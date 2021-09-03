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Растения-динамит, которые выстрелят так, что без ушей останешься

Растения-динамит, которые выстрелят так, что без ушей останешься (12 фото + 7 видео)

Автор:
03 сентября 2021 14:22
Сообщество : Факты
Метки: баллисты   взрыв   интересное   природа   растения   семена   факты   
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Конечно про без ушей это шутка, но тем не менее - семена этих растений выстреливают с такой силой, что им позавидует даже пушка. Эти растения называются баллистами. Это удивительно и красиво, поверьте!

Семенные коробочки растрескиваются с громким звуком и семена разлетаются на 14-15 метров вокруг.

Исследователи подсчитали, что в идеальных условиях растение может выстреливать семенами на расстояние до 18 метров.

Семенные коробочки растения созревая, разрываются по шву от любого прикосновения, разбрасывая семена на расстнояние до метра.

Это растение имеет длинные плоды, несколько напоминающие по форме стручки, но в действительности представляющие коробочки из пяти плодолистиков. В такой коробочке развивается лишь два семени, которые ко времени созревания располагаются в ее верхней части, вследствие чего она приобретает несколько грушевидную форму. Стенка плода около семян остается тонкой, тогда как в противоположном конце она утолщается, причем здесь, вследствие образования особой ткани, клетки которой обладают очень сильным осмотическим давлением (до 25 атмосфер), происходит сильное натяжение створок плода. Разрываясь, они закручиваются и с силой выбрасывают семена на значительное расстояние.


В плодах этого растения за счёт процессов брожения образуется много газов. Семена находятся в насыщенной газом полужидкой мякоти. Если до такого плода дотронуться, то он лопается на конце, и струя жидкости, содержащей семена, вылетает на несколько метров. 


Семена кислицы имеют оболочку особого устройства. Здесь в более глубоких слоях семенной кожицы располагаются очень сочные клетки, способные к набуханию. Когда семя созреет, то, благодаря напряжению внутренней ткани, сильно напрягаются и наружные ее части, которые разрываются и с силой отвертываются назад. При этом семя получает сильный толчок и выбрасывается наружу через щели коробочки

Способна разбрасывать свои семена на 15 метров при помощи скручивающихся стручков


Это явление также можно наблюдать у сочевичника (Orobus vermis), растения лиственных лесов, или желтой акацин (Caragana arbores* cens).


Плод состоит из пяти плодолистиков, из которых каждый имеет внизу ложкообразное расширение, где располагается семя. При созревании и высыхании плодолистики разрываются по шву и быстро закручиваются, причем семена по инерции выбрасываются иногда на 2,5 м.


Герань луговая разбрасывает семена с помощью маленьких "катапульт". Ее семена находятся у основания столбика, в небольших углублениях на концах тонких, упругих пластинок. Другой конец каждой пластинки крепится у верхушки столбика. В жаркую погоду напряжение внутри пластинок нарастает и, словно сорвавшись с крючка, они стремительно изгибаются, выстреливая семенами.


Инетересен разброс семян фиалок - коробочка имеет форму треугольника и семена выбрасываются по принципу вишневой косточки, котоую вы сжимаете между пальцев. Летят далеко, до 4,5 метров и выбрасываются исключительно с 9 утра до 12 дня, чтобы их успели растащить муравьи

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Метки: баллисты   взрыв   интересное   природа   растения   семена   факты   
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