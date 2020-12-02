35 лучших салатов

В этой подборке найдётся блюдо на любой вкус!
1. Салат с грецкими орехами, курицей, черносливом и апельсинами
Ингредиенты
- 1 куриная грудка;
- 2–3 апельсина;
- 100 г твёрдого сыра;
- 200 г грецких орехов;
- 200 г чернослива;
- соль — по вкусу;
- 5–6 ложек йогурта без добавок или майонеза.
Приготовление
Куриную грудку отварите до готовности. Остудите и нарежьте небольшими кусочками вместе с дольками апельсина. Сыр натрите на средней или мелкой тёрке. Орехи и чернослив измельчите ножом.
Сложите в миску курицу с апельсинами, орехами и черносливом. Посолите и заправьте йогуртом. Выложите в миску и посыпьте сыром.
2. Классический салат «Мимоза» с картофелем и морковью
Ингредиенты
- 4 яйца;
- 4 картофелины;
- 2 моркови;
- 1 луковица;
- 200–250 г рыбных консервов (лосось, горбуша, сайра, тунец или другие);
- 200–250 г майонеза.
Приготовление
Яйца отварите вкрутую за 10 минут, картофель и морковь — до готовности. Отдельно натрите на мелкой или средней тёрке белки, желтки, картошку и морковь.
Лук нарежьте небольшими кусочками и на пару минут залейте кипятком, после промойте холодной водой. Консервы разомните вилкой и удалите крупные кости.
На дно салатника положите немного картошки. Дальше выкладывайте по очереди рыбу, лук, оставшуюся картошку, морковь и белки. После каждого слоя смазывайте майонезом или наносите сеточку из него. Сверху посыпьте желтками. Перед подачей оставьте на пару часов в холодильнике.
3. Салат с копчёной колбасой, корейской морковью и кукурузой
Ингредиенты
- 150 г копчёной колбасы;
- 100 г корейской моркови;
- 100 г консервированной кукурузы;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу;
- 2 столовые ложки майонеза;
- 1–2 зубчика чеснока.
Приготовление
Колбасу нарежьте соломкой. Смешайте с морковкой и кукурузой. Посолите, поперчите и смешайте с майонезом и измельчённым чесноком.
4. Салат с крабовыми палочками, кукурузой и яйцами
Ингредиенты
- 3–4 яйца;
- 250 г крабовых палочек;
- 1 огурец — по желанию;
- 250 г консервированной кукурузы;
- соль — по вкусу;
- несколько веточек укропа или петрушки — по желанию;
- 2–4 столовые ложки майонеза.
Приготовление
Сварите яйца вкрутую, остудите и очистите. Нарежьте яйца, крабовые палочки и огурец (если соберётесь его добавить) небольшими кубиками. Добавьте кукурузу, соль и — по желанию — измельчённую зелень. Заправьте салат майонезом.
5. Салат с фасолью, говядиной, перцем и грецкими орехами
Ингредиенты
- 1 красная луковица;
- 2 столовые ложки яблочного уксуса 6%;
- 100 мл горячей воды;
- 250 г отварного филе говядины;
- 1 красный болгарский перец;
- ½ острого перца;
- 50 г грецких орехов;
- ¼ пучка кинзы;
- 200 г консервированной или варёной красной фасоли;
- 2 зубчика чеснока;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- ½ чайной ложки хмели‑сунели;
- 2 столовые ложки оливкового масла.
Приготовление
Нарежьте лук крупными полосками. Смешайте ложку уксуса и воду и замаринуйте в этой жидкости лук на 7–10 минут.
Нарежьте мясо и очищенный от семян болгарский перец крупными брусочками, а острый перец — тонкими полосками. Порубите орехи и кинзу.
Добавьте к подготовленным ингредиентам лук, слив с него жидкость, фасоль, измельчённый чеснок, соль, чёрный перец, хмели‑сунели, уксус и масло и перемешайте.
6. Салат с рыбными консервами, огурцом, яйцом и зелёным луком
Ингредиенты
- 3 яйца;
- 2 огурца;
- 50–70 г зелёного лука;
- 200 г консервированной сайры в масле или другой рыбы;
- соль — по вкусу;
- 2 столовые ложки майонеза.
Приготовление
Яйца отварите до готовности за 10 минут. Остудите и натрите на крупной тёрке вместе с огурцами. Лук нарубите. Консервы разомните вилкой.
