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Как оно цветет: 20 продуктов питания, которые пока еще нельзя есть

Как оно цветет: 20 продуктов питания, которые пока еще нельзя есть (22 фото)

Автор:
23 августа 2021 13:46
Сообщество : Факты
Метки: Цветение   интересное   пища   познавательно   природа   растения   растительная   факты   
903
22

Да, пока еще все это подготовка к тому, что скоро оно созреет и вы это съедите. Согласитесь, вы все знаете как выглядят эти продукты, но не знаете, как именно они цветут. Но ведь это прекрасно!

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Метки: Цветение   интересное   пища   познавательно   природа   растения   растительная   факты   
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19k
Ego sum qui sum 37 минут назад
красота
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Olga Raudis 17 минут назад
Будущие лимоны, гуаява, хурма и виноград.
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