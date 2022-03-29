Жениться тебе, барин, надо: 20 удивительных пестиков и тычинок из растительного мира

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Эх, природа, природа.. Весна.. Набухают почки и...почки. Но она всегда была такая, эта милая природа, и только мы в ней видим какие-то пошлости.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: интересное показалось прирорда растения факты флора
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