Выложите в салатник или на тарелку через кулинарное кольцо рыбу, слегка подсоленные огурцы и яйца. После каждого слоя добавляйте немного майонеза. Сверху посыпьте луком.
7. Салат с тунцом, авокадо, огурцом и сельдереем
Ингредиенты
- 1 авокадо;
- 1 огурец;
- ½ черешка сельдерея;
- ¼ красной луковицы;
- 100 г консервированного тунца;
- несколько веточек петрушки или кинзы;
- 1 столовая ложка оливкового масла;
- 1 столовая ложка лимонного сока;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу.
Приготовление
Нарежьте авокадо и огурец средними кусочками, а сельдерей и лук — мелкими. Добавьте тунца, рубленую зелень, масло, лимонный сок, соль и перец. Слегка помните вилкой авокадо и перемешайте салат.
8. Салат с копчёной курицей, ананасом и грецкими орехами
Ингредиенты
- 250 г копчёной курицы;
- 300 г консервированных ананасов (кольцами);
- 150 г твёрдого сыра;
- 100 г грецких орехов;
- 2 зубчика чеснока;
- 2 столовые ложки сметаны;
- 2 столовые ложки майонеза;
- соль — по вкусу.
Приготовление
Курицу и ананасы нарежьте небольшими кубиками. Сыр натрите на крупной или средней тёрке. Орехи измельчите ножом. Чеснок пропустите через пресс и соедините со сметаной и майонезом.
В миску сложите курицу, ананасы, сыр и орехи. Заправьте чесночным соусом, посолите и перемешайте.
9. Классический салат оливье
Ингредиенты
- 5 клубней картофеля;
- 300 г варёной колбасы;
- 4 солёных огурца;
- 1 морковь;
- 1 банка консервированного горошка;
- 4 яйца;
- 1 луковица;
- 150 г майонеза;
- соль — по вкусу.
Приготовление
Отварите картофель и морковь до мягкости, яйца сварите вкрутую. Нарежьте очищенные овощи, яйца, колбасу и огурцы кубиками, лук измельчите. Слейте жидкость из банки консервированного горошка. Смешайте все ингредиенты, посолите и заправьте майонезом.
10. Салат с курицей, картошкой, яйцами, сыром и маринованным луком
Ингредиенты
- 1 луковица;
- 2 чайные ложки сахара;
- 1 столовая ложка уксуса 9%;
- 250 г куриного филе;
- 4 яйца;
- 2–3 картофелины;
- 2 плавленых сырка (весом по 90 г);
- майонез — по вкусу;
- соль — по вкусу.
Приготовление
Мелко нарежьте лук. Добавьте к нему сахар и уксус. Залейте кипятком, перемешайте и оставьте до полного остывания.
Курицу, яйца и картошку отварите до готовности и остудите. Нарежьте филе небольшими кусочками. Белки и желтки по отдельности натрите на мелкой тёрке. Картошку и охлаждённый сыр — на крупной.
Выложите салат слоями в такой последовательности: курица, лук без жидкости, картофель, желтки, сыр и белки. Попутно покрывайте сеточкой майонеза курицу, картошку и сыр. Подсаливайте слои по вкусу.
11. Салат с красной рыбой, авокадо и зеленью
Ингредиенты
- 150 г слабосолёной сёмги или другой красной рыбы;
- 1 небольшая луковица;
- 1 авокадо;
- 4 столовые ложки оливкового масла;
- 3 столовые ложки лимонного сока;
- 2 столовые ложки воды;
- 1 чайная ложка горчицы;
- 1 столовая ложка мёда;
- 1 зубчик чеснока;
- 1 небольшой пучок укропа;
- 250 г зелени (можно использовать любой микс).
Приготовление
Рыбу нарежьте средними кусочками, лук и авокадо — полукольцами.
Взбейте блендером оливковое масло, лимонный сок, воду, горчицу, мёд, чеснок и укроп. Масса должна получиться однородной.
В глубокую миску сложите крупно нарезанную зелень, рыбу, лук и авокадо. Полейте заправкой перед подачей на стол.
12. Салат с ананасом, ветчиной, корейской морковью, сыром и кукурузой
Ингредиенты
- 200 г ветчины;
- 200 г консервированного или свежего ананаса;
- 200 г твёрдого сыра;
- 200 г консервированной кукурузы;
- 200 г корейской моркови;
- несколько столовых ложек майонеза.
