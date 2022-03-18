FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Кино 6238 постов • 1160 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
Внимание, розыск! Как искали близнецов для съемок "Приключений Электроника" и почему не последовало продолжение фильма

Внимание, розыск! Как искали близнецов для съемок "Приключений Электроника" и почему не последовало продолжение фильма (9 фото)

Автор:
18 марта 2022 10:41
Сообщество : Кино
Метки: актер   братья Торсуевы   кино   приключения электроника   роль   фильм   фото   
3705
9

В 1979-м году Одесская киностудия объявила всесоюзный розыск двух мальчиков-близнецов. Задача была не из легких! Кроме симпатичной внешности и артистизма они должны были уметь буквально всё — от игры на гитаре до вождения мопеда. Ассистенты отсмотрели несколько сотен близнецов по всей стране, но удача улыбнулась им лишь на 368 раз.

Заявку на студию прислал директор московской школы, где учились братья Володя и Юра Торсуевы. В письме было написано, что мальчики умеют все - петь, плясать, играть на гитаре. В общем все, что было нужно режиссеру...

×
×

На пробах ребятам нужно было разыграть сцену в гараже, когда Сыроежкин объясняет Электронику, что значит быть человеком. У братьев завязался спор: оба хотели играть Электроника, но в конечном счёте Володя уступил Юре, потому что тот был младше. Однако в первый же съёмочный день режиссёру Константину Бромбергу что-то не понравилось в их игре и он поменял Торсуевых местами — так они и снимались до самого финала.

Специально для съемок братьев Торсуевых перекрасили в блондинов. Мальчики умоляли разрешить им постричься, но потом привыкли. Чтобы кадры получились яркими, актёрам накладывали плотный грим и красили губы розовой помадой. Услышать голос Торсуевых в фильме не получится: Сыроежкина озвучила Ирина Гришина, Электроника — Надежда Подъяпольская, а песни за близнецов исполнили Елена Шуенкова и Елена Камбурова.

Когда в картину пригласили братьев Торсуевых, появилась проблема — утверждённый до этого на роль хулигана Макара Гусева мальчик оказался ниже ростом. Ассистентам пришлось возобновить поиски кандидата на эту роль. Мальчика Васю Скромного, который в итоге и стал Гусевым, нашли при забавных обстоятельствах: он скатился с перил прямо на второго режиссёра, когда та в последний день кастинга, заглянула в одесский интернат.

Роль Майи Светловой режиссёр предлагал знаменитой Красной Шапочке — Яне Поплавской, но юная звезда отказалась. Сыграть Майю могла и никому тогда не известная Оксана Фандера, однако ей досталась лишь эпизодическая роль школьницы, которая всё время путает фамилию Чижикова. Оксана Алексеева, которую в итоге утвердили в картину, сама пришла на съёмки и наивно спросила у оператора фильма: «А когда же я буду сниматься?». Девочке сделали пробы, оказавшиеся очень удачными, и вскоре она уже блистала в кадре.

Интерьеры школы выстроили на Одесской киностудии. Однажды на съёмки заявились пожарные с требованием снести декорации. На следующее утро они открыли павильон, чтобы приступить к сносу, и были поражены: вся съёмочная группа — больше сотни детей и взрослых — стояла кольцом. Вперёд вышел Николай Гринько и произнёс: «Только через наши трупы!». Пожарным пришлось отступить.

Константин Бромберг хотел пригласить весь детский состав «Электроника» в свой новый фильм «Чародеи», где юные актёры должны были сыграть домовых. Но родители были категорически против, чтобы их дети играли нечисть. По этой причине или по другой, но никто из звёзд «Электроника» профессиональными актёрами не стал.

В 2010 году Бромберг объявил о готовящемся продолжении легендарного фильма- "Приключения Электроника. 25 лет спустя". Сценарий для 30-серийного телепроекта режиссёр написал в соавторстве с Борисом Стругацким: по сюжету Электроник пережил обвал экономики, Сыроежкин стал директором научного института, а иностранная мафия охотилась за отечественными разработками. Сериал планировали снимать в США, куда в конце 90-х уехал режиссёр, однако найти спонсоров не удалось и проект так и остался нереализованным. В 2020 году Константин Бромберг ушёл из жизни в Детройте (США).

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: актер   братья Торсуевы   кино   приключения электроника   роль   фильм   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
50k
zloykoyot Час назад
"...по сюжету Электроник пережил обвал экономики, Сыроежкин стал директором научного института, а иностранная мафия охотилась за отечественными разработками..." Короче, хорошо что не сняли. Иначе бы получилось очередное унылое говно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
5k
Hemul_D Минуту назад
Фильм хороший, вот только к книге вообще никакого отношения не имеет. Если сначала книгу прочитать а потом фильм посмотреть - разочарование будет жесточайшим.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
VM Varga 57 минут назад
Майя ох как хороша! А Электроники и сейчас - супер. Хоть на мужиков стали похожи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Luc72 Час назад
"Интерьеры школы выстроили на Одесской киностудии. Однажды на съёмки заявились пожарные с требованием снести декорации."
Вот тут я вообще не понял? Что это было, если реально было?

Декорации в СТУДИИ, В СТУДИИ, КАРЛ! Это не реальная школа, "насовсем", к ДЕКОРАЦИЯМ школы не может быть требований как к НАСТОЯЩЕЙ школе, даже из простого здравого смысла.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
A Час назад
Хороший, добрый фильм. Молодые ребята без специального образования играют лучше чем современные выпускники актерских школ и ВУЗов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как добиться чего угодно с помощью рта и языка Как добиться чего угодно с помощью рта и языка 7 главных ролей Константина Хабенского 7 главных ролей Константина Хабенского 13 легендарных персонажей советского кино, которых могли сыграть другие актёры 13 легендарных персонажей советского кино, которых могли сыграть другие актёры Актеры, которые воплотили на экране роли исторических личностей в фильмах последних лет Актеры, которые воплотили на экране роли исторических личностей в фильмах последних лет Когда выбор актёров на определённые роли получился крайне ироничным Когда выбор актёров на определённые роли получился крайне ироничным Николай Крючков: четыре жены знаменитого «дяди Коли» Николай Крючков: четыре жены знаменитого «дяди Коли»
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1278570



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В США на Байдена нашли компромат и уже подтвердили его подлинность
0
86
В США на Байдена нашли компромат и уже подтвердили его подлинность
А король-то голый! При переходе в другие соцсети звезды спалились с количеством подписчиков
2
249
А король-то голый! При переходе в другие соцсети звезды спалились с количеством...
Набирающие популярность в сообществах
Люди открыли свои морозилки: фрикадельки из Икеи за 16 000
0
16
Люди открыли свои морозилки: фрикадельки из Икеи за 16 000
Народное образование в Петербурге начала хх века
1
1
Народное образование в Петербурге начала хх века
Как добиться чего угодно с помощью рта и языка
Как добиться чего угодно с помощью рта и языка
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Давно пора
0
0

Лучшие демотиваторы
Извините, у вас есть время поговорить об окружающей среде?
0
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#ватермарк#люди#автомир#Ynews#картинки#Еда#авто аварии#санкции
#Юмор#животные#факты#подборка#Россия#Украина#шоу бизнес#Приколы#коты#красота
#интересно#история#интересное#автомобили#кино#дтп#аварии#США#фотографии#знаменитости

На что жалуетесь?

Вернуться