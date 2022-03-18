Иванушка-дурачок: как появился главный персонаж русских народных сказок?

Как уже отмечалось, доверие герой вызывал не только у людей, но и животных, птиц. А они при язычестве выступали своего рода тотемами, связывающими мир духов и людей. Не отказывала Иванушке в помощи сама Баба-яга – самая сильная и в основном недобрая колдунья, выступающая проводницей между мирами, между живыми и мёртвыми.

Таким образом, если герой находил точки соприкосновения даже с такими персонажами, то у обычных людей – особенно жадных, злых, неискренних шансов против добряка-недотёпы не было. Отсюда и всенародная любовь к Иванушке-дурачку.

А как вы считаете, как мог появиться в народном творчестве этот персонаж, и кто мог выступать в качестве его прототипа?