Приготовление
Нарежьте ветчину длинными брусочками, а ананас — крупными кусочками. Натрите сыр на мелкой или средней тёрке. Добавьте кукурузу, морковь и майонез и тщательно перемешайте.
13. Классический салат «Гранатовый браслет» с курицей
Ингредиенты
- 2 яйца;
- 200 г филе куриной грудки;
- 2 свёклы;
- 2 моркови;
- 3–4 картофелины;
- 40–45 г грецких орехов;
- 1 маринованная луковица;
- 1 гранат;
- майонез — по вкусу.
Приготовление
Яйца отварите вкрутую за 10 минут, курицу, свёклу, морковь и картофель — до готовности.
Филе мелко нарежьте. Овощи и яйца натрите на крупной тёрке. Орехи и лук измельчите. Из граната достаньте зёрна.
В центр тарелки поставьте стакан. Вокруг него выкладывайте слоями картошку, половину свёклы, морковь, орехи, половину куриного филе, лук, яйца, оставшееся мясо и свёклу. После каждого слоя, кроме орехового и лукового, наносите сеточку из майонеза или просто смазывайте пласты.
Аккуратно вытащите стакан. Промажьте салат майонезом, в том числе и внутри кольца. Посыпьте гранатовыми зёрнами.
14. Салат с зелёным горошком, морковью, яйцами и соево‑горчичной заправкой
Ингредиенты
- 2 яйца;
- 1 морковь;
- 50 г твёрдого сыра;
- 120 г консервированного зелёного горошка;
- 2 столовые ложки майонеза или сметаны;
- ½ чайной ложки горчицы;
- 2 зубчика чеснока;
- 1 столовая ложка соевого соуса;
- несколько веточек укропа и петрушки.
Приготовление
Сварите яйца вкрутую, остудите и очистите. Нарежьте их небольшими кубиками. Натрите сырую морковь и сыр на крупной тёрке. Добавьте к ингредиентам горошек.
Для заправки смешайте майонез или сметану, горчицу, измельчённый чеснок, соевый соус и мелко нарезанную зелень. Добавьте заправку в салат и перемешайте.
15. Салат с кукурузой, курицей и сыром
Ингредиенты
- 3 яйца;
- 300 г отварного куриного филе;
- 170 г твёрдого сыра;
- 120 г кукурузы;
- 120 г майонеза.
Приготовление
Сварите яйца вкрутую, остудите и очистите. Мелко нарежьте яйца и остывшую курицу. Натрите сыр на крупной тёрке. Добавьте кукурузу и майонез и хорошенько перемешайте салат.
16. Тёплый салат с куриной печенью, апельсином и мёдом
Ингредиенты
- 2 столовые ложки свежевыжатого апельсинового сока;
- 2 чайные ложки мёда;
- 2 чайные ложки бальзамического уксуса;
- 2 столовые ложки оливкового масла;
- соль, чёрный молотый перец — по вкусу;
- 300 г куриной печени;
- 1 пучок зелёного салата;
- 1 апельсин;
- чёрные кунжутные семечки — по вкусу.
Приготовление
В миске соедините апельсиновый сок и по одной чайной ложке мёда, бальзамического уксуса и оливкового масла. Добавьте соль и перец по вкусу, а затем перемешайте до однородной консистенции.
Каждую печёнку промойте, очистите и разрежьте пополам. Посолите и поперчите по вкусу.
В сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте кусочки до золотистой корочки. Добавьте остатки мёда и бальзамического уксуса. Как следует перемешайте и тушите ещё пару минут, пока не выпарится уксус.
Разделите печень на порции и разложите по тарелкам. Добавьте промытый салат и крупно нарезанные дольки апельсина. Полейте соусом, украсьте семенами кунжута.
Подавайте салат тёплым.
17. Классическая селёдка под шубой
Ингредиенты
- 2 свёклы;
- 2 моркови;
- 3–4 картофелины;
- 3 яйца — по желанию;
- 1 солёная селёдка;
- ½ луковицы;
- соль — по вкусу;
- несколько столовых ложек майонеза.
Приготовление
Отварите свёклу, морковь и картошку до готовности. Если используете яйца, сварите их вкрутую. Разделайте селёдку.
