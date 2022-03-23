Актёр Владимир Машков попросил дочь покинуть Америку ради Родины, но та отказалась

Вот уже несколько лет дочь актёра Владимира Машкова Мария живёт и работает в США. Отец обеспокоен судьбой дочери и попросил её вернуться на родину в Россию.
Марина Машкова рассказала «Комсомольской правде», что её отец актёр Владимир Машков позвонил по телефону и потребовать вернуться в Россию.
«Я говорила со своим отцом вчера по телефону. Я сказала, что собираюсь на интервью с CNN и спросила, могу ли я сказать здесь то, что он сказал мне. Он сказал — да. И он попросил меня немедленно вернуться в Россию вместе со своими дочерями, чтобы быть хорошей россиянкой», — рассказала Машкова.
Дочь ослушалась отца. На своей личной странице она записала ролик, где сказала, что с отцом ей не удалось найти общий язык.
«Позавчера позвонил папа. Я вдруг оказалась в одном из разговоров, в котором родственники друг другу не верят. Мы очень старались услышать друг друга. Не вышло. Знаю, что говорить мне легче. Я в другой стране. Поэтому и говорю. Вот только пришлось отца ослушаться», — поделилась мыслями артистка.
Судя по всему, кому-то скоро прилетит а-та-та от папки!
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Ярмольник рассказал, что уехал в Латвию с Хазановым, но юморист опроверг его заявление
- Знаменитый комедийный актёр изменился до неузнаваемости за пару дней
- 10 российских знаменитостей, в чьей ориентации сомневаются не только поклонники
- «Сами уезжайте!»: Нагиев опроверг слухи и ответил всем, кто призывал его покинуть страну
- "Как мы всё это терпим?": Макаревич заявил, что "с трудом терпит" жизнь в России
Понравилось17
зы: интересно, а когда начинается такая известность родителей, что съехать от родителей означает уехать в другую страну.
Только в этом случае будет всё работать и всё будет жить.
Юриста не учили как сделать так чтоб заработало.
Юриста учили как сделать так чтоб не присел в ТЮРЬМА.
Счета забанят и будет сидеть писюн нюхать и плакать она же не за Путина.