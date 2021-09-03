Растения-динамит, которые выстрелят так, что без ушей останешься

Плод состоит из пяти плодолистиков, из которых каждый имеет внизу ложкообразное расширение, где располагается семя. При созревании и высыхании плодолистики разрываются по шву и быстро закручиваются, причем семена по инерции выбрасываются иногда на 2,5 м.

Герань луговая разбрасывает семена с помощью маленьких "катапульт". Ее семена находятся у основания столбика, в небольших углублениях на концах тонких, упругих пластинок. Другой конец каждой пластинки крепится у верхушки столбика. В жаркую погоду напряжение внутри пластинок нарастает и, словно сорвавшись с крючка, они стремительно изгибаются, выстреливая семенами.