Какими были бы мультяшки в реальной жизни?

2478
23
Художник из Бразилии Хидрели Рели Дьяо - большой затейник. Он превратил статую Свободы в настоящую женщину, из знаменитостей он делает мультяшных персонажей, а самих мультиков, наоборот, превращает в живых людей. Давайте посмотрим, какими он видит в нашей жизни Гомера Симпсона, Мулан, Золушку и других звезд мультфильмов!
×
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Итапльянская художница пишет кофейные картины
- Безумная Грета спускается в Ад
- Мастер спецэффектов показал свою коллекцию монстров
- Самые красивые и оригинальные здания в викторианском стиле
- Галлюциногены для принцессы: Диего Веласкес
32
Понравилось32
Новости партнёров
Харрис Глен Милстед, известный под псевдонимом Дивайн