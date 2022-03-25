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20 "вывернутых" внутренностей, которые и показать не стыдно

20 "вывернутых" внутренностей, которые и показать не стыдно (20 фото)

Автор:
25 марта 2022 18:48
Сообщество : Автомир
Метки: автомир   интерьер   красота   невероятное   приборная панель   старые машины   
1604
20

Да, современные машины более комфортные, более безопасные. Но посмотрите на эту красоту, на эти внутренности. которые показать не то. что не стыдно, а гордость берет за то. как это все делали. невероятно!

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Источник:

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Метки: автомир   интерьер   красота   невероятное   приборная панель   старые машины   
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3  комментария
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439
Змей Горыныч 2 часа назад
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livaneth 57 минут назад
Вот внутренности, которые показать не стыдно
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гарри Час назад
Вот из-за ножки , где розовый руль , зашёл . И где ?
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