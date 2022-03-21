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Какими были бы мультяшки в реальной жизни?

Какими были бы мультяшки в реальной жизни? (23 фото)

Автор:
21 марта 2022 18:39
Сообщество : Искусство
Метки: Хидерли Рели Дьяо   иллюстратор   интересно   искусство   как живые   мультики   творчество   художник   
2478
23
Художник из Бразилии Хидрели Рели Дьяо - большой затейник. Он превратил статую Свободы в настоящую женщину, из знаменитостей он делает мультяшных персонажей, а самих мультиков, наоборот, превращает в живых людей. Давайте посмотрим, какими он видит в нашей жизни Гомера Симпсона, Мулан, Золушку и других звезд мультфильмов!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Хидерли Рели Дьяо   иллюстратор   интересно   искусство   как живые   мультики   творчество   художник   
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12  комментариев
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1k
Омар Хайям 2 часа назад
Комментарий к фото
С Урсулой фигня, есть более лучший вариант из жизни. Украинская судья Алла Бандура.
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9k
Ivan Полчаса назад
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17k
homerchik 42 минуты назад
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990
Alexander Gorn 58 минут назад
То есть Алексей Кортнев из "Несчастного случая", по их мнению, - это Гомер Симпсон? )
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15k
Nikita 58 минут назад
Так у Урсулы ж есть реальный прототип:
Харрис Глен Милстед, известный под псевдонимом Дивайн
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187
Кристофер Робин Час назад
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187
Кристофер Робин Час назад
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20k
What??? 2 часа назад
УЖОС!!!
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771
Сергей 2 часа назад
Херотень бессмысленная.
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14k
куджо 2 часа назад
Питер Гриффин ваще мимо
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