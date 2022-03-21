Какими были бы мультяшки в реальной жизни?

Художник из Бразилии Хидрели Рели Дьяо - большой затейник. Он превратил статую Свободы в настоящую женщину, из знаменитостей он делает мультяшных персонажей, а самих мультиков, наоборот, превращает в живых людей. Давайте посмотрим, какими он видит в нашей жизни Гомера Симпсона, Мулан, Золушку и других звезд мультфильмов!

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Джо Гарднер, "Душа" 0 Источник:

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Шастик, "Суперсемейка" 0 Источник:

Лило Пелекаи, "Лило и Стич" 0 Источник:

Флинн Райдер, "Рапунцель: Запутанная история" 0 Источник:

Гомер Симпсон, "Симпсоны" 0 Источник:

Пепа Мадригаль, "Инканто" 0 Источник:

Принц Навин, "Принцесса и лягушка" 0 Источник:

Мирабель Мадригаль, "Инканто" 0 Источник:

Бруно Мадригаль, "Инканто" 0 Источник:

Мулан, "Мулан" 0 Источник:

Золушка, "Золушка" 0 Источник:

Райя, "Райя и последний дракон" 0 Источник:

Барби 0 Источник:

Лиза Симпсон, "Симпсоны" 0 Источник:

Урсула, "Русалочка" 0 Источник:

Тиана, "Принцесса и лягушка" 0 Источник:

Виолетта Парр, "Суперсемейка" 0 Источник:

Геркулес, "Геркулес" 0 Источник:

Тарзан, "Легенда о Тарзане" 0 Источник:

Питер Гриффин, "Гриффины" 0 Источник:

Королева, "Белоснежка и семь гномов" 0 Источник: