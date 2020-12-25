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Флора с закосом под фауну: 25 удивительных примеров растительной парейдолии

Флора с закосом под фауну: 25 удивительных примеров растительной парейдолии (22 фото)

Автор:
25 декабря 2020 12:11
Сообщество : Факты
Метки: парейдолия   показалось   похожи   природы   растения   факты   фауна   флора   
773
22

То, что мы видим живое в неживых предметах, называется парейдолией. Но существует множество растений, которые принимают форму живого и это даже парейдолией не назвать, ведь оно живое и похоже на живое..

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Метки: парейдолия   показалось   похожи   природы   растения   факты   фауна   флора   
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Алексей 56 минут назад
Хер на фотографии очень натурально жизненный
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