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Жениться тебе, барин, надо: 20 удивительных пестиков и тычинок из растительного мира

Жениться тебе, барин, надо: 20 удивительных пестиков и тычинок из растительного мира (20 фото)

Автор:
29 марта 2022 23:04
Сообщество : Факты
Метки: интересное   показалось   прирорда   растения   факты   флора   
1369
20

Эх, природа, природа.. Весна.. Набухают почки и...почки. Но она всегда была такая, эта милая природа, и только мы в ней видим какие-то пошлости.

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Источник:

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Метки: интересное   показалось   прирорда   растения   факты   флора   
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5  комментариев
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23
Тамара Витальевна 2 часа назад
Весёлку афтор забыл.
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20k
Luc72 12 минут назад
"Непентес"...
Почему НЕпентес?

Самые Пентесы и есть...
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2k
Autumn2015 40 минут назад
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8k
Garpia121 Час назад
Там, по большинству фоток не жениться, а замуж надо. Нормальным мужикам такое не видится.
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5k
Allmaster Час назад
Ага, весна, у кого то начинает припекать )))
Каждое отверстие символизирует, ну или там любой сучок манит, кому что....
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