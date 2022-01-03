Одно из самых опасных деревьев на нашей планете

Лесорубы хуру не любят и стараются обойти ее максимально далеко, потому что разрывающиеся плоды не только травматичны, но еще и ядовиты. Этим отличаются все представители молочайных. Кора динамитного дерева ядовита, а так как она еще колючками покрыта, то неосторожный укол может вызывать серьезные последствия. Сок коры раздражает кожу, может вызвать сильное жжение в глазах, до временной слепоты. Ну и от опилок и ядовитого дыма раздражается не только зрение, но и дыхательные пути.