Инженер-железнодорожник, яхтсмен, однолюб и примерный семьянин: Малоизвестные ипостасти Гарика Сукачева

Перечислять его ипостаси можно еще долго. Большинство поклонников знакомо только с его музыкальным творчеством, а ведь у артиста есть еще множество увлечений, в которых он тоже достиг заметных успехов. Например, вряд ли кто-то знает о том, что Сукачев проектировал ж/д станцию «Тушино».
Кроме того, все привыкли видеть его бунтарем, дебоширом и хулиганом, и немногие могут представить его в образе примерного семьянина, каким он остается уже почти 50 лет. С каких же еще сторон публика не знает музыканта?
Железнодорожник, замначальника цеха, сторож детского сада
Игорь Сукачев родился в подмосковной деревне Мякинино. Позже он не раз рассказывал историю своего появления на свет. Его мать, почувствовав, что начались схватки, отправилась ночью пешком из деревни в роддом. Дошла до Москвы-реки, и тут начались роды. К счастью, ей на помощь подоспела соседка. Отца в ту ночь не было дома – он работал инженером-технологом на заводе «Красный Октябрь», и ему выпала ночная смена.
До 7 лет Игорь «жил» в детском саду – его отдавали туда на пятидневку, а забирали только по выходным. А в школу он пошел в Южном Тушино, куда к тому моменту переехала семья. Отец привил ему любовь к литературе, ходил с ним в театры и в музеи, отдал его в музыкальную школу. Позже артист рассказывал: «По сути, меня, как Моцарта, папа воспитывал: я играл гаммы минимум три часа каждый день без выходных все мое детство. Я ненавидел баян, ненавидел музыкальную школу. Это не моя модель воспитания детей. Но теперь я понимаю. что получил великолепное образование».
Вот только отец совсем не приветствовал его увлечения рок-музыкой и настоял на том, чтобы сын получил «серьезную» профессию. После 8 класса Сукачев поступил в железнодорожный техникум по специальности «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство». Во время учебы он принял участие в проектировании железнодорожной станции «Тушино».
В молодости он сменил несколько профессий. Устроился на завод в надежде получить квартиру, стал сторожем, чтобы репетировать. Сукачев рассказывал: «Я работал на «Красном Октябре» полтора года заместителем начальника цеха. Хотя по образованию я железнодорожный инженер. Боже, кем я только не работал! И даже сторожем в детском саду – лишь бы только не работать. Сторожил детсад – это уже восьмидесятые годы – и там же репетировал со своей группой». Когда в милиции узнали о ночных репетициях в детском саду, Сукачева уволили.
Один из создателей группы «Браво», режиссер театров, рок-звезда
Он занимался музыкой, сколько себя помнил. В конце 1970-х Сукачев создал полуподпольную группу «Закат солнца вручную» и выпустил вместе с ними альбом. В 1983 г. коллектив распался. Наверное, немногие поклонники знают о том, что именно благодаря Сукачеву появилась группа «Браво» – они создали ее вместе с Евгением Хавтаном, сначала она называлась «P.S. (Постскриптум)». А после его ухода коллектив переименовали и взяли новую солистку – Жанну Агузарову. Сукачев подарил им свою песню «Верю я». Позже артист признавался, что всегда был авторитарен и хотел «единоличного главенства», а потому во всех группах чувствовал себя довольно неуютно.
Больше всего его беспокоил тот факт, что репетировать по-прежнему было негде. И Сукачев нашел выход из положения – поступил в Липецкое областное культурно-просветительское училище и получил диплом режиссера театра. Он объяснял: «В культпросвет я поступил, потому что эта дурацкая «корочка» была нужна – надоело ходить инженером. Мне хотелось устроиться каким-нибудь завклубом, предположим, и репетировать. Но для того, чтобы стать заведующим клубом или хотя бы каким-нибудь красным уголком, нужно было иметь специальное образование».
Во время учебы Сукачев познакомился с Сергеем Галаниным и вместе с ним создал группу «Бригада С». Позже он называл ее своей первой «супергруппой». А «Неприкасаемые», которым часто приписывали первенство в СМИ, он создал только через несколько лет, в начале 1990-х гг. Тогда он стал одним из самых популярных российских рок-музыкантов, выступал на международных рок-фестивалях, гастролировал по всей России и за рубежом.
Актер и режиссер кино
Диплом режиссера все же пригодился Сукачеву и по прямому назначению. В кино музыкант попал благодаря режиссеру Александру Митте, который снял его в эпизоде своего фильма «Шаг» в 1988 г. В том же году он появился еще в нескольких фильмах в качестве камео – музыканта на сцене. А потом другие режиссеры обратили внимание на его актерский талант и начали предлагать другие роли. На данный момент в его фильмографии – около 30 работ, среди которых есть и главные роли.
Параллельно Сукачев писал музыку для фильмов («8 с половиной долларов», «Каменская-1», «Научи меня жить» и др.). А в 1997 г. он дебютировал в кино в качестве режиссера, сняв фильм «Кризис среднего возраста». В «нулевых» к ним прибавились фильмы «Праздник» и «Дом Солнца».
Однолюб, примерный семьянин, дайвер и яхтсмен
Его все знали как бунтаря, хулигана и дебошира. Единственное, в чем он, наверное, не соответствовал образу «рок-звезды», – постоянство в личной жизни. Со своей будущей женой Ольгой Гарик Сукачев познакомился еще в 16 лет. Когда ему было 23, они поженились и с тех пор не расстаются. Она всегда умела его «заземлять» и бороться с его демонами.
Музыкант говорил: «Мои родители всегда понимали, что в Ольге – мое спасение. Наверное, она умела и сейчас умеет на меня влиять, хотя, по-моему, это невозможно. Мы разные – лед и пламень. Ольга – лед. Но лучше этой девочки для меня никого не было и не будет. Это великое счастье… Я однолюб в абсолютном понимании этого слова. Как можно объяснить, что ты без этого человека жить не можешь?».
Он признавался, что не все в семье было идеально, но уйти из семьи ему никогда не хотелось. Всю жизнь он благодарит жену и посвящает ей песни. Вместе они вырастили двоих детей, и жене удалось превратить его в примерного семьянина. Артист говорит: «Я больше не бунтарь! Я любящий муж, заботливый отец, и меня эти роли сейчас полностью устраивают. И тот факт, что я живу в браке со своей супругой всю жизнь, только подтверждает мои слова».
Раньше Сукачев сильно пил и 5 лет назад попал в больницу с сильной интоксикацией. Врачи буквально вытащили его с того света. После этого музыкант отказался от пагубной привычки и в последние годы следит за своим здоровьем. Супруги любят активный отдых и вместе занимаются дайвингом. А еще близкие друзья артиста знают его как заядлого яхтсмена, хотя он и не афиширует этого хобби. Он говорит, что много времени проводит на яхте с семьей и друзьями, но это та часть жизни, «в которую нет доступа посторонним».
Источник:
АНТИФИШКИ
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