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Вы не поверите, что все это земное: 20 самых необычных растений мира, которые вас удивят

Вы не поверите, что все это земное: 20 самых необычных растений мира, которые вас удивят (20 фото)

Автор:
16 марта 2022 13:53
Сообщество : Факты
Метки: красота   необычное   планета   растения   удивительное   факты   флора   
629
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Вот так начнешь более пристально рассматривать нашу флору и фауну и уверуешь в то, что здесь поработала не только эволюция, а еще и пошутили инопланетяне, которые тайно высадившись, в целях эксперимента, занесли странные растения на нашу планету. шутка конечно, но кто знает, ведь это нечто.

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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: красота   необычное   планета   растения   удивительное   факты   флора   
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2  комментария
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Наталья Полчаса назад
Чего только нет на белом свете.
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Ego sum qui sum 6 минут назад
первый раз подобный пост, где содержание соответствует названию а то постят фисташки по сотому разу, плюс
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