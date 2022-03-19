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Книжный магазин во Франции запустил любопытный проект

Книжный магазин во Франции запустил любопытный проект (35 фото)

Автор:
19 марта 2022 09:00
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: интересное   книга   книги   креатив   люди   подборка   творчество   фото   
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Книги - это то, что сквозь времена будет вечным источником вдохновения. Французский книжный магазин Librairie Mollat запустил интересный проект. В рамках проекта читатели и сотрудники магазина делают креативные фотографии с книгами - так, чтобы обложка идеально вписалась в окружение. Принять участие могут как заядлые книголюбы, так и простые прохожие.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересное   книга   книги   креатив   люди   подборка   творчество   фото   
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