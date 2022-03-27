Инженер-железнодорожник, яхтсмен, однолюб и примерный семьянин: Малоизвестные ипостасти Гарика Сукачева

До 7 лет Игорь «жил» в детском саду – его отдавали туда на пятидневку, а забирали только по выходным. А в школу он пошел в Южном Тушино, куда к тому моменту переехала семья. Отец привил ему любовь к литературе, ходил с ним в театры и в музеи, отдал его в музыкальную школу. Позже артист рассказывал: «По сути, меня, как Моцарта, папа воспитывал: я играл гаммы минимум три часа каждый день без выходных все мое детство. Я ненавидел баян, ненавидел музыкальную школу. Это не моя модель воспитания детей. Но теперь я понимаю. что получил великолепное образование».



Вот только отец совсем не приветствовал его увлечения рок-музыкой и настоял на том, чтобы сын получил «серьезную» профессию. После 8 класса Сукачев поступил в железнодорожный техникум по специальности «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство». Во время учебы он принял участие в проектировании железнодорожной станции «Тушино».