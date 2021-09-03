Растения-динамит, которые выстрелят так, что без ушей останешься

Конечно про без ушей это шутка, но тем не менее - семена этих растений выстреливают с такой силой, что им позавидует даже пушка. Эти растения называются баллистами. Это удивительно и красиво, поверьте!
Семенные коробочки растрескиваются с громким звуком и семена разлетаются на 14-15 метров вокруг.
Гаммамелис виргинский известен способностью стрелять семенами со скоростью более 12 метров в секунду
Исследователи подсчитали, что в идеальных условиях растение может выстреливать семенами на расстояние до 18 метров.
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Семенные коробочки растения созревая, разрываются по шву от любого прикосновения, разбрасывая семена на расстнояние до метра.
Недотрога
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Это растение имеет длинные плоды, несколько напоминающие по форме стручки, но в действительности представляющие коробочки из пяти плодолистиков. В такой коробочке развивается лишь два семени, которые ко времени созревания располагаются в ее верхней части, вследствие чего она приобретает несколько грушевидную форму. Стенка плода около семян остается тонкой, тогда как в противоположном конце она утолщается, причем здесь, вследствие образования особой ткани, клетки которой обладают очень сильным осмотическим давлением (до 25 атмосфер), происходит сильное натяжение створок плода. Разрываясь, они закручиваются и с силой выбрасывают семена на значительное расстояние.
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В плодах этого растения за счёт процессов брожения образуется много газов. Семена находятся в насыщенной газом полужидкой мякоти. Если до такого плода дотронуться, то он лопается на конце, и струя жидкости, содержащей семена, вылетает на несколько метров.
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Семена кислицы имеют оболочку особого устройства. Здесь в более глубоких слоях семенной кожицы располагаются очень сочные клетки, способные к набуханию. Когда семя созреет, то, благодаря напряжению внутренней ткани, сильно напрягаются и наружные ее части, которые разрываются и с силой отвертываются назад. При этом семя получает сильный толчок и выбрасывается наружу через щели коробочки
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Способна разбрасывать свои семена на 15 метров при помощи скручивающихся стручков
Это явление также можно наблюдать у сочевичника (Orobus vermis), растения лиственных лесов, или желтой акацин (Caragana arbores* cens).
Плод состоит из пяти плодолистиков, из которых каждый имеет внизу ложкообразное расширение, где располагается семя. При созревании и высыхании плодолистики разрываются по шву и быстро закручиваются, причем семена по инерции выбрасываются иногда на 2,5 м.
Герань луговая разбрасывает семена с помощью маленьких "катапульт". Ее семена находятся у основания столбика, в небольших углублениях на концах тонких, упругих пластинок. Другой конец каждой пластинки крепится у верхушки столбика. В жаркую погоду напряжение внутри пластинок нарастает и, словно сорвавшись с крючка, они стремительно изгибаются, выстреливая семенами.
Инетересен разброс семян фиалок - коробочка имеет форму треугольника и семена выбрасываются по принципу вишневой косточки, котоую вы сжимаете между пальцев. Летят далеко, до 4,5 метров и выбрасываются исключительно с 9 утра до 12 дня, чтобы их успели растащить муравьи
И прелестная подборка всех вместе
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