться хрустящей румяной корочкой. Затем остудите.

Для заправки смешайте оставшееся масло, уксус, мёд и специи. Нарежьте огурец крупными дольками, удалив семена. Помидоры разрежьте пополам, мелко нарежьте лук и крупно — листья базилика, измельчите чеснок. Смешайте овощи, зелень и багет, полейте заправкой и хорошо перемешайте.

35. Салат из фаршированных яиц с говядиной

Ингредиенты

6 яиц;

400 г говядины;

1 столовая ложка растительного масла;

соль и перец — по вкусу;

1 столовая ложка горчицы;

1 маринованная или обычная луковица;

200 мл майонеза;

1 зубчик чеснока;

200 г сыра.

Приготовление

Яйца сварите вкрутую, говядину — до готовности, примерно за 2 часа.

Мясо нарежьте тонкой соломкой и обжарьте на масле до золотистой корочки. Когда оно будет готово, посолите, поперчите и добавьте горчицу. Выложите ровным слоем на неглубокую тарелку.

Мелко нарубите лук. Высыпьте его на остывшее мясо. Сверху смажьте майонезом.

Яйца разрежьте на половинки. Достаньте желтки. Разомните и через пресс выжмите в них чеснок. Перемешайте с двумя столовыми ложками майонеза, добавьте немного перца и соли.

Белки нафаршируйте готовой смесью и выложите на мясо и лук. Сверху смажьте майонезом и обильно посыпьте тёртым сыром.