Очистите остывшие овощи и яйца и натрите их на крупной тёрке. Нарежьте рыбное филе небольшими кубиками, а лук — очень мелкими кусочками.
Первый слой сделайте из селёдки или картошки. Если начать с картошки, будет проще накладывать готовый салат: кубики рыбы окажутся как бы запечатанными.
На первый слой выложите лук. Если под ним картошка, слегка посолите ингредиенты и — по желанию — смажьте майонезом. Сверху распределите селёдку или картошку в зависимости от того, какой продукт был первым, и майонез.
Если готовите салат с яйцами, выложите их и слегка посолите. Затем распределите морковь и смажьте её майонезом. Сверху должна оказаться свёкла и майонез.
Уберите салат в холодильник минимум на 2–3 часа, чтобы он хорошенько пропитался.
18. Салат из баклажанов по‑корейски
Ингредиенты
- 2 баклажана;
- соль — по вкусу;
- 2 болгарских перца;
- 1 луковица;
- 2 моркови;
- 4–5 зубчиков чеснока;
- 2 столовые ложки растительного масла;
- 1 чайная ложка сахара;
- 2 столовые ложки соевого соуса;
- 30 мл уксуса 9%;
- 1 чайная ложка приправы для моркови по‑корейски;
- несколько веточек кинзы;
- несколько веточек базилика;
- 1 столовая ложка семян кунжута.
Приготовление
Нарежьте баклажаны тонкой длинной соломкой, посолите и оставьте на полчаса. Порежьте перцы тонкой соломкой, а лук — полукольцами. Натрите морковь на тёрке для корейской моркови. Измельчите чеснок.
Промойте баклажаны и бросьте на сковороду с разогретым маслом. Обжаривайте, периодически помешивая, около 10–15 минут. Выложите баклажаны и свежие овощи в миску для салата.
Добавьте сахар, соевый соус, уксус и приправу для моркови. Тщательно перемешайте и поставьте на 2 часа в холодильник. Перед подачей посыпьте салат рубленой зеленью и кунжутом.
19. Салат с солёными огурцами, языком и оливками
Ингредиенты
- 1 свиной язык;
- 2 яйца;
- 10–12 оливок без косточек;
- 1–2 солёных огурца;
- ½ небольшого пучка укропа;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу;
- 3 столовые ложки майонеза.
Приготовление
Язык отварите до готовности за 40–45 минут. Остудите, очистите от кожицы и нарежьте соломкой.
Яйца за 10 минут сварите вкрутую и измельчите. Оливки нарежьте небольшими кусочками, огурцы — соломкой или кубиками, после отожмите излишки жидкости. Зелень нарубите.
Сложите в салатник язык, яйца, оливки, огурцы и укроп. Посолите, поперчите и заправьте майонезом.
20. Слоёный салат с рисом, сёмгой, авокадо и сыром
Ингредиенты
- 50 г белого риса;
- соль — по вкусу;
- 200 г слабосолёной сёмги;
- 60 г твёрдого сыра;
- 100 г творожного сыра;
- 3 столовые ложки майонеза;
- несколько веточек укропа;
- 1 авокадо;
- ½ лимона.
Приготовление
Отварите рис в подсоленной воде. Нарежьте сёмгу небольшими кубиками. Натрите твёрдый сыр на крупной тёрке и смешайте половину с творожным сыром. Добавьте две ложки майонеза и измельчённый укроп и перемешайте.
Нарежьте авокадо небольшими кубиками и сбрызните лимонным соком, чтобы они не потемнели. Выложите салат слоями в следующем порядке: половина рыбы, рис, авокадо, творожная смесь, оставшаяся рыба, майонез и твёрдый сыр.
21. Салат с курицей, грибами, огурцом и болгарским перцем
Ингредиенты
- ½ красной луковицы;
- 1 чайная ложка сахара;
- соль — по вкусу;
- 1 чайная ложка уксуса 9%;
- 100 мл горячей воды;
- 1 красный болгарский перец;
- 4 столовые ложки оливкового масла;
- 2 зубчика чеснока;
- 400 г шампиньонов;
- 1 огурец;
- 2 отварных половинки куриной грудки;
- 1 столовая ложка лимонного сока.
Приготовление
Нарежьте лук полукольцами и выложите в миску. Добавьте сахар, ½ чайной ложки соли, уксус и горячую воду. Перемешайте и оставьте мариноваться, пока подготавливаете другие ингредиенты.
Нарежьте перец крупными брусочками. В сковороде разогрейте половину масла, обжарьте крупно нарезанный чеснок и уберите его. Чеснок вам больше не пригодится. Обжарьте перец до румяной корочки, выложите на блюдо и подсолите.
Нарежьте шампиньоны тонкими пластинками. Обжарьте грибы до золотистого цвета на оставшемся после перца масле. Приправьте солью.
Нарежьте огурец и грудку крупными брусочками. Добавьте к ним лук, слив с него жидкость, перец и грибы. Смешайте 2 ложки масла и лимонный сок. Заправьте салат получившейся смесью и оставьте настаиваться на 15–20 минут.
22. Салат с огурцами, авокадо и моцареллой
Ингредиенты
- 2 спелых авокадо;
- 3 помидора;
- 2 огурца;
- 1 красная луковица;
- 100 г мини‑шариков моцареллы;
- 2 столовые ложки оливкового масла;
- 2 столовые ложки лимонного сока;
- 1 столовая ложка приправы «Итальянские травы»;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу.
Приготовление
Нарежьте авокадо и помидоры кубиками, огурцы — полукруглыми дольками, а лук — полукольцами. Выложите овощи и сыр в миску для салата. Заправьте салат смесью масла, лимонного сока и приправ и хорошо перемешайте.
23. Салат с помидорами, крабовыми палочками и сыром
Ингредиенты
- 200 г крабовых палочек;
- 1 красный болгарский перец;
- 2 крупных помидора;
- 100 г твёрдого сыра;
- 1 зубчик чеснока;
- 3 столовые ложки майонеза.
Приготовление
Нарежьте крабовые палочки, перец и помидоры небольшими полосками. Добавьте к ним тёртый сыр и измельчённый чеснок. Заправьте салат майонезом и перемешайте.
24. Салат из запечённой тыквы со шпинатом, сыром и орехами
Ингредиенты
- 700–800 г тыквы;
- соль — по вкусу;
- 2 столовые ложки оливкового масла;
- 1 столовая ложка мёда;
- ½ чайной ложки молотой корицы;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- горсть разных орехов (например грецких, кешью, пекан);
- 2 пучка шпината (можно добавить к нему руколу);
- 150 г козьего сыра или феты;
- 1 столовая ложка бальзамического уксуса.
Приготовление
Нарежьте тыкву небольшими кубиками. Опустите их в подсоленную кипящую воду на 15 минут. Откиньте тыкву на дуршлаг, чтобы стекла вся жидкость.
Переложите кубики на противень. Добавьте половину масла, мёд, корицу, соль и перец. Перемешайте и запекайте при температуре 200 °C около 20 минут. Выньте из духовки и остудите. Слегка поджарьте орехи на сухой сковороде.
Выложите на сервировочное блюдо зелень. Сверху разложите тыкву, раскрошенный сыр и орехи. Полейте оставшимся маслом и уксусом. При необходимости подсолите салат.
25. Салат с шампиньонами и говядиной
Ингредиенты
- 2 яйца;
- 1 огурец;
- 200 г варёной говядины;
- 150 г маринованных шампиньонов;
- 50 г твёрдого сыра;
- 2–3 веточки укропа;
- 2 столовые ложки сметаны или майонеза;
- соль и перец — по вкусу.
Приготовление
Яйца отварите до готовности и остудите. Огурец и мясо нарежьте соломкой, яйца и шампиньоны — небольшими кусочками. Натрите сыр на средней или крупной тёрке, укроп измельчите.
Сложите говядину, грибы, яйца, сыр и огурцы в глубокую миску. Заправьте сметаной, посолите, поперчите и перемешайте. Сверху украсьте зеленью.
26. Салат с авокадо, креветками и помидорами
Ингредиенты
- 2 зубчика чеснока;
- 4 столовые ложки оливкового масла;
- 250 г очищенных креветок;
- 200 г помидоров черри;
- 1 авокадо;
- 100 г смеси салатных листьев;
- 2 столовые ложки лимонного сока;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу.
Приготовление
Раздавите чеснок плоской стороной ножа. Разогрейте в сковороде половину масла, выложите туда чеснок и креветки. Обжаривайте креветки, помешивая, около 5 минут. Затем переложите их на салфетку, чтобы стёк лишний жир.
Разрежьте помидоры пополам, нарежьте авокадо крупными кусочками и порубите салатные листья. Добавьте к ингредиентам остывшие креветки. Заправьте салат смесью оставшегося масла, лимонного сока, соли и перца.
27. Салат из запечённой свёклы с курицей, орехами и чесноком
Ингредиенты
- 3 средние свёклы;
- 400 г варёного куриного филе;
- 3 зубчика чеснока;
- 50–80 г грецких орехов;
- соль — по вкусу;
- несколько столовых ложек майонеза.
Приготовление
Заверните неочищенную свёклу в фольгу и поместите в разогретую до 200 °C духовку на 45–50 минут. Дайте корнеплоду остыть, снимите кожицу и нарежьте небольшими кубиками. Так же поступите с курицей. Измельчите чеснок.
Орехи мелко порубите, слегка обжарьте на сухой сковороде, а потом вместе с солью и майонезом добавьте к подготовленным ингредиентам и перемешайте.
28. Салат из печени трески с картошкой, солёными огурцами и сметаной
Ингредиенты
- 3–4 средние картофелины;
- 3 яйца;
- 2 моркови;
- соль и перец — по вкусу;
- 4–5 стеблей зелёного лука;
- 2 солёных или маринованных огурца;
- 1 банка консервированной печени трески;
- 4 столовые ложки сметаны.
Приготовление
Сварите картошку, яйца и морковь. Остудите, почистите, нарежьте кубиками среднего размера, посолите и поперчите. Четвертинку яйца оставьте для украшения.
Мелко порубите зелёный лук, огурцы нашинкуйте соломкой. Из банки с печенью слейте масло в отдельную ёмкость. Разомните рыбу вилкой и добавьте 2 столовые ложки масла из консервов.
На тарелку выложите салат слоями: картошка, печень трески, большую часть зелёного лука, огурцы и морковь. Каждый слой промазывайте сметаной. Сверху выложите яйца и остатки лука.
29. Салат с яблоком, курицей, сельдереем, виноградом и грецкими орехами
Ингредиенты
- 120 г грецких орехов;
- 1 половинка куриной грудки;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- немного растительного масла;
- 2 черешка сельдерея;
- 1 яблоко;
- 150 г винограда;
- 60 г натурального йогурта;
- 60 г майонеза;
- 1 столовая ложка лимонного сока.
Приготовление
Крупно порубите орехи и выложите их на противень. Поставьте в разогретую до 180 °C духовку на 5 минут и остудите.
Натрите грудку солью и перцем. Можно использовать другие приправы на ваш вкус. Обжарьте курицу на разогретом масле до готовности и остудите.
Нарежьте мясо крупными кубиками, а сельдерей и яблоко — кусочками. Разрежьте виноград пополам и при необходимости удалите косточки. Добавьте к ингредиентам орехи.
Смешайте йогурт, майонез, лимонный сок, немного соли и перца. Добавьте заправку в салат и перемешайте.
30. Салат из морской капусты со свёклой и черносливом
Ингредиенты
- 2 свёклы;
- 70 г чернослива;
- 200 г морской капусты;
- 2 столовые ложки растительного масла;
- ½ чайной ложки бальзамического уксуса;
- 1 зубчик чеснока;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- 30 г грецких орехов.
Приготовление
Отварите свёклу до готовности, остудите и очистите. Натрите её на крупной тёрке. Нарежьте чернослив небольшими кусочками. Добавьте к подготовленным ингредиентам морскую капусту.
Смешайте масло, уксус, мелко рубленный чеснок, соль и перец. Заправьте салат получившейся смесью. Слегка подсушите орехи на сухой сковороде, измельчите блендером и посыпьте ими салат.
31. Слоёный салат с черносливом, курицей, сыром, яйцами и виноградом
Ингредиенты
- 400 г куриного филе;
- соль — по вкусу;
- 3 яйца;
- 50 г чернослива;
- 200 г твёрдого сыра;
- несколько столовых ложек майонеза;
- 100 г грецких орехов;
- 100–200 г винограда.
Приготовление
Отварите курицу в подсоленной воде до готовности, яйца сварите вкрутую и всё остудите. Небольшими кубиками нарежьте мясо, а чернослив — тонкой соломкой. Натрите на средней тёрке очищенные яйца и сыр.
На блюдо выложите половину курицы, сверху распределите половину чернослива и смажьте майонезом. Затем выложите половину сыра, посыпьте частью измельчённых орехов и распределите сверху половину яиц. Смажьте и этот слой майонезом и посыпьте частью орехов.
Повторите чередование с оставшимися ингредиентам. Последним слоем должен быть майонез. Разрежьте каждую виноградинку и при необходимости удалите косточки. Выложите ягоды на салат срезом вниз. Поставьте блюдо в холодильник на час.
32. Классический салат «Гнездо глухаря» с перепелиными яйцами и жареной картошкой
Ингредиенты
- 2 куриных яйца;
- 3–4 перепелиных яйца;
- 200 г филе куриной грудки;
- 3 картофелины;
- 3–4 столовые ложки растительного масла;
- 1 небольшая красная луковица;
- 1 огурец;
- соль — по вкусу;
- чёрный перец — по вкусу;
- 3 столовые ложки майонеза;
- 5–7 веточек укропа.
Приготовление
Отварите куриные яйца вкрутую за 10 минут, перепелиные — за 4–5 минут, куриную грудку — до готовности.
Картошку натрите на тёрке для корейской морковки или нарежьте тонкой соломкой. В сковороде разогрейте масло на среднем огне. Разделите картошку на порции и обжарьте до золотистого цвета за несколько минут. Выложите на бумажные салфетки и остудите.
Нарежьте куриные яйца, курицу, лук и огурец небольшими кусочками. Посолите, поперчите и заправьте майонезом. Выложите на тарелку в форме гнезда. Середину посыпьте рубленым укропом и выложите сверху перепелиные яйца. По бокам украсьте салат жареной картошкой.
33. Салат из моркови, сыра и чеснока
Ингредиенты
- 1–2 моркови;
- 80 г твёрдого или колбасного копчёного сыра;
- 1 зубчик чеснока;
- соль — по вкусу;
- 1 столовая ложка майонеза.
Приготовление
Натрите морковь и сыр на крупной тёрке. Добавьте чеснок, пропущенный через пресс, соль и майонез и тщательно перемешайте.
34. Салат «Панцанелла»
Ингредиенты
- 2 багета;
- 120 мл оливкового масла;
- 3 столовые ложки красного винного уксуса;
- 1 чайная ложка мёда;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- 1 крупный огурец;
- 800 г красных и жёлтых помидоров черри;
- 1 красная луковица;
- 1 зубчик чеснока;
- 1 пучок базилика.
Приготовление
Нарежьте багет крупными кубиками и перемешайте с половиной оливкового масла. Выложите хлеб на разогретую сковороду и поджаривайте, периодически помешивая, на среднем огне около 10 минут. Багет должен покрыться хрустящей румяной корочкой. Затем остудите.
Для заправки смешайте оставшееся масло, уксус, мёд и специи. Нарежьте огурец крупными дольками, удалив семена. Помидоры разрежьте пополам, мелко нарежьте лук и крупно — листья базилика, измельчите чеснок. Смешайте овощи, зелень и багет, полейте заправкой и хорошо перемешайте.
35. Салат из фаршированных яиц с говядиной
Ингредиенты
- 6 яиц;
- 400 г говядины;
- 1 столовая ложка растительного масла;
- соль и перец — по вкусу;
- 1 столовая ложка горчицы;
- 1 маринованная или обычная луковица;
- 200 мл майонеза;
- 1 зубчик чеснока;
- 200 г сыра.
Приготовление
Яйца сварите вкрутую, говядину — до готовности, примерно за 2 часа.
Мясо нарежьте тонкой соломкой и обжарьте на масле до золотистой корочки. Когда оно будет готово, посолите, поперчите и добавьте горчицу. Выложите ровным слоем на неглубокую тарелку.
Мелко нарубите лук. Высыпьте его на остывшее мясо. Сверху смажьте майонезом.
Яйца разрежьте на половинки. Достаньте желтки. Разомните и через пресс выжмите в них чеснок. Перемешайте с двумя столовыми ложками майонеза, добавьте немного перца и соли.
Белки нафаршируйте готовой смесью и выложите на мясо и лук. Сверху смажьте майонезом и обильно посыпьте тёртым сыром.
Источник:
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