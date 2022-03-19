Книжный магазин во Франции запустил любопытный проект

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Книги - это то, что сквозь времена будет вечным источником вдохновения. Французский книжный магазин Librairie Mollat запустил интересный проект. В рамках проекта читатели и сотрудники магазина делают креативные фотографии с книгами - так, чтобы обложка идеально вписалась в окружение. Принять участие могут как заядлые книголюбы, так и простые прохожие.
Проект книжного магазина проходит в соцсетях под хэштегом #bookface. Его цель - показать слияние жизни и искусства, а также расшевелить воображение и творческую жилку читателей. В рамках проекта они делают креативные фото с книжными обложками - взглянем на самые яркие вариации:
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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