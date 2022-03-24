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Очень красиво, невероятно роскошно: наглядные примеры уровня жизни в Дубае

Очень красиво, невероятно роскошно: наглядные примеры уровня жизни в Дубае (17 фото)

Автор:
24 марта 2022 09:05
Сообщество : ФотоМир
Метки: Жизнь   в мире   дубай   красота   подборка   роскошь   фото   
8260
17

Дубай – один из самых крупных городов Объединённых Арабских Эмиратов, который по степени счастья жителей занимает четвертую позицию в общемировом рейтинге.

Впервые прибывшие сюда туристы некоторое время находятся в состоянии культурного шока, поражаясь тому, какие способы порадовать себя любимых находит местные жители. Опасный хищник вместо болонки дома? Легко. Катание на лыжах в +50? Запросто. Какие ещё безумства могут и позволяют себе дубайцы?


Удобный банкомат для продажи золота

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Робот-полицейский несёт трудовую вахту в торговом центре

Эта вариация на тему Робокопа оборудована камерой, а специальный сенсорный экран на груди позволяет за секунды сообщить в участок о преступлении.


Непостижимый и лаконичный восточный стиль

Роскошный ресторан совсем не похож на типичную забегаловку-кофейню Starbucks.


Верблюд наслаждается ролью пассажира


Не только Сеть

На остановках предусмотрен не только Wi-Fi, но и кондиционер. Жарко же.


Chevrolet Camaro: легенда в действии


Авто стоимостью десятки тысяч долларов просто бросают на улице

Зачем? Не нужна, разонравилась, надоела. Но на чужую собственность при этом никто даже не подумает покуситься.


Кому интересны эти попугаи и котята, если есть мы?


Бизнесмены помогают нуждающимся бесплатной едой


Горнолыжный курорт? Почему бы и нет, ведь здесь нет ничего невозможного


Стильный мусорный бак à la Louis Vuitton


Этот теннисный корт даже был удостоен книги рекордов Гиннесса

Ещё бы: он расположен на высоте 211 метров и не имеет заграждения кроме обычной сетки.


Пустышка для малышей из золота


Некоторая местная детвора рождается с золотой соской во рту в буквальном смысле


Источник:

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Метки: Жизнь   в мире   дубай   красота   подборка   роскошь   фото   
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45  комментариев
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44k
Элек Мек 4 часа назад
И что удивительно основная и главная часть дохода государства это нефть и природный газ. Бывает же такое.
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3k
Свет в темноте 2 минуты назад
это после песчаной бури (по окнам на здании видно) , но это лишь мое мнение
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3k
Славик 17 минут назад
по степени счастья жителей - там половина жителей, батраки живущие в трущобах, может всё таки граждан?)
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337
Леся Полчаса назад
Безусловно, красиво. Но для сравнения покажите обычные кварталы. Престижный район это еще не весь город и точно не показатель уровня жизни.
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3k
Leo 57 минут назад
Ад на земле. Там дышать невозможно... Ну а на счёт доходов... ещё лет 50 и обратно на верблюдов пересядут)
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9
Leno Mia Leo 9 минут назад
Ну у нас тоже нефть не бесконечная, во всем мире такими темпами нефть через 50 лет закончится
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−5
Александр Смоленский 59 минут назад
Правительство Дубаи знает прекрасно, что нефть рано мили поздно или закончится или ее придется "ужимать" для продажи. Вот сейчас все силы и средства бросают на то, что-бы развить место как интересное место для туриста. В счет туристов они и процветают.
Я был там несколько раз. Все там хорошо. Но, поверьте, то, что нам показали в этой теме, не все. Есть куда больше и "темных сторон". Нищета там граничит с богатством сплошь и рядом и очень контрастно.
Брошенные тачки там никому не нужны. Очень уж там высокие налоги на определенного класса автомобили. Проще оставить и забыть, чем содержать или утилизировать.
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287
<name> Час назад
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1k
Linusya 2 часа назад
Не надо завидовать) Руководство у них мудро поступило. Доходы от нефти и газа они вложили в инфраструктуру, сейчас основной доход у них от туризма и авиаперевозок, доля энергоресурсов сокращается с каждым годом. У коренного населения очень высокий уровень жизни, ну а гастарбайтеров никто не звал, сами едут
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9
Роман Кольчугин 2 часа назад
И как видно из фото, на центральной улице города, отсутствуют пешеходные зоны. Город в принципе не очень предназначен для жизни. Ну еще метро начинает работу в 10 утра в субботу (роботы отдыхают). А еще 90% населения это пакистанцы, индусы, ланкийцы с зп ниже плинтуса (по нашему гастарбайтеры). То что автобусная остановка с кондиционером - это факт, только автобуса ждать минут 30-40 надо, а другого транспорта городского нет. Ну и еще все забывают сказать, что небоскрёбов и правда много, но они пустуют т.к. либо жильё инвестиционное, либо и в принципе не продано, как и острова. И создаётся жуткое чувство, прогулки по полумёртвому городу, где есть машины и гастарбайтеры.
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0
M Роман Кольчугин 14 минут назад
там такая жара, какие пешеходы. мы на отдыхе выходили с территории отели пофоткаться, погулять, это невозможно. дети через 5 минут сказали ну к черту, пошли искать кондиционер. к тому же там основное население миллионеры, на кой им пешком ходить
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27k
Григорий 2 часа назад
Вот только открытка Дубая еще не весь Дубай. Там нищих и бедных с лихвой. И живут они не в пример хуже нашего Таганрога.
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1k
perekrestok 3 часа назад
Много там народу и попроще, и не все машинки Феррари. А богатым везде хорошо.
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19
Konstantin Lebedev 3 часа назад
Автор Terracotka, смею напомнить, что не Дубаи, а Дубай. То есть у Дубая, к Дубаю, перед Дубаем, о Дубае. Не верите? Это легко проверить.

Однако есть и города с названиями во множественном числе: Сумы, Афины, Солоники, Чебоксары, Великие Луки.
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−8
18k
nobody® 3 часа назад
Зашёл в такую остановку отдышаться, а кондёр не работает. Духота, зато от солнца спрятался. А вайфай редко когда нужен, есть симка с интернетом.
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5k
сеньор Леонсио 3 часа назад
Оборотная сторона арабская сказки.Хер его знает куда верблюда на рэндже везут!
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27k
Aqueronte 3 часа назад
Красота
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Terracotka

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