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Одно из самых опасных деревьев на нашей планете

Одно из самых опасных деревьев на нашей планете (7 фото)

Автор:
03 января 2022 16:28
Сообщество : Факты
Метки: Жизнь   деревья   интересное   опасность   природа   растения   факты   
718
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Его прозвали "динамитным" и от него стоит держаться подальше. При созревании его плоды, размером с небольшую тыкву, "взрываются".
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Метки: Жизнь   деревья   интересное   опасность   природа   растения   факты   
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Дмитрий Полчаса назад
Ара, сука, хитрые! Везде...
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Владимир 4 минуты назад
Триффиды. Начало.
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