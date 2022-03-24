Очень красиво, невероятно роскошно: наглядные примеры уровня жизни в Дубае

Дубай – один из самых крупных городов Объединённых Арабских Эмиратов, который по степени счастья жителей занимает четвертую позицию в общемировом рейтинге.
Впервые прибывшие сюда туристы некоторое время находятся в состоянии культурного шока, поражаясь тому, какие способы порадовать себя любимых находит местные жители. Опасный хищник вместо болонки дома? Легко. Катание на лыжах в +50? Запросто. Какие ещё безумства могут и позволяют себе дубайцы?
Удобный банкомат для продажи золота
Робот-полицейский несёт трудовую вахту в торговом центре
Роскошный ресторан совсем не похож на типичную забегаловку-кофейню Starbucks.
Верблюд наслаждается ролью пассажира
Не только Сеть
На остановках предусмотрен не только Wi-Fi, но и кондиционер. Жарко же.
Chevrolet Camaro: легенда в действии
Авто стоимостью десятки тысяч долларов просто бросают на улице
Зачем? Не нужна, разонравилась, надоела. Но на чужую собственность при этом никто даже не подумает покуситься.
Кому интересны эти попугаи и котята, если есть мы?
Бизнесмены помогают нуждающимся бесплатной едой
Горнолыжный курорт? Почему бы и нет, ведь здесь нет ничего невозможного
Стильный мусорный бак à la Louis Vuitton
Этот теннисный корт даже был удостоен книги рекордов Гиннесса
Ещё бы: он расположен на высоте 211 метров и не имеет заграждения кроме обычной сетки.
Пустышка для малышей из золота
Некоторая местная детвора рождается с золотой соской во рту в буквальном смысле
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АНТИФИШКИ
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Я был там несколько раз. Все там хорошо. Но, поверьте, то, что нам показали в этой теме, не все. Есть куда больше и "темных сторон". Нищета там граничит с богатством сплошь и рядом и очень контрастно.
Брошенные тачки там никому не нужны. Очень уж там высокие налоги на определенного класса автомобили. Проще оставить и забыть, чем содержать или утилизировать.
Однако есть и города с названиями во множественном числе: Сумы, Афины, Солоники, Чебоксары, Великие Луки.