Внимание, розыск! Как искали близнецов для съемок "Приключений Электроника" и почему не последовало продолжение фильма

В 1979-м году Одесская киностудия объявила всесоюзный розыск двух мальчиков-близнецов. Задача была не из легких! Кроме симпатичной внешности и артистизма они должны были уметь буквально всё — от игры на гитаре до вождения мопеда. Ассистенты отсмотрели несколько сотен близнецов по всей стране, но удача улыбнулась им лишь на 368 раз.
Заявку на студию прислал директор московской школы, где учились братья Володя и Юра Торсуевы. В письме было написано, что мальчики умеют все - петь, плясать, играть на гитаре. В общем все, что было нужно режиссеру...
На пробах ребятам нужно было разыграть сцену в гараже, когда Сыроежкин объясняет Электронику, что значит быть человеком. У братьев завязался спор: оба хотели играть Электроника, но в конечном счёте Володя уступил Юре, потому что тот был младше. Однако в первый же съёмочный день режиссёру Константину Бромбергу что-то не понравилось в их игре и он поменял Торсуевых местами — так они и снимались до самого финала.
Специально для съемок братьев Торсуевых перекрасили в блондинов. Мальчики умоляли разрешить им постричься, но потом привыкли. Чтобы кадры получились яркими, актёрам накладывали плотный грим и красили губы розовой помадой. Услышать голос Торсуевых в фильме не получится: Сыроежкина озвучила Ирина Гришина, Электроника — Надежда Подъяпольская, а песни за близнецов исполнили Елена Шуенкова и Елена Камбурова.
Когда в картину пригласили братьев Торсуевых, появилась проблема — утверждённый до этого на роль хулигана Макара Гусева мальчик оказался ниже ростом. Ассистентам пришлось возобновить поиски кандидата на эту роль. Мальчика Васю Скромного, который в итоге и стал Гусевым, нашли при забавных обстоятельствах: он скатился с перил прямо на второго режиссёра, когда та в последний день кастинга, заглянула в одесский интернат.
Роль Майи Светловой режиссёр предлагал знаменитой Красной Шапочке — Яне Поплавской, но юная звезда отказалась. Сыграть Майю могла и никому тогда не известная Оксана Фандера, однако ей досталась лишь эпизодическая роль школьницы, которая всё время путает фамилию Чижикова. Оксана Алексеева, которую в итоге утвердили в картину, сама пришла на съёмки и наивно спросила у оператора фильма: «А когда же я буду сниматься?». Девочке сделали пробы, оказавшиеся очень удачными, и вскоре она уже блистала в кадре.
Интерьеры школы выстроили на Одесской киностудии. Однажды на съёмки заявились пожарные с требованием снести декорации. На следующее утро они открыли павильон, чтобы приступить к сносу, и были поражены: вся съёмочная группа — больше сотни детей и взрослых — стояла кольцом. Вперёд вышел Николай Гринько и произнёс: «Только через наши трупы!». Пожарным пришлось отступить.
Константин Бромберг хотел пригласить весь детский состав «Электроника» в свой новый фильм «Чародеи», где юные актёры должны были сыграть домовых. Но родители были категорически против, чтобы их дети играли нечисть. По этой причине или по другой, но никто из звёзд «Электроника» профессиональными актёрами не стал.
В 2010 году Бромберг объявил о готовящемся продолжении легендарного фильма- "Приключения Электроника. 25 лет спустя". Сценарий для 30-серийного телепроекта режиссёр написал в соавторстве с Борисом Стругацким: по сюжету Электроник пережил обвал экономики, Сыроежкин стал директором научного института, а иностранная мафия охотилась за отечественными разработками. Сериал планировали снимать в США, куда в конце 90-х уехал режиссёр, однако найти спонсоров не удалось и проект так и остался нереализованным. В 2020 году Константин Бромберг ушёл из жизни в Детройте (США).
Источник:
АНТИФИШКИ
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Вот тут я вообще не понял? Что это было, если реально было?
Декорации в СТУДИИ, В СТУДИИ, КАРЛ! Это не реальная школа, "насовсем", к ДЕКОРАЦИЯМ школы не может быть требований как к НАСТОЯЩЕЙ школе, даже из простого здравого смысла.