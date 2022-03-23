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Актёр Владимир Машков попросил дочь покинуть Америку ради Родины, но та отказалась

Актёр Владимир Машков попросил дочь покинуть Америку ради Родины, но та отказалась (3 фото)

Автор:
23 марта 2022 08:56
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Россия   США   актёр   интересное   патриотизм   родина   фото   шоу бизнес   
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Вот уже несколько лет дочь актёра Владимира Машкова Мария живёт и работает в США. Отец обеспокоен судьбой дочери и попросил её вернуться на родину в Россию.

Марина Машкова рассказала «Комсомольской правде», что её отец актёр Владимир Машков позвонил по телефону и потребовать вернуться в Россию.

«Я говорила со своим отцом вчера по телефону. Я сказала, что собираюсь на интервью с CNN и спросила, могу ли я сказать здесь то, что он сказал мне. Он сказал — да. И он попросил меня немедленно вернуться в Россию вместе со своими дочерями, чтобы быть хорошей россиянкой», — рассказала Машкова.

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Дочь ослушалась отца. На своей личной странице она записала ролик, где сказала, что с отцом ей не удалось найти общий язык.

«Позавчера позвонил папа. Я вдруг оказалась в одном из разговоров, в котором родственники друг другу не верят. Мы очень старались услышать друг друга. Не вышло. Знаю, что говорить мне легче. Я в другой стране. Поэтому и говорю. Вот только пришлось отца ослушаться», — поделилась мыслями артистка.

Судя по всему, кому-то скоро прилетит а-та-та от папки!


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   США   актёр   интересное   патриотизм   родина   фото   шоу бизнес   
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23  комментария
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4
Papa 44 минуты назад
Личное дело каждого где жить. 8 лет молчали, а щас все резко патриотами стали. То что среди нас живет огромное число украинцев ( у кого жена, муж, сестры братья), уже всем насрать. У меня лично есть возможность и средства уехать, но мне там чуждо, не мое это, но и винить людей не правильно, вроде как пока демократия, живу где хочу. Интересно дети чануш вернулись, или тихонько сидят за бугром.
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10k
Roy Batty 15 минут назад
Лицедей. Таких раньше даже на кладбищах не хоронили.
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5k
pilgrimnl 17 минут назад
сущий порок этого нового века это публичность, соц сети, это ж сколько судеб поломало желание стать знаменитостью, сколько глупости породило. Вот до сегодняшнего дня я даже и не знал, есть ли у машкова дети, мне это не интересно. Зачем выкладывать семейный разговор в соц сети? Зачем этот дешманский пиар? Кому она лучше сделала? А если товарищи из cnn опубликуют ее адрес, покажут фото ее дома, к ней свидомые упоротые не придут в гости зная что она дочь машкова? Совсем мозгов у людей не осталось, одни соц сети вместо головы, они за них и думают. лайкоманы.
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21k
Павел Егоров 18 минут назад
Ей всё равно там жизни не дадут, а в СШП очень большая украинская диаспора, хоть оборётся хероям сала, предателей никто не любит

Ссылка youtu.be
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22k
Inter 21 минуту назад
ваще покую.. уехали жить туда, лишить гражданства здесь. Это логично и справедливо
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104
NEMO Полчаса назад
Молодец МАШКОВ !!!!!!!!! Лихо дочку отмазал и себя патриотом показал............. А БЫДЛО НАРОД ВЕРИТ В ЭТИ ИНСТАГРАМНЫЕ СКАЗКИ!!!! пипол хавает........ КРАССАВА!!!!
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478
Alexander Woyz 41 минуту назад
скоро прилетит от любимой Амэрики. Как начнут гнать и угнетать русских. А батю опозорила..
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6k
Серега 56 минут назад
Вот многие в штыки воспринимают то, что многие дети знаменитостей живут в другой стране. Думаете альтернатива была бы лучше? Что делать ребенку знаменитого человека у нас? Добиться чего-то в работе - это папочка продвинул, а если кто-то узнает - из рядом живущих, то могут и что-то сделать. А за границей тихо спокойно живешь отдельно от родителей.

зы: интересно, а когда начинается такая известность родителей, что съехать от родителей означает уехать в другую страну.
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1k
Иван Час назад
А чо такова случилось, что надо возвращаться? Когда в Сирии была спецоперация чо то ни кто не бухтел. Всем вообще было пох*й.
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8k
krivsan Час назад
Гоцман,верни ребенка,и Мишку Карасю привет
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39k
Сергей 2 часа назад
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2k
Диагноз 2 часа назад
И что??? Не могу понять какая разница нам, что о политике в общем и спецоперации в частности думают актеры, артисты, спортсмены и так далее и тому подобное... Важны решения так называемой политической элиты. Вот к примеру Шнуров, политическая и конъюнктурная проститутка... Про Машкова и его дочь ничего не знаю.
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