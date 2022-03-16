Вы не поверите, что все это земное: 20 самых необычных растений мира, которые вас удивят

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Вот так начнешь более пристально рассматривать нашу флору и фауну и уверуешь в то, что здесь поработала не только эволюция, а еще и пошутили инопланетяне, которые тайно высадившись, в целях эксперимента, занесли странные растения на нашу планету. шутка конечно, но кто знает, ведь это нечто.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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