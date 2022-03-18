Иванушка-дурачок: как появился главный персонаж русских народных сказок?

В доброй половине сказок, знакомых с детства, имеется один всем хорошо известный персонаж – Иван-дурак. Конечно, имя может быть и другим, но общая идея одна во всех случаях: это инфантильный ленивый парень, который в итоге кладет судьбу на лопатки, женится на царевне и приобретает помимо полцарства в придачу вселенское счастье и массу других плюшек.
Что же стало предпосылками появления этого персонажа? В большинстве русских народных сказок Иванушка – это бесправный младший отпрыск, у которого внезапно (а на самом деле по соизволению всяких высших магических сил) раскрывается богатейший потенциал, позволяющий победить хитрых братьев, всяких себе на уме царедворцев, да еще и самого царя-батюшку и всяких могущественных волшебников типа Кощея. Казалось бы, торжество социальной справедливости.
Но где кроются корни бесправия? В самом жизненном укладе. Обычно младший сын оставался в родительском доме, чтобы досматривать стариков. А старшие уходили создавать свое хозяйство. Но случалось и так, что после ранней смерти отца семейства все права переходили к старшему сыну. Отсюда и неизбежные конфликты.
Вообще такого плана персонажи встречаются и в эпосе других народов. Герой – бесхитростный, простодушный, открытый, где-то даже с ленцой ухитряется справляться с жизненными проблемами так легко, как не додумался и целый взвод мудрецов. Соответственно Иванушка подспудно пробуждает симпатию.
Важную роль играет и юмор, лёгкость, с которыми он справляется с жизненными поворотами. В результате печка его возит, вёдра с водой сами бегут домой, а люди и даже звери оказывают всяческую помощь совершенно бескорыстно. С учётом комической составляющей личности можно предположить, что Иван – это скоморох, странствующий артист или циркач, поэтому и вызывает у благодарной публики смех, улыбки, доверие и сочувствие.
Итак, дурак. В словаре это слово значит неумный человек, глупец. Но у Даля слово синонимично другому – юродивый. То есть со странностями, но при этом со специфическим мышлением, позволяющим делать неожиданные, но оригинальные выводы. А в речах юродивых на Руси всегда искали потаённый смысл, интерпретировали их как предсказания. Соответственно, и относились к этой категории граждан довольно бережно и уважительно.
Как уже отмечалось, доверие герой вызывал не только у людей, но и животных, птиц. А они при язычестве выступали своего рода тотемами, связывающими мир духов и людей. Не отказывала Иванушке в помощи сама Баба-яга – самая сильная и в основном недобрая колдунья, выступающая проводницей между мирами, между живыми и мёртвыми.
Таким образом, если герой находил точки соприкосновения даже с такими персонажами, то у обычных людей – особенно жадных, злых, неискренних шансов против добряка-недотёпы не было. Отсюда и всенародная любовь к Иванушке-дурачку.
А как вы считаете, как мог появиться в народном творчестве этот персонаж, и кто мог выступать в качестве его прототипа?
Источник:
АНТИФИШКИ
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