Флора с закосом под фауну: 25 удивительных примеров растительной парейдолии

То, что мы видим живое в неживых предметах, называется парейдолией. Но существует множество растений, которые принимают форму живого и это даже парейдолией не назвать, ведь оно живое и похоже на живое..
Начнем с чего попроще - сердечек, в том символическом виде, котором мы привыкли их воспринимать. Alluaudia ascendens
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Conophytum bilobum (конофитум билобум, конофитум двухлопастный) — суккулент из рода Conophytum семейства аизовые (Aizoaceae)
Руки. Цитрон пальчатый — разновидность цитрона, известная также под названием «Рука Будды»
Уши. Аурикулярия уховидная или Иудины уши ( Auricularia auricula-judae) — съедобный гриб семейства аурикуляриевых.
Самые яркие и "активные" представители в этом деле - орхидеи. Их множество и показывать все - получится огромный пост. Орхидея дьявола (обезьянка)
Кирказон изящный (Aristolochia elegans) получил название «ситцевый цветок» за своеобразную окраску своих цветков
Ва́точник сирийский, или Эскулапова трава, или Млечная трава, или Ласточкина трава — многолетнее травянистое растение; типовой вид рода Ваточник семейства Кутровые
Авторский пост
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