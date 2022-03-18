Внимание, розыск! Как искали близнецов для съемок "Приключений Электроника" и почему не последовало продолжение фильма

На пробах ребятам нужно было разыграть сцену в гараже, когда Сыроежкин объясняет Электронику, что значит быть человеком. У братьев завязался спор: оба хотели играть Электроника, но в конечном счёте Володя уступил Юре, потому что тот был младше. Однако в первый же съёмочный день режиссёру Константину Бромбергу что-то не понравилось в их игре и он поменял Торсуевых местами — так они и снимались до самого